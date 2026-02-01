창작자라는 이름 뒤의 불안정 노동

큰사진보기 ▲작가 ⓒ glenncarstenspeters on Unsplash 관련사진보기

AD

나는 SNS와 브런치, POD(주문형 종이책) 등을 통해 꾸준히 시와 글을 발표하며 작가로서의 정체성을 분명히 갖고 있다. 하지만 창작이 나의 '주된 노동'이고자 하는 소망은, 현실의 경제 구조 앞에서 흔들린다. 공식적인 창작 활동으로 얻는 수입은 POD 도서 제작을 위한 외주 비용을 감안하면 오히려 마이너스가 되기도 한다.결국 생활을 유지하기 위해 다른 일을 병행해야 하고, 나는 작가가 주된 정체성이지만, 소득 구조는 그것을 '부업'으로 만든다. 이런 괴리는 내가 글을 쓰는 시간 뿐 아니라 글을 대하는 마음가짐에도 영향을 준다. 원고를 붙잡고 있을 때조차 "이 시간이 과연 생활을 지탱할 수 있을까"라는 생각이 스치고, 작업의 우선순위가 생존의 압력에 따라 뒤바뀌곤 한다. 글이 삶을 이끌기보다 삶이 글을 밀어내는 순간들이 반복된다.새벽에 알람이 울리면, 하루의 첫 번째 노동은 이미 시작되어 있다. 떠오르는 문장을 붙잡아 종이에 적고, 퇴근 후 노트북을 열어 시와 글을 다듬는다. SNS에 게시물을 올리고 시의 노출도를 올리기 위해 캡션을 정돈해 작성하고, 짧은 한 줄의 문구를 고르기 위해 몇 번이나 초안을 지우고 다시 쓰는 일이 반복된다. 때로는 화면 밝기 아래에서 문장이 낯설게 느껴져 휴대전화를 내려놓고 다시 들여다보기도 한다. 이후에도 독자의 반응을 확인하는 과정은 단순한 취미 활동이 아니다. 독자의 댓글과 공유 수는 자연스럽게 내 글의 '시장성'을 가늠하는 지표가 된다. 이는 창작자 스스로 수행해야 하는 마케팅, 즉 또 하나의 노동이다.창작 뒤의 작업 과정도 만만치 않다. POD 책을 만들기 위해 표지를 고르고 내지를 편집한다. 표기 하나, 자간 하나가 책의 완성도와 판매에 영향을 주기 때문에 작업 내내 긴장이 따른다. 하지만 판매가 기대보다 저조하면, 하나의 책을 만드는 일이 금전적으로는 수익이 아닌 적자로 이어지기도 한다. 나의 경험담이다.청탁을 받거나 기고하여 원고료를 받는 경우도 있지만, 그 체계는 일정하지 않다. 등단 여부가 청탁의 기준이 되기도 하고, 등단 이후에도 꾸준한 청탁을 받지 못해 다시 등단을 고민하는 경우도 존재한다. 일부 기관이 등단 제도를 편향해 사실상 등단의 비용을 요구하며 등단증을 판매하는 구조로 운영되는 사례는 작가 생태계의 취약함을 드러낸다.설령 운 좋게 청탁을 받더라도 원고료는 생계를 유지하기에는 턱없이 부족하다. 문화체육관광부의 2024년 실태조사에 따르면 예술인의 평균 연소득은 1055만 원에 불과하다. 개인 창작자가 겪는 경제적 어려움은 예외가 아니라 구조다.창작이 노동으로서 인정받지 못하는 현실은 정신적 피로와 불안을 불러온다. 글을 쓰는 동안에도 "이 노동이 제대로 보상받고 있는지"라는 질문이 머릿속을 맴돌고, 불확실한 수입 구조는 창작의 즐거움까지 갉아먹곤 한다. 프리랜서 작가로서 겪는 불안정성은 개인의 재능이나 노력의 문제가 아니라 제도적 보호가 부족한 노동 환경에서 비롯된 문제다. 계약서 없이 진행되는 작업, 불투명한 원고료 체계, 그리고 4대보험 사각지대는 많은 창작자에게 상시적인 리스크로 남아 있다.이러한 문제를 개인의 몫으로 남겨두지 않기 위해 등장한 움직임이 바로 '작가노조 준비위원회'다. 준비위원회는 2025년 3~5월 실시한 작가노동 실태조사 결과를 그해 11월 22일 공유회에서 발표했다. 공유회에서는 실제 작가들의 노동환경, 경제적 조건, 계약 관행 등이 상세히 드러났고, 이를 사회적 의제로 만들기 위한 방안들이 논의됐다.준비위는 오는 2월 28일 총회를 열어 공식 노동조합으로 출범하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 그동안 각자 고립된 채 불합리한 구조를 감당해야 했던 프리랜서 창작자들이 처음으로 집단적인 목소리를 내는 시도라는 점에서 의미가 크다.준비위가 가장 시급한 과제로 꼽는 문제는 명확하다. "제대로 된 계약조차 작성되지 않는 현실", 그리고 "매체마다 제각각인 원고료 체계"다. 문체부 표준계약서가 존재하지만, 현장에서는 구두 합의나 비공식 방식이 여전히 흔하다. 원고료 산정 기준도 통일되어 있지 않아, 창작자는 자신의 노동 가치가 얼마인지조차 스스로 가늠하기 어렵다. 여기에 불규칙한 소득 구조로 인해 4대보험 가입이 어렵고 산재 인정도 사실상 불가능한 상황은 작가들의 삶을 더욱 불안하게 만든다.작가노조 출범을 향한 움직임은 단순히 개별 창작자의 권리를 보호하는 차원을 넘는다. 창작이 '취미'나 '재능'으로만 여겨지며 저평가되어 온 구조를 바꾸고, 글을 쓰는 사람들이 겪는 문제를 사회적 문제로 드러내기 위한 시도다.나는 오늘도 시를 쓰고, 글을 다듬고, 책을 만들며 느낀다. 창작물을 생산하고 독자와 소통하는 모든 과정은 분명 노동이다. 불확실성과 불안정 속에서도 계속 쓰는 일은, 나에게는 노동이자 동시에 저항이다. 언젠가 이 노동이 정당한 보상과 권리를 갖는 날을 기다리며, 나는 오늘도 문장을 쌓아 올린다. 글을 쓴다는 행위는 언제나 외로움 속이지만, 동시에 누군가와 나의 세상을 나누는 방식이기도 하다. 노동으로서의 창작이 제 자리를 찾을 때, 이 외로움도 조금은 덜해질 것이라 믿는다.