학교자치, 왜 아직도 학교 안에만 머물러 있을까

"학교자치는 이미 제도화됐지만, 정말 살아 있는 자치인가?"

"자율은 공동체를 회피하거나 파괴하는 자유가 아니라, 타인을 고려하며 실천하는 공적 자율이어야 합니다."

2월 21일 인천에서 열리는 13차 토론회에 많은 사람이 참석했으면 좋겠다. 장소 등이 확정되지 않았지만 대한민국의 교육을 위해 중요한 포럼으로 생각된다.

학교자치의 현주소를 묻고, 학교와 마을이 함께 만드는 새로운 교육 거버넌스를 모색하는 시민들의 토론 자리가 열렸다.'시민의 손으로 만드는 교육대전환 운동본부'가 주관한 '교육대전환과 학교자치' 포럼이 지난 1월 31일 오후 서울 흥사단 강당에서 개최됐다. 교사, 학부모, 연구자, 주민자치 활동가 등 30여 명이 참석한 이번 포럼은 (사)마을교육공동체포럼, 한국교육개혁전략포럼, (사)한국교육연구네트워크, 서울혁신교육네트워크, 다솜유치원이 공동 주최한 제12차 연속 토론회다.발제자로 나선 김원석 한국교원대 교수는 현재의 학교자치를 "형식화와 피로감 속에 놓인 제도"라고 진단했다. 김 교수는 "학교자치는 제도적으로 정착된 것처럼 보이지만, 현장에서는 참여의 의미가 약화되고 있다"며 "자치를 다시 살리기 위해 필요한 것은 운영 매뉴얼이 아니라 민주주의와 교육의 본질을 다시 묻는 일"이라고 말했다.그는 학교자치의 핵심 원칙으로 ▲협력적 자율성 ▲실질적인 참여 ▲자율에 따른 책임을 제시하며, 자율성에 대해서도 분명한 선을 그었다.패널로 참여한 서울 천왕초등학교 정용주 교장은 한국 학교자치의 구조적 모순을 짚었다.정 교장은 "한국의 학교자치는 교장 권한을 견제하기 위한 방어적 입법의 성격이 강했다"며 "그 결과 교장의 역할은 최소화해야 한다는 주장과 동시에, 학교 변화의 책임은 다시 교장에게만 묻는 상황이 반복돼 왔다"고 말했다. 학교자치가 교사와 구성원의 자율을 넓히기보다는, 책임의 전가 구조로 작동하고 있다는 지적이다.학부모와 시민단체 활동가들은 현재의 학교자치가 여전히 학교장이나 교육청 중심의 제한적 자치에 머물러 있다고 비판했다. 학교마다 자치의 범위가 크게 다르고, 학부모와 학생의 참여 역시 제도적으로 보장되지 않는 경우가 많다는 것이다.학부모로 참석한 백소영 활동가는 "학부모들이 서로를 이해하고 학교의 맥락을 공유할 수 있는 공론장이 없다 보니, 갈등이 개인 간 대립으로 치닫는다"고 말했다. 그는 "학교와 마을이 함께 숙의하는 구조가 있다면 학부모의 요구는 민원이 아니라 교육에 대한 제안으로 바뀔 수 있다"며, 마을교육의 회복 필요성을 강조했다.해외 교육 경험과 대안교육 사례를 소개한 김영복 인천 운서동 주민자치회 사회교육분과장은 주민 주도 교육의 제도적 한계를 지적했다.김 분과장은 "마을에는 전문성과 역량을 가진 인적 자원이 많지만, 이를 지속 가능한 교육 활동으로 연결할 제도적 통로가 부족하다"며 "주민 주도 교육활동을 공식적으로 보장하는 장치가 필요하다"고 말했다. 주민자치 내부에서도 참여 기회가 제한되거나 일부에게 집중되는 현실을 언급하며, 학교·교육청·주민자치회 간 거버넌스 개선의 필요성도 제기됐다.김태정 마을교육공동체포럼 상임이사는 교육자치 논의의 방향 전환을 주문했다. 김 이사는 "그동안 교육자치는 정책과 제도 중심으로만 논의돼 왔다"며 "이제는 문화적·운동적 접근이 필요하다"고 말했다. 이어 "자발성을 통제하는 제도가 아니라, 자발성을 존중하고 뒷받침하는 거버넌스가 새로운 과제"라고 강조했다.이번 포럼은 학교자치·교육자치·주민자치의 경계를 넘는 '교육대전환' 논의를 본격적으로 시작하는 자리로 평가된다. 주최 측은 연속 토론과 시민 캠페인을 이어갈 예정이며, 제13차 토론회는 오는 2월 21일 인천에서 열릴 예정이다.