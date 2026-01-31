경남 무형유산 '마도갈방아소리' 보유자 박용준 선생 별세

큰사진보기 ▲마도갈방아소리 보유자 박용준 선생. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

사천시 용현면 소재 마도갈방아소리 전수관에서 열린 공개 행사 모습.

대방초등학교 학생들의 마도갈방아소리 공연 모습.

사천시 동서동에 속한 작은 섬 마도(馬島). 오래 전부터 전어잡이로 유명했거니와 지금도 섬 곳곳에 전어 흔적이 즐비하다. 이 섬에는 전어잡이 노동요인 경남도 무형유산 마도갈방아소리가 전승되고 있다.

경상남도 무형유산 제28호 '사천마도갈방아소리' 보유자 박용준 선생이 1월 31일 오후 노환으로 별세했다. 향년 94세.박용준 선생은 1932년 사천시 마도에서 태어난 고인은 평생을 전어를 잡는 어부로 살았다. 파도 위에서 그물을 당기며, 갈을 찧으며, 뱃고사를 지내며 불렀던 노래들. 섬마을 사람들의 입에서 입으로 전해지던 그 소리를 박 선생은 94년의 생애 동안 온몸으로 기억하고 전했다.마도갈방아소리는 갈방아 찧는 마당, 갈을 퍼고 먹이는 마당, 뱃고사 지내는 마당, 고기를 잡는 마당, 만선을 기뻐하는 마당 등 5개 마당으로 구성돼 있다. 전어잡이 어부들의 애환과 협동의 정신이 소리 속에 녹아 있다. 단순한 노동요가 아니라 바다와 더불어 살아온 마도 어부들의 삶 그 자체였다.박 선생은 마도갈방아소리가 도 무형유산(지정 당시엔 도 무형문화재)으로 지정될 수 있도록 자료 정비와 소리 재현 작업에 직접 참여했다. 무형유산 지정 이후에도 원형 보전을 위한 전수교육과 전승활동에 평생을 헌신했다. 지난해 도무형유산 지정 20주년 기념 행사에서는 그 공로를 인정받아 사천시장 표창을 받았다.한 평생 바다에서 살고, 소리로 그 삶을 증언했던 마도의 예인이 우리 곁을 떠났다. 하지만 그가 남긴 소리는 보존회원들과 후학들에게 전해질 것이다.빈소는 삼천포시민장례식장 VIP실(사천시 진삼로 217-13)에 마련됐으며, 발인은 2월 2일 오전 7시다. 사천누리원에서 화장 후 창선 선산으로 모신다. 상주로는 박대권, 박인섭 씨가 있다.