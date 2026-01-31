강수돌 교수, 투병생활 중 미래세대 거액 후원 사실 알려져 '감동'

큰사진보기 ▲이춘 작가가 병원에서 투병생활하고 있는 강수돌 교수를 병문안 하고 나서 사회관계망서비스에 안부를 전하며 사진을 올렸다. ⓒ 이춘 관련사진보기

"지난해 말, 위기에 처해 있을 때, 갑자기 거액을 후원해 저를 살려주신 분은 강수돌 교수다. 학문과 철학만이 아니라, 항상 웃는 모습과 친절했던 그 모습이 저는 좋았다. 유튜브 방송을 진행하며 알게 된 분이었지만, 정말 매력 있는 분이었다. 그 인연이 저를 위기에서 구하게 될 줄은 몰랐다. 그 이후 병원에 입원했다는 소식을 들었다. 그 말을 듣고 참 허망했다. 왜 세상은 좋은 일하는 분들에게 가혹한지 원망스럽기도 했다. 치료를 잘 마치고 지역사회로 돌아오시길 간절히 바라고 있다."

깊이 있고 명쾌한 강연이나 글(칼럼)로 대중의 인기를 받다가 경남 하동에 귀촌해 살면서 투병 중인 강수돌(65) 고려대학교 명예교수가 미래세대를 위해 거액의 장학·후원 기금을 내놓은 사실이 알려져 많은 사람들이 감동을 받았다며 빠른 쾌유를 빌고 있다.이춘 작가는 31일 사회관계망서비스(페이스북)에 강수돌 교수 병문안을 다녀온 뒤 그의 안부를 전하면서 기탁 사실을 알렸다. 강 교수는 경상남도미래교육재단(이사장 박종훈 경남도교육감)에 3·15민주학생 장학금 명목으로 1억 원, 김주열열사장학회(이사장 이상익)에 1천만 원, 한국전쟁 전후 민간인 학살을 다큐멘터리로 기록·제작해온 구자환 감독한테 1천만 원을 후원했다.강 교수는 현재 투병 생활 중이다. 그는 지난해 12월 성탄절 때 사회관계망서비스에 글을 올려 "한 치 앞도 못 보는 나는 열흘 전까지만 해도 새해 첫날부터 히말라야 간다고 들떠 있었다. 성탄절은 히말라야 여행 대신 호스피탈 여행으로 대체되고 말았다"라며 "친구들이시여. 제 건강을 걱정하지 마시고 세상의 건강을 걱정해 주옵소서"라며 자신의 투병생활을 알렸다.강 교수는 2021년 3월 명예퇴임하면서, 25년 동안 재직했던 고려대에 발전기금 2억 원을 기부하기도 했다.강 교수의 병문안을 다녀온 이춘 작가는 "하동교육지원청에서 했던 강좌인 '어린 왕자 인문학'을 병원에서 쓰시고 계신다. 그림도 직접 그려가며 할아버지 할머니가 손주랑 함께 읽을 책을 구상하셨다. 얼마나 신나하시는지 저도 쉬운 동화로 인문학을 안내하고 싶다며 수다를 떨었다"며 "사모님 말씀으로는 시도 너무 많이 쓰셔서 조만간 시집도 나올 거라고 하셨다. 개인적으로 사모님 걱정을 많이 했는데 고맙게도 두 분 모두 강건하시다"라고 전했다.이어 "지난해에 출간하신 <나로부터 정치혁명> 책을 읽으며 '이 분은 끊임없이 공부하는구나'를 실감했다. 평상시 기고하신 교수님 칼럼을 모은 책이다. 누구나 글을 쓰기 위해 고심한다. 독자에게 쉽게 다가가기 위해서. 그러나 현실에서 벌어지는 문제를 근원적으로 분석하고, 대안을 제시하는 정의롭고 용감한 학자는 드물다. 지역의 훌륭한 자산이다"라며 "'과로는 금물이다. 교수님 건강이 제일 소중하다'라고 제가 따끔하게 일침을 놓았다"라고 덧붙였다.그러면서 이 작가는 "지난해 11월, 정현태 전 남해군수의 책 <파란 장미의 부활> 남해 출판기념회가 끝난 뒤 제게 지나가는 말로 (강 교수가) '구자환 감독에게 내가 장학금을 좀 주려고 해. 사람들이 구 감독 작업의 가치를 잘 모르는 것 같아'(라고 하셨다.) 