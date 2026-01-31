민주노총·시민사회 "주권침탈 미국 규탄, 한미연합군사훈련 중단하라"

큰사진보기 ▲주권 침탈, 경제 강탈 미국을 규탄민주노총과 시민사회단체들이 (1월 31일) 서울 보신각에서 미 대사관까지 행진하며 미국의 주권침탈을 규탄하고 3월 예정된 한미연합군사훈련 중단을 촉구했다. 사진은 참가자들이 행진에 앞서 집회를 하는 모습으로 무대 앞에서 찍은 사진이다. ⓒ 전국민중행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲주권침탈 미국 규탄'전국민중행동', '민주노총', '평화주권행동 평화너머', '진보당', '자주통일평화연대' 등 시민사회단체들은 이날 오후 2시 서울 보신각에서 '주권침탈 미국규탄! 한미연합군사연습 중단! 시민행진'을 개최했다. 사진은 행진에 앞선 집회에서 "주권침탈 미국을 규탄한다!"는 피켓을 들고있는 장면이다. ⓒ 전국민중행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총과 시민사회단체들이 (1월 31일) 서울 보신각에서 미 대사관까지 행진하며 미국의 주권침탈을 규탄하고 3월 예정된 한미연합군사훈련 중단을 촉구했다. 사진은 참가자들이 행진에 앞서 집회를 하는 모습으로 집회 대오 후미에서 찍은 사진이다. ⓒ 전국민중행동 관련사진보기

민주노총과 시민사회단체들이 31일 서울 보신각에서 미 대사관까지 행진하며 미국의 주권침탈을 규탄하고 3월 예정된 한미연합군사훈련 중단을 촉구했다.'전국민중행동', '민주노총', '평화주권행동 평화너머', '진보당', '자주통일평화연대' 등 시민사회단체들은 이날 오후 2시 서울 보신각에서 '주권침탈 미국규탄! 한미연합군사연습 중단! 시민행진'을 개최했다.이들 단체는 배포한 자료를 통해 "최근 미국은 베네수엘라 침공 시도와 그린란드 강탈 등 전 세계적으로 주권을 침해하며 평화를 위협하고 있다"며 "특히 한국에 대해 일방적인 관세 25% 인상을 통보하고 쿠팡 수사에 개입하는 등 대한민국을 속국으로 취급하며 자국의 이익만을 강요하고 있다"고 밝혔다.이어 "이재명 정부는 평화공존을 강조하면서도 북에 대한 선제공격과 지도부 제거를 목적으로 하는 3월 한미연합군사연습을 강행하려 하고 있다"며 "이번 훈련은 중국을 겨냥한 내용까지 확대되어 동북아의 긴장을 더욱 고조시키고 있으며, 이는 정부가 내세운 대화와 평화의 방침과 정면으로 배치된다"고 지적했다.참가자들은 이날 행진에 앞서 보신각 앞에서 집회를 열었다. 이 집회는 김지혜 국장(전국민중행동 자주평화통일위원회)의 사회로 영상 시청과 참가자 발언, 율동 공연, 구호 제창 순으로 이어졌다.첫 발언에 나선 민주노총 민주일반연맹 민주연합노조 주훈 조합원은 "제국주의 미국을 강력히 규탄한다"며 "미국은 정치, 경제, 군사적으로 절체절명의 위기에 봉착했다. 서방국, 아메리카 대륙 전체를 지배 거점으로 장악하고, 동맹국에 대한 착취와 수탈을 강화하는 전략 변화를 감행한 것으로 보인다"고 말했다.진보당 노동자당 김창년 대표는 "노동자 민중의 혈세와 땀방울이 담긴 부당한 500조 3500억 불 대미 투자 계획을 즉각 철회하라"고 요구했다. 또한 "트럼프가 관세를 25%로 인상하겠다고 선언하고, 미 재무부 장관도 국회 승인 전까지 무역 합의는 없다고 위협하고 있다"며 "굴욕적인 대미 투자도 모자라 이제는 법관의 입맛대로 주권을 유린하고 있다"고 비판했다.