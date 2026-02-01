김준형 의원 "트럼프, 국제규범과 질서 파괴자"

큰사진보기 ▲김준형 조국혁신당 의원김준형 조국혁신당 의원이 31일 오후 서울 서초구 대법원 앞 내란청산 촉구 176차 촛불집회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

"트럼프는 지속적으로 국제 규범과 질서를 파괴하고 있다. 일방적 관세를 부과하고, 투자를 강요한다. 무력으로 남의 나라 지도자를 체포하고, 전쟁을 위협하고, 영토를 빼앗으려 한다. 지난주에는 한국 정부를 넘어 입법부까지 겁박했다. 명백한 주권 침해이다. 쿠팡의 더러운 로비를 받아 한국 정부의 정당한 사법주권까지 침해하고 있다."

"이제는 유엔사까지 날뛰고 있다. 유엔의 공식 기구도 아니고, 유엔의 통제도 받지 않는 '이름만 유엔'인 기구가 기자간담회까지 열어 국회가 추진하는 'DMZ 평화적 이용에 관한 법률'을 공개적으로 반대한다. 명백한 영토주권과 입법 주권 침해이다. 대한민국 국회의 입법에 유엔사령관의 결재를 받으라는 오만한 태도에 분노한다."

큰사진보기 ▲김준형 조국혁신당 의원김준형 조국혁신당의원이 31일 오후 176차 촛불집회에서 발언을 했다. ⓒ 김상우 관련사진보기

큰사진보기 ▲제176차 촛불집회176차 촛불집회 참가자들이 '조희대 탄핵'을 외쳤다. ⓒ 김철관 관련사진보기

김준형 조국혁신당 의원이 1월 31일 오후 176차 촛불집회에서 미 트럼프 대통령을 향해 "국제 규범과 질서를 파괴하고 있다"며 "대한민국은 당신의 깡패 같은 짓거리에 모욕당할 이유가 없다"고 강조했다.김준형 조국혁신당 의원이 1월 31일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원(서초역 8번 출구) 앞에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 176차 촛불대행진' 집회에서 무대발언을 했다.이날 촛불행동 대표, 정당인, 국회의원, 택배노동자, 기자 등의 발언이 이어졌다. 발언자들은 조희대 탄핵과 국민의힘 해산을 비롯해 김건희 1심 판결, 트럼프 일방적 행동, 쿠팡 등에 대한 비판을 이어갔다. 국가보안법 폐지도 도마 위에 올랐다.먼저 김준형 조국혁신당 의원은 발언을 통해 "미국 트럼프 정권은 갈수록 난폭해지고 있다"며 "내부적으로는 민주주의가 위기를 맞고, 밖으로는 약탈적 제국주의가 도를 넘고 있다"고 진단했다.이어 "두 명의 평범한 미국인이 이민국 단속요원의 과잉 진압으로 무자비한 죽임을 당했다"며 "저항 불가 상태에서의 즉결 처형이었다"고 말했다.이어 "트럼프 정부는 피해자를 테러리스트로 규정하고, 단속요원들은 애국자라고 칭하며 폭력 진압을 부추겼다"며 "이민 단속부대는 트럼프의 사병집단이 되고 있다. 제주 4.3의 서북청년단을, 저항의 중심인 미니애폴리스는 광주를 떠올리게 한다. 시위를 반란으로 몰아붙이는 트럼프는 윤석열을 떠올리게 한다"고 밝혔다.박 의원은 국민의힘 등을 향해서도 "정치적 활용에만 골몰하고 있다. 가해자 미국에 대해서는 한마디도 못 하면서, 정부 때리기만 급급하다"며 "도대체 대한민국 국민이기나 한지 의심이 든다"고 피력했다.그는 최근 유엔사의 행동에 대해서도 비판했다.김 의원은 "DMZ 세계평화공원을 국정과제로 내걸었던 박근혜 정부는 왜 문제 삼지 않았나. 대북 전단 살포, 윤석열 내란 일당의 무인기 도발, 최근 내란 세력과 연결된 것으로 의심되는 민간인의 무인기 사건과 같은 명백한 적대행위는 눈감고, 대한민국이 비무장지대의 평화적 이용을 제도화하겠다는 데만 집요하게 반대한다"며 "대한민국 영토주권은 족보도 없는 유엔사령관이 아니라 대한민국 국민에 있다"고 일갈했다.그는 "전작권 전환과 종전선언은 더 이상 미룰 수 없는 절박한 과제"라며 "통상 압박 중단, 전작권 반환, 유엔사 해체"를 촉구했다.기조발언을 한 김은진 촛불행동 공동대표는 "김건희가 윤석열 머리 위에 앉은 실세 대통령이었다는 것을 우인성 판사가 증명했다"며 "이러니 우리가 조희대 사법부를 못 믿는 거고, 이래서 우리 국민들이 조희대를 탄핵하라는 것 아닌가"라고 말했다.강민욱 전국택배노조 부위원장은 "산재가 밝혀져 회사가 처벌을 받고, 노동조합의 근무환경 개선 요구를 들어주는 순간, 쿠팡의 유일한 자랑인 로켓배송의 신화가 사라질 것"이라고 주장했다.이어 "천문학적인 대미투자 강요로 우리 경제와 산업을 망가뜨리려는 트럼프 행정부가 이제 쿠팡 지주회사의 이윤 보호를 위해 노골적인 내정간섭을 하고 있다"며 "쿠팡 지주회사의 이익을 위해서 내정간섭을 벌이는 미국의 주권침해 행위를 용납해서는 안 된다"고 강조했다.배서영 국민주권당 조직위원장은 "조희대 사법부가 내란세력의 최후 보루라면, 내란세력의 절대 무기는 바로 국가보안법이다. 윤석열이 입에 달고 다녔던 말이 '반국가세력 척결'이었다"며 "'반국가단체'라는 표현은 유일하게 국가보안법에만 있다. 윤석열은 촛불을 든 우리 국민들을 반국가세력이라고 규정하고 국가보안법으로 탄압하려고 했다"라고 밝힌 후 "국가보안법 폐지"를 촉구했다.홍사훈 기자는 " 우인성 판사가 한 가지 큰 착각을 하고 있다. 김건희는 주가조작 기간에 조무래기들과 통화하지 않고, 권오수하고만 통화를 했는데, 우 판사는 주가조작법 입장에서 모든 것을 받아 줬다"며 "이게 의도가 있는 것이 아닌가 하는 의심이 든다"고 말했다.이어 "누구나 알 수 있는 상식적인 판단을, 우인성 판사가 하지 못했다. 법왜곡죄가 있어야 될 것 같다"며 "일반적 상식에 부합하지 않은, 무지랭이들도 아는 상식적인 법 개념을, 서울대 법대를 나온 판사가 모르는 것이 말이 되는가"라고 반문했다.집회 참가자들은 '조희대를 탄핵하라. 국민의힘 해산하라', '대선개입 내란공범 조희대를 탄핵하라', '내란세력의 절대무기 국가보안법 폐지하자' '내란동조 내란본당 국민의힘 해산하라' '트럼프 앞잡이 국민의힘 해산하라' 등을 외쳤다.176차 촛불집회에서는 지난 2019년 국정원 프락치 사건을 다룬 다큐멘터리 영화 <실행자> 예고편이 상영됐다. 이날 마포은평서대문 촛불행동 회원인 최은비씨는 자작곡 '신발끈 고쳐 매고'를 부르며 율동 공연을 했고, 노래극단 '희망새' 의 공연도 이어졌다.촛불집회가 끝나고 거리행진이 이어졌다.