"원전 확대 결정, 위험과 부담을 지역에 떠넘기겠다는 의미"

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 1월 26일 신규 대형 핵발전소 2기와 소형모듈원자로(SMR) 건설 추진을 발표하자, 전국 시민사회가 강하게 반발하고 나섰다. 이재명 정부가 전 세계적인 탈핵과 재생에너지 전환 흐름을 외면한 채 신규 핵발전소 건설을 사실상 강행하겠다는 뜻을 분명히 했다는 이유에서다.대전탈핵공동행동도 1월 27일 규탄 성명서를 발표했고, 29일 오전 세종 기후에너지환경부 앞에서 기자회견을 열고 정부의 이번 결정이 '탈핵과 에너지 전환을 사실상 접겠다는 선언'이라고 규정하며 강력하게 항의 입장을 발표했다.기자회견에 참석한 시민들은 이번 발표가 단순한 정책 발표가 아니라, 사회적 논의 자체를 차단하는 결정이라고 항의했다. 신규 원전과 SMR 추진은 제11차 전력수급기본계획에 포함돼 있었지만, 여전히 12차 계획을 둘러싼 사회적 논의가 남아 있는 상황에서 기습적인 원전추진 발표로 정책 알박기를 진행했다는 주장이다.문성호 대전충남녹색연합 공동대표는 현장에서 "정부는 전력수요 증가를 이유로 원전 확대를 말하지만, 신규 원전이 실제 가동되는 시점은 2037년 이후"라며 "당장의 전력 문제를 해결하지도 못하는 정책을 왜 이렇게 서둘러 발표했는지 이해하기 어렵다"고 말했다. 그는 "이는 전력수급의 문제가 아니라 원자력 산업을 유지·확대하려는 정책적 선택으로 보인다"고 덧붙였다.정부는 두 차례의 정책토론회와 여론조사를 근거로 국민적 공감대를 주장하고 있다. 하지만 현장에서 대전탈핵공동행동은 '공론화라고 부르기도 어려운 조악한 수준'이라고 비판했다. 토론회에서는 신규 원전 건설의 필요성 자체를 묻는 질문이 빠졌고, 여론조사 역시 질문 설계와 해석 과정에서 핵발전 확대에 유리한 방향으로 구성됐다는 주장이다.최성욱 대전환경운동연합 공동대표는 성명서를 통해 "고준위 핵폐기물 처리 문제, 신규 부지 선정과 입지 갈등, 사고 발생 시 주민 보호와 책임, 반복돼 온 건설 지연과 비용 폭증 가능성 등 핵심 쟁점이 논의에서 빠져 있다"고 밝혔다. 그는 "이런 상태에서 원전 확대를 결정하는 것은 위험과 부담을 지역에 떠넘기겠다는 의미"라고 말했다.실제로 정부가 전력수요 증가의 근거로 제시하는 반도체 산업단지와 대규모 전력 소비지는 수도권에 집중돼 있다. 반면 신규 핵발전소와 초고압 송전선로는 비수도권 지역에 들어설 가능성이 높다. 위험은 지역에, 이익은 수도권과 대기업, 핵산업계에 돌아가는 구조인 것이다.현장에서는 김성환 기후에너지환경부 장관의 책임을 묻는 발언도 이어졌다. 참가자들은 "이재명 대통령이 신규 핵발전소 문제를 사회적 논쟁의 장에서 공개적으로 논의하라고 지시했음에도, 환경부는 실질적인 논의 없이 정책을 기정사실화했다"며 "이는 행정 책임자의 독주"라고 비판했다.대전탈핵공동행동은 기자회견문을 통해 김성환 장관의 즉각 사퇴와 신규 원전 및 SMR 추진 중단, 왜곡된 전력수요 전망과 형식적 공론화 중단, 국민 참여에 기반한 에너지 정책 재수립을 요구했다.기자회견을 마친 뒤 참가자들은 정부의 원전 정책을 비판하는 퍼포먼스를 진행했다. 탈핵을 요구하는 시민의 손을 뿌리치고 원자력 산업계와 손잡는 장관의 모습을 형상화한 퍼포먼스였다. 이는 정책 결정 과정에서 시민의 목소리가 얼마나 배제돼 왔는지를 상징적으로 보여주려는 시도였다. 대전탈핵공동행동은 환경부 관계자에게 전달하면서 기자회견을 마쳤다.