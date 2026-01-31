경남도, '끝내' 지리산 지하수 증량 허가 결정... 주민들 '반발'

큰사진보기 ▲삼장지하수보존비상대책위원회,지리산지하수지키기공동행동은 26일 경남도청 앞에서 “산청 삼장 지하수고갈과 주민 피해 외면한 ㈜지리산산청샘물 증량 불허를 촉구한다”, “경상남도는 비과학적이고 절차적 위법인 증량 심의를 중단하고, 즉시 불허 결정하라”라고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

주민·환경단체가 반대해온 생수업체의 경남 산청군 삼장면 지리산 자락 지하수 증량 신청에 대해 경상남도가 최종 허가를 결정해 주민들이 반발하고 있다. 31일 산청삼장지하수보존비상대책위원회(아래 대책위), 지리산지하수지키기공동행동은 허가 취소를 요구하기로 했으며, 진보당 정혜경 국회의원(비례)은 "주민 생존권을 내던진 무책임한 결정"이라고 지적했다.㈜지리산산청샘물이 지하수 증량 신청을 했고, 경상남도가 29일 증량 허가를 결정했다. 대책위 관계자는 "경상남도 수질관리과로부터 지난 29일 지하수 증량 허가가 났다는 통지를 받았다"라고 전했다.경남도의 지하수 증략 허가와 관련한 자세한 내용은 비공개로 되어 있다. 대책위 관계자는 "증량 허가 결정 사실만 통지 받았고, 구체적인 내용은 비공개로 되어 있어 아직 모른다"라며 "행정정보공개를 요구해 구체적 내용을 파악한 뒤 허가 취소 요구를 계속할 것"이라고 밝혔다.업체는 처음에 매일 지하수 6000톤을 더 퍼올리겠다고 신청했다. 그런데 낙동강유역환경청의 협의 과정에서 3개 관정을 뚫었으나 일부에서 제대로 나오지 않아 450톤 증량으로 수정 신청했으며, 낙동강환경청 심의 결과 272톤 증량으로 결정되었다.정혜경 의원은 이날 낸 자료를 통해 "전문가 경고도, 주민 생존권도 외면한 경상남도 지하수 증량 허가 규탄한다. 지하수는 특정기업의 자원이 아닌, 주민 모두의 생명수이며 공공재다"라고 밝혔다.정 의원은 "주민들은 고갈되는 지하수로 피해를 호소하고 있고, 산청군 역시 우려를 공식적으로 표명해 왔다. 그러나 경남도는 이를 외면했다"라며 "지리산 권역에는 여러 생수공장이 밀집해 있다. 이미 산청군 내 4개 사업장에서 하루 5264 톤, 하동까지 포함하면 6개 사업장에서 하루 6364톤의 지하수가 취수되고 있다. 이 정도면 전국에서도 손꼽히는 규모이다. 산청군이 공식적으로 '지하수 고갈 위험 1 등급 지역'으로 지정한 곳이 바로 이번 증량 대상지이다"라고 지적했다.이어 "이 지역은 지리산산청샘물이 매일 600톤, 바로 옆의 엘케이 샘물이 매일 400톤의 지하수를 취수해 온 곳이다. 그 과정에서 수백 년 이어온 마을 샘이 마르고, 개인 관정에서는 흙탕물이 나오는 등 주민 피해가 누적되어 왔다"라고 덧붙였다.그러면서 정 의원은 "이번 증량 허가는 애초에 '지하수영향조사'의 출발점부터 무너진 결정이었다. 사업자는 지하수개발가능량 산정의 핵심 전제인 집수구역을 기존보다 두 배 이상 확대해 환경영향조사서를 제출했다. 그러나, 지질·수문학적 근거는 보고서 어디에도 제시되지 않았다"라고 지적했다.이어 "집수구역은 지하수 고갈 가능성과 개발가능량을 정하는 출발점이다. 면적을 키우면 지하수량도 함께 커지게 된다"라며 "집수구역을 임의로 늘렸다는 것은 개발 가능량을 인위적으로 부풀렸다는 뜻이며, 그 위에 쌓인 모든 영향조사는 신뢰할 수 없다"라고 덧붙였다.정혜경 의원은 "이번 증량 허가는 주민들의 현실과 심사위원의 우려를 외면한 채, 기업의 주장만 받아쓴 결정이다"라며 "이번 허가를 강력히 규탄한다. 기후부의 즉각적인 직권조사를 요구하며, 감사원 감사 청구도 끝까지 이어갈 것"이라고 강조했다.대책위는 그동안 경남도청 앞에서 집회와 기자회견을 열어 "삼청 삼장 지하수 고갈과 주민 피해 외면한 지리산산청샘물 증량 불허하라"라고 촉구해 왔다.