그리고 얼마 지나지 않아 구 감독에게 '누구에게도 말하지 말라'며 후원금을 보내셨다. 그것도 꽤 많이, 그러나 거기서 끝나지 않았다. 김주열열사장학회, 경남교육청에도 기부하셨다"라고 전했다.강 교수의 기부 사실을 공개한 이 작가는 "일찍 명퇴하신 분이 재산이 어마어마 할 리 없는데 곳곳에 기부를 하셨다. 허락도 받지 않고 이렇게 발설해도 되나 싶다"라고 털어놓았다.이 작가는 "강수돌 교수는 치열하게 공부한 내용을 심장에 담고, 실천에 옮기니 이런 걸 언행일치, 지행일치라 할 것"이라며 "아무 보수 없이 하동에서 남해까지, 원주까지, 서울까지 학습도 진지전이라며 시민들과 즐겁게 어느 때는 설레는 표정으로 만나는 그를 보면서 가난한 나도 흉내내고 싶었는지도 모른다"고 전했다.또한 "공부 잘한 반사회적 엘리트가 아니라 자신의 어린 시절 셋방 살던 수출자유지역 여공을 잊지 않고, 학창시절 온몸 바쳐 투쟁하던 친구들을 기억하며, 배신하지 않겠다는 각오로 사는 강수돌 교수가 자랑스럽다. 소중한 우리 지역 자산이다"라고 밝혔다.구자환 감독은 사회관계망서비스에 글을 올려 "(알리지 말라는) 약속을 지키려 했으나 이춘 작가가 시원하게 페북을 통해 폭로(?)해 버렸다. 더 이상 감출 필요가 없어서 자백한다"라며 다음과 같이 적었다.이어 구 감독은 "저를 알고 꾸준히 도와주시는 한 분이 더 있다. 한국전쟁 전후 민간인학살 사건을 소재로 한 영화 4편을 만들면서 20년 동안 '망하고'를 거듭하다 보니, 어느 날 빚이 1억 원에 달했다"면서 "그 위기의 순간에 기적처럼 두 분이 순차적으로 등장해서 저를 구해주었다"고 전했다.구 감독은 "다른 한 분은 제 빚이 1억 원이 되었다는 사실을 몰랐다고 하면서, 다시 후원금을 보내왔다. 그리고 잘 알지 못했다며 오히려 내게 미안하다고 했다. 그 말에 몸 둘 바를 몰랐다"면서 "이 분도 여러 곳이나 개인에게 후원하고 계신다. 이 분의 실명 거론은 절대 하지 않을 것이다. 주목받기 싫어하는 평범한 개인이기 때문"이라고 고마움을 표시했다.그러면서 구 감독은 "위기의 순간에 등장한 두 분의 도움으로 다시 활동할 수 있게 된 것"이라며 "그간 응원해 준 분들과 두 분 후원의 마음을 담아 가던 길, 그대로 간다. 이제는 경제적 상황도 고려해서 활동하라는 충고도 잊지 않고 있다"고 전했다. "그리고, 지금까지 그랬던 것처럼 어려움에 부딪힌 이들을 저 나름의 방식으로 돕고 함께 살아가려 한다"라고도 덧붙였다.박종훈 교육감은 전화통화에서 "강 교수가 기탁 사실을 밝히지 말아 달라고 했는데 언급하는 게 어떨지 모르겠다"라며 "미래교육을 위한 따뜻한 마음에 고마움을 느낀다. 하루 빨리 쾌유하시기를 모든 경남교육가족과 함께 빈다"라고 말했다.경남교육청은 오는 2월 9일 경남미래교육재단 3·15민주학생 후원금 전달식을 열고, 김주열열사장학회는 명패를 새겨 고마움을 전할 예정이다.이춘 작가가 강 교수의 안부를 전하면서 기탁 사실을 알린 글에 문순규 창원시의원을 비롯해 많은 사람들이 "감동입니다", "빠른 쾌유를 빕니다"라는 댓글을 달고 있다.강수돌 교수는 경남 창원마산 출신으로, 서울대 경영학과를 나와 고려대 경영학부 교수와 한국노동연구원 연구위원, 사회공공연구소 소장 등을 지냈고 <강수돌 교수의 나로부터 정치혁명> <자본부의와 생태주의 강의> <나부터 교육혁명> <부디 제발> <경쟁공화국> <중독 공화국> <지구를 구하는 나무터 경제> <행복한 살림살이 경제학> <대통령의 철학> <기업경영과 노동법> 등 많은 책을 펴냈다.