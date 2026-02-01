'실리콘밸리의 양심' 트리스탄 해리스 2월 한국 첫 방문

▲<오마이뉴스>가 창간 26주년을 맞아 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'라는 주제로 글로벌포럼을 연다. 이번 포럼은 2월 20일 오전 8시30분부터 오후 4시까지 서울 대한상공회의소 대회의실에서 진행된다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기