그는 또 "쿠팡 수사에 미국 부통령까지 나서 개입하는 현실에 경악을 금치 못한다"며 "대한민국 국민 노동자들의 권리보다 미국의 이익을 우선시하는 외압을 결단코 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.평화주권행동 평화너머 대전세종충남 박희인 공동대표는 "이재명 대통령이 3월 한미 연합 군사훈련 축소 또는 연기를 언급했는데, 위성락 안보실장이 대통령 발언에 제동을 걸고 있다"고 지적했다. 이어서 "헌법에서 보장한 최고 군 통수권자의 결정을 안보실장이 거부하는 것은 있을 수 없다"며 "이재명 대통령은 위성락 안보실장을 즉각 해고해야 한다"고 촉구했다.그러면서 "평양을 점령하고 지휘부를 참수하기 위한 전쟁 연습을 하면서 어떻게 대화와 평화의 물꼬를 열겠다는 것이냐"며 "3월 예정된 한미 연합 전쟁 연습 당장 중단하라는 목소리를 더 크게 만들어야 한다"고 강조했다.파주농민회 전환식 공동대표는 "9.19 군사합의 이후로 잠시 조용했었는데, 윤석열 정권이 들어서면서 대남 방송으로 고통을 받았고, 지난 11월경부터 다시 미군이 포사격을 시작했다"고 밝혔다. 이어 "군사합의 이후 포사격 훈련을 안 해도 아무 일도 안 일어났는데, 요즘 굉장히 불안한 날을 보내고 있다"며 "한미 연합 군사훈련을 즉각 중단하고 민통선을 전면 해제하라"고 요구했다.진보대학생넷 최휘주 전국대표는 "유엔마저도 공식 산하 단체가 아니라고 손절한 괴단체 유엔사가 DMZ법을 문제 삼는 것은 주권 침해"라며 "우리나라 땅에서 우리 국민들이 오가는 것이 어떻게 위법이냐"고 반문했다.최 대표는 "전쟁 도발, 한미 연합훈련, 유엔사의 내정 간섭 모두 지금 당장 중단하라"며 "이재명 정부가 진심으로 평화를 만들겠다면 미국 눈치 보지 말고 우리 힘으로 평화를 만들 적극적 행동을 하라"고 촉구했다.행사 참가자들은 결의문을 통해 "미국은 새해 시작부터 베네수엘라 대통령 부부를 불법 납치하더니 그린란드 강탈 책동으로 국제 깡패나 다름없는 본성을 드러냈다"며 "급기야 트럼프 대통령은 종신의장직을 보장하는 다자 평화위원회를 발족하여 유엔을 대체하여 세계의 황제처럼 군림하려 한다"고 규탄했다.이어 "이재명 정부는 우리의 경제 안보 희생을 요구하는 미국의 요구를 거부하고 대미 투자 계획을 철회하라"며 "정부는 지금 당장 접경 지역 충돌 방지를 위해 완충지대를 재설정하고 실사격 훈련을 중단하라"고 촉구했다.또한 "이재명 정부가 누차 강조하고 있는 평화 공존과 흡수, 통일 의사가 없다는 말을 이제는 행동으로 옮겨야 한다"며 "대화와 평화의 길을 열기 위해 한미 당국은 대북 적대의 상징 3월 한미 연합 군사훈련 중단을 결단하라"고 요구했다.참가자들은 행진을 마치고 미 대사관 앞 마무리 집회를 가졌다. 이 자리에서 자주통일평화연대 상임대표이자 전국여성연대 대표인 이은정 대표는 "트럼프 대통령은 나를 멈출 수 있는 것은 오직 나 자신의 도덕성 뿐이라며 스스로도 제어되지 않는 권력을 공언하고 있다"며 "이런 미국과 함께 군사 연습을 계속하는 것이 과연 책임 있는 선택인가"라고 물었다.이 대표는 "이재명 대통령은 신년 기자회견을 통해 평화 공존을 이야기하고 있다. 그러나 말로는 평화를 이야기하면서 3월 한미 연합 군사 연습을 그대로 강행하겠다는 것이 과연 책임 있는 태도인가"라며 "정부가 진정으로 동북아 평화와 대화의 문을 열고자 한다면 한미 연합 군사연습 중단을 선언해야 한다"고 촉구했다.참가자들은 미 대사관 앞에서 "주권 침탈, 경제 강탈 미국을 규탄한다", "동북아 평화 위협, 한미연합 군사연습 중단하라"는 구호를 외치며 현수막을 찢는 퍼포먼스를 진행하기도 했다.참가자들은 "2월 28일 토요일 오후 2시에도 계속해서 투쟁을 이어갈 것"이라고 밝혔다.