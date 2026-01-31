창원-진주-김해 시장선거 출마예상자, 출판기념회 이어져

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 송순호 창원시장선거 출마예상자, 출판기념회. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 김권수 진주시장선거 출마예상자, 출판기념회. ⓒ 김권수캠프 관련사진보기

6‧3 지방선거 출마예상자들이 책을 펴내고 출판기념회를 열고 있다. 더불어민주당 송순호 창원시장선거 출마예상자, 국민의힘 김권수 진주시장선거 출마예상자가 각각 이번 주말에 행사를 열었다.더불어민주당 경남도당 위원장과 최고위원을 지낸 송순호 출마예상자는 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 독자만남 행사를 열었다.경남개발공사 사장을 지낸 김권수 출마예상자는 30일 오후 진주교육대학교 대강당에서 <진주시장 사용설명서> 출판기념회를 열어 시민 참여와 책임 행정을 핵심으로 한 솔직한 견해를 밝혔다.김권수 출마예상자는 "휴대전화 하나를 사도 사용법을 꼼꼼히 읽으면서, 정작 우리 삶을 좌우하는 진주시장은 이름이나 간판만 보고 선택해 왔다"며 "시민이 진주시장을 제대로 선택하고 제대로 사용하는 시대가 필요하다"고 말했다.그는 "진주시장은 권력의 자리가 아니라 서민을 위해 일하는 일꾼의 자리"라며 "진주를 알고, 서민의 삶을 아는 사람이 시장이 되어야 도시가 제대로 움직인다"고 강조했다.국민의힘 창원시장선거 출마예상자인 김석기 전 창원시장 권한대행은 책 <준비된 시장>을 펴내고 31일 장창원 문성대학 컨벤션홀에서 "다시 뛰는 창원, 백년을 준비하는 도시 시민의 질문에 답하다"는 제목으로 출판기념행사를 열었다.창원시장선거에 나서는 이은 전 정무특보는 2월 1일 오후 2시 창원대 가온홀에서 <다시 봄은 온다>로 출판기념회를 열고, 강명상 국민의힘 경남도당 부위원장 겸 365병원 병원장은 <창원 대전환>를 펴내고 2월 8일 창원컨벤션센터에서 출판기념회를 연다.강기윤 한국남동발전 사장은 3월 1일 창원대 이룸홀에서 출판기념회를 연다. 이현규 전 창원시 제2부시장은 지난 1월 13일 창원문성대에서 자서전 <간절하면 이루어진다> 출판기념회를 열었다.창원시장선거에 나서는 송형근 전 국립공원공단 이사장은 <창원 백년의 설계>를 펴내고 오는 2월 28일 문성대학교 컨벤션홀에서 출판기념회를 연다.노무현정부 때 청와대 행정관을 지낸 더불어민주당 정영두 김해시장선거 출마예정자는 책 <김해-경제>를 펴내고 2월 1일 오후 김해중소기업비즈니스센터 5층 대회의실에서 출판기념회를 열어 시민들을 만난다.정 출마예정자는 저서 출판을 통해 "12‧3 내란 사태 이후 민주주의를 지켜낸 시민들의 용기와 연대, 민생 회복의 책무를 다시 돌아보게 됐다"며 김해를 다시 일으켜 세우는 길에 김해시민, 민주당 당원들과 함께 해나가겠다"고 소회를 밝혔다.