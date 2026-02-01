사회대전충청 26.02.01 10:48ㅣ최종 업데이트 26.02.01 10:48 엘리베이터 없는 건물 앞에서 나는 다시 돌아섰다 권은선(krosa402) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲엘리베이터 ⓒ adhitya_2505 on Unsplash 관련사진보기 엘리베이터가 없다는 사실은 건물에 도착해서야 알았다. 입구 앞에서 잠시 멈춰 섰을 때 가장 먼저 든 생각은 "아… 또"였다. 놀라움도, 분노도 아니었다. 너무 여러 번 겪어온 일이라 감정이 나오기 전에 몸이 먼저 반응하는 순간이었다. 엘리베이터가 없는 건물 앞에 서는 일은 처음이 아니다. 그래서 나는 그 자리에서 오래 서 있지 않는다. 누군가의 도움을 요청할지, 아니면 조용히 돌아설지. 이 고민은 늘 짧지만, 그 짧은 시간 안에 나는 스스로에게 많은 질문을 던진다. AD '지금 부탁해도 될까', '괜히 번거롭게 만드는 건 아닐까', '그냥 다음에 오면 되지 않을까.' 결국 이런 질문들은 건물 구조보다 먼저 나를 멈추게 한다. 엘리베이터가 없다는 사실보다 그로 인해 반복되는 망설임과 자기 검열이 더 오래 마음에 남는다. 큰 건물에는 엘리베이터가 설치되어 있지만, 여전히 많은 공간은 휠체어를 탄 사람을 기준으로 설계되지 않았다. 접근성은 종종 '나중에 고려해도 되는 문제'로 밀려난다. 하지만 그 '나중'은 누군가에게는 지금 이 순간의 문제다. 엘리베이터의 부재는 휠체어를 탄 장애인만의 문제가 아니다. 유모차를 끄는 부모에게도, 무릎이 불편한 노인에게도, 잠시 다리를 다친 사람에게도 이 공간은 쉽게 닫힌다. 접근성은 특정 집단을 위한 배려가 아니라 누구나 언젠가는 필요해지는 기본 조건이다. 법과 제도는 분명 접근성을 말하고 있다. 하지만 현실의 공간에서는 여전히 '가능하면'이라는 조건이 앞에 붙는다. 그 사이에서 어떤 사람들은 오늘도 건물 앞에서 잠시 멈춰 서거나, 아무 말 없이 돌아선다. 나는 오늘도 어떤 건물 앞에서 잠시 멈춰 선다. 들어갈 수 있을지, 돌아서야 할지를 먼저 고민하지 않아도 되는 날이 더 이상 특별한 날이 아니기를. "아… 또"라는 말이 내 하루의 일부가 되지 않기를 조용히 바라면서. #장애인이동권#배리어프리#함께사는권리#차별없는사회#모두를위한도시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 권은선 (krosa402) 내방 아이콘구독하기 일상과 사회의 경계에서 느낀 생각을 글로 풀어냅니다. 경험에서 출발한 이야기가 누군가에게 작은 공감이 되기를 바랍니다. 갤러리 오마이포토 장동혁 농성장 찾은 박근혜 1/12 이전 다음 이전 다음 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.