[영상] 이완섭 시장 "역경 클수록 성취도 커"

이완섭 서산시장이 31일 열린 '오늘을 넘어야 내일이 있다' 북콘서트에서 "(시정에) 반대했던 분들에게 고마운 마음이 든다"고 밝혔다.더 잘하기 위해, 오기로라도 반드시 결과물로 보여주기 위해 노력한 덕에 더 좋은 결과를 얻을 수 있었다는 것이다.그러나 그 과정에서 상처도 많았음을 시사했다. 산폐장과 소각장, 초록광장 등 서산의 난제들을 정면 돌파할 수 있었던 힘에 대해 답변하던 이 시장은 감정이 북받쳐 잠시 말을 잇지 못했다.이 시장은 "당시에는 아팠다. 그러나 그러한 시련들이 있었기 때문에 오늘이 있다"면서 "역경이 크면 클수록 성취도 크다. 책에 담았던 그런 일들이 가장 힘들었던 부분이었지만 결과적으로 돌파하고 극복했기 때문에 서산이 발전했고, 미래로 가고 있다"고 감회를 밝혔다.북콘서트에서 이 시장은 서산시장으로 마주했던 정책 결정의 순간들과 위기 속의 판단, 그 과정의 성찰을 담은 '오늘을 넘어야 내일이 있다'와 더불어 '하루의 기록, 도시의 시간'도 선보였다.'하루의 기록, 도시의 시간'은 2011년부터 SNS를 통해 시민들과 공유해 온 글과 사진으로 엮은 개인과 서산 성장의 연대기다.북콘서트가 열린 서산시문화회관 1~2층은 시민들도 가득 찼다. 성일종 국회의원, 지역 충남도의원, 국민의힘 시의원, 여러 기관·단체장이 참석했고, 김태흠 충남도지사를 비롯한 각계각층의 인사가 축전을 보냈다."기록되지 않는 시간은 쉽게 잊힌다"고 강조한 이 시장은 "시민 여러분과 함께 써 내려간 이 기록을 동력 삼아 서산의 내일을 더 힘차게 열어가겠다"고 약속했다.