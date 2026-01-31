파키스탄 군 "무장대원 41명 사살"… 발루치스탄의 폭력은 끝나지 않았다

AD

파키스탄 군이 남서부 발루치스탄주에서 무장대원 수십 명을 사살했다고 발표했다. 군은 "테러 위협을 선제적으로 제거했다"고 강조하지만, 이런 발표가 반복될수록 오히려 무장 폭력은 늘고 있다는 지적이 나온다.파키스탄 군 홍보부(ISPR)는 1월 29일(현지시간) 발루치스탄주 판즈구르(Panjgur)와 하르나이(Harnai) 지역에서 정보 기반 작전(IBO)을 벌여 무장대원 41명을 사살했다고 30일 밝혔다. 과 파키스탄 일간 <돈(Dawn)>에 따르면, 파키스탄 보안군은 두 지역의 무장단체 은신처를 급습해 각각 교전을 벌였으며, 판즈구르에서 30명, 하르나이에서 11명이 숨졌다. 군 병력의 피해는 없었다고 한다.군은 사살된 이들이 보안시설을 겨냥한 공격을 준비하고 있었다고 설명했지만, 구체적인 신원이나 소속 조직, 공격 계획을 입증할 만한 증거는 공개하지 않았다. 그럼에도 군은 이번 작전을 "테러 위협을 사전에 차단한 성공 사례"로 평가했다.ISPR은 이번 작전에서 '피트나 알-카와리지(Fitna-al-Khawarij)'와 '피트나 알-힌두스탄(Fitna-al-Hindustan)' 소속 무장대원들이 사살됐다고 밝혔다. 파키스탄 정부는 피트나 알-카와리지를 금지 단체인 파키스탄 탈레반(TTP)을 지칭하는 표현으로 사용하고 있으며, 피트나 알-힌두스탄은 발루치스탄 기반 무장세력에 인도의 개입이 있다는 주장을 부각하기 위해 붙인 명칭이다. 다만 인도 지원 주장 역시 구체적인 증거는 제시되지 않았다.파키스탄 군은 최근 발루치스탄뿐 아니라 북서부 카이버 파크툰크와(Khyber Pakhtunkhwa)주를 중심으로 대대적인 소탕 작전을 이어가고 있다. 당국은 "강경 대응이 일정 부분 성과를 내고 있다"며 무장단체 활동이 위축됐다고 주장한다.그러나 수치는 다른 이야기를 한다. 이슬라마바드에 본부를 둔 파키스탄 평화연구소(PIPS)에 따르면, 2025년 한 해 동안 파키스탄 전역에서 발생한 테러 공격은 전년 대비 34% 증가했고, 테러 관련 사망자는 21% 늘었다. 특히 발루치스탄은 무장 충돌과 폭탄 공격, 군·경을 겨냥한 습격이 반복되는 지역으로 꼽힌다.발루치스탄은 자원 개발과 정치적 소외 문제를 둘러싼 갈등이 수십 년간 이어져 온 곳이다. 중앙정부와 군은 분리주의 무장세력의 위협을 강조해 왔지만, 현지에서는 군사 작전 중심의 대응이 폭력을 근본적으로 해결하지 못하고 있다는 비판이 꾸준히 제기돼 왔다.인권단체와 지역 시민사회는 군의 소탕 작전 과정에서 민간인 피해와 강제 실종 문제가 반복돼 왔다고 지적한다. 무장대원 사살 발표에 교전 경위와 사법적 절차가 충분히 검증되지 않는다는 의문도 뒤따른다.파키스탄 군의 '무장대원 사살' 발표가 반복되는 가운데, 강경 진압이 안보를 강화하고 있는지, 아니면 또 다른 불안을 키우고 있는지에 대한 질문은 여전히 남아 있다.