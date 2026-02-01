메뉴 건너뛰기

26.02.01 10:48최종 업데이트 26.02.01 10:48

엘리베이터 없는 건물 앞에서 나는 다시 돌아섰다

엘리베이터가 없다는 사실은
건물에 도착해서야 알았다.
입구 앞에서 잠시 멈춰 섰을 때
가장 먼저 든 생각은
"아… 또"였다.
놀라움도, 분노도 아니었다.

너무 여러 번 겪어온 일이라
감정이 나오기 전에
몸이 먼저 반응하는 순간이었다.
엘리베이터가 없는 건물 앞에 서는 일은
처음이 아니다.

그래서 나는 그 자리에서
오래 서 있지 않는다.
누군가의 도움을 요청할지,
아니면 조용히 돌아설지.
이 고민은 늘 짧지만,
그 짧은 시간 안에
나는 스스로에게 많은 질문을 던진다.

'지금 부탁해도 될까',
'괜히 번거롭게 만드는 건 아닐까',
'그냥 다음에 오면 되지 않을까.'

결국 이런 질문들은
건물 구조보다 먼저
나를 멈추게 한다.
엘리베이터가 없다는 사실보다
그로 인해 반복되는
망설임과 자기 검열이
더 오래 마음에 남는다.

큰 건물에는 엘리베이터가 설치되어 있지만,
여전히 많은 공간은
휠체어를 탄 사람을 기준으로
설계되지 않았다.
접근성은 종종
'나중에 고려해도 되는 문제'로
밀려난다.

하지만 그 '나중'은
누군가에게는
지금 이 순간의 문제다.
엘리베이터의 부재는
휠체어를 탄 장애인만의 문제가 아니다.
유모차를 끄는 부모에게도,
무릎이 불편한 노인에게도,
잠시 다리를 다친 사람에게도
이 공간은 쉽게 닫힌다.
접근성은 특정 집단을 위한 배려가 아니라
누구나 언젠가는 필요해지는
기본 조건이다.

법과 제도는 분명
접근성을 말하고 있다.
하지만 현실의 공간에서는
여전히 '가능하면'이라는 조건이
앞에 붙는다.

그 사이에서
어떤 사람들은 오늘도
건물 앞에서 잠시 멈춰 서거나,
아무 말 없이 돌아선다.

나는 오늘도
어떤 건물 앞에서 잠시 멈춰 선다.
들어갈 수 있을지,
돌아서야 할지를
먼저 고민하지 않아도 되는 날이
더 이상 특별한 날이 아니기를.
"아… 또"라는 말이
내 하루의 일부가 되지 않기를
조용히 바라면서.

권은선 (krosa402) 내방

일상과 사회의 경계에서 느낀 생각을 글로 풀어냅니다. 경험에서 출발한 이야기가 누군가에게 작은 공감이 되기를 바랍니다.



