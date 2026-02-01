엘리베이터 없는 건물 앞에서 나는 다시 돌아섰다

큰사진보기 ▲엘리베이터 ⓒ adhitya_2505 on Unsplash 관련사진보기

엘리베이터가 없다는 사실은건물에 도착해서야 알았다.입구 앞에서 잠시 멈춰 섰을 때가장 먼저 든 생각은"아… 또"였다.놀라움도, 분노도 아니었다.너무 여러 번 겪어온 일이라감정이 나오기 전에몸이 먼저 반응하는 순간이었다.엘리베이터가 없는 건물 앞에 서는 일은처음이 아니다.그래서 나는 그 자리에서오래 서 있지 않는다.누군가의 도움을 요청할지,아니면 조용히 돌아설지.이 고민은 늘 짧지만,그 짧은 시간 안에나는 스스로에게 많은 질문을 던진다.'지금 부탁해도 될까','괜히 번거롭게 만드는 건 아닐까','그냥 다음에 오면 되지 않을까.'결국 이런 질문들은건물 구조보다 먼저나를 멈추게 한다.엘리베이터가 없다는 사실보다그로 인해 반복되는망설임과 자기 검열이더 오래 마음에 남는다.큰 건물에는 엘리베이터가 설치되어 있지만,여전히 많은 공간은휠체어를 탄 사람을 기준으로설계되지 않았다.접근성은 종종'나중에 고려해도 되는 문제'로밀려난다.하지만 그 '나중'은누군가에게는지금 이 순간의 문제다.엘리베이터의 부재는휠체어를 탄 장애인만의 문제가 아니다.유모차를 끄는 부모에게도,무릎이 불편한 노인에게도,잠시 다리를 다친 사람에게도이 공간은 쉽게 닫힌다.접근성은 특정 집단을 위한 배려가 아니라누구나 언젠가는 필요해지는기본 조건이다.법과 제도는 분명접근성을 말하고 있다.하지만 현실의 공간에서는여전히 '가능하면'이라는 조건이앞에 붙는다.그 사이에서어떤 사람들은 오늘도건물 앞에서 잠시 멈춰 서거나,아무 말 없이 돌아선다.나는 오늘도어떤 건물 앞에서 잠시 멈춰 선다.들어갈 수 있을지,돌아서야 할지를먼저 고민하지 않아도 되는 날이더 이상 특별한 날이 아니기를."아… 또"라는 말이내 하루의 일부가 되지 않기를조용히 바라면서.