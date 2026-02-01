"산황산, 시민연대의 힘으로 지켜내자"

AD

사랑하는 형제자매 여러분, 오늘 우리는 산황산을 지키기 위해 이 자리에 모였습니다. 하나님께서 창조하신 생명과 자연은 우리의 삶을 지탱하는 터전이며, 후손에게 물려줄 거룩한 유산입니다. 그러나 탐욕과 개발의 욕망은 이 땅을 위협하고 있습니다. 우리는 오늘 함께 기도하고 찬양함으로써 생명을 지키고 정의와 평화를 이루는 길에 함께 서고자 합니다. 우리의 걸음이 참회의 걸음이 되고, 우리의 기도가 연대의 기도가 되며, 우리의 노래가 저항의 노래가 되고, 우리의 결단이 살림의 결단이 되기를 소망합니다. 아멘

큰사진보기 ▲릴레이 1인시위를 이어오는 교회연대와 시민들 ⓒ 김재환 관련사진보기

최강한파에도 산황산을 지키기 위한 시민들의 염원을 막을 수는 없었다. 지난 1월 27일, 고양시청에서 산황산 골프장 백지화를 위한 기도회가 진행되었다.지난해 12월부터 고양시 교회연대(나들목일산교회, 동녘교회, 백석교회 사랑누리교회 새벽이슬교회 성공회일산교회 숨교회 일산은혜교회 주날개그늘교회 풀향기교회 하늘교회)는 매달 1회 시청앞에서 산황산 골프장 백지화를 위한 기도회를 열고 있다.1월 기도회는 동녘교회 김경환 목사가 기도회를 진행했다.이날 기도회는 자연을 위한 기도, 골프장 업체를 위한 기도, 고양시를 위한 기도, 고양시민과 교회연대를 위한 기도 순으로 진행되었다.김 목사는 "고양시의 산황산을 지키는 일은 단순히 산 하나를 지키는 일이 아닙니다. 그 옆에는 고양시민들이 먹는 정수장이 있습니다. 상수원보호구역 4km 안에는 수질을 오염시키는 유해시설을 금합니다. 고양시민들의 건강권과 생명권을 지키는 일입니다"라며 산황산을 지켜야 하는 이유를 이야기 했다.기도회에는 교회연대뿐 아니라, 함윤희 고양YWCA 사무총장, 이영아 전 고양신문 대표, 고양녹색당, 세월호를기억하는일산시민모임, 유월의숨 등 시민사회단체들도 함께 했다.이영아 전 고양신문 대표는 연대발언을 하며, 산황산을 고양시 1호 치유의 숲으로 만들자고 제안했다.교회연대는 지난 12월 부터 시청 앞 릴레이 1인시위를 이어오고 있다.또한 산황산 골프장 백지화를 위한 활동비와 소송비 마련을 위한 재정사업을 진행하고 있다.마지막으로 "자연의 신음소리에 귀 기울이며 애끓는 이들의 탄식 소리에 맘 기울입시다. 개발로 인하여 사라질 자연의 생명과 위협받을 시민의 삶의 질을 위해 기도합시다. 주님의 자비하심이 산황산과 그 산에 사는 생명들 그리고 더불어 살아가는 고양시민들, 고양시와 시장, 개발업체에게까지 미쳐 살림과 회복과 생명 넘치는 세상을 이루게 하소서. 의를 위해 박해를 받은 이들은 복이 있다 하셨습니다. 지속가능한 생태도시를 위한 걸음을 멈추지 않게 하소서"라며 기도회를 마쳤다.