노년, 조심하는 삶 대신 '지켜내는 삶'

'나는 아직 세상에 할 말이 남아 있고, 여전히 쓸모 있는 존재다.'

어쩌면 이 글은 오늘의 나에게 쓰는 편지이자, 10년 후 나를 지탱할 예언일지도 모른다. 노년의 문턱에 서면 세상은 자꾸만 내게 '금지령'을 내린다."무리하지 마라", "아프지 마라", "외롭지 마라".선의로 포장된 이 말들은 대개 무엇을 하지 말아야 하는지에만 집중한다. 그 조언들을 반복해서 듣다 보면, 노년은 어느새 깨질세라 다뤄야 할 유리그릇 같은 삶으로 축소되고 만다.하지만 2026년 오늘, 나는 '조심하는 삶'을 선택하지 않기로 했다. 지금 우리에게 필요한 것은 경고가 아니라, 스스로의 존엄과 가치를 끝까지 붙들고 가는 태도다. 나는 그것을 '지켜내는 삶'이라 부르고 싶다.그래서 무너지지 않는 노후를 위해 삶의 중심에 몇 개의 기둥을 세웠다. 거창한 설계는 아니다. 세월의 풍파 속에서도 나라는 존재를 떠받쳐 줄 최소한의 버팀목이다.노년의 위기는 예고 없이 찾아온다. 가벼운 낙상 한 번이 삶의 반경을 거실과 침대로 단숨에 좁혀버리는 경우를 자주 본다. 그래서 필요한 것은 숨이 턱 끝까지 차오르는 힘든 운동이 아니다. 화장실에 가고, 시장을 보고, 친구를 만나러 갈 수 있는 최소한의 힘, 즉 하체 근력이다.나는 매일 의자에서 일어났다 앉기를 반복하고, 양치할 때 발뒤꿈치를 든다. TV를 볼 때는 한 발로 서서 균형을 잡는다. 단순한 동작이지만, 이것이 자유로운 노후와 의존하는 노후를 가르는 경계선임을 알기 때문이다. 운동의 목적은 단순히 오래 사는 데 있지 않다. 생의 마지막까지 스스로 이동할 수 있는 권리를 지키는 것. 그것이 내가 붙드는 첫 번째 기둥이다.노년의 두려움은 기억력 저하보다, 내 생각을 세상에 전하지 못하게 되는 순간 찾아오는 고립감에 있다. 그래서 나는 혼자만의 취미보다 말하고, 쓰고, 설명하는 일을 권한다. 뇌는 정보의 입력보다 '출력'을 할 때 더 또렷이 깨어난다.글쓰기 모임에 참여해 타인과 생각을 나누거나, 스마트폰을 켜고 짧은 음성 메모를 남기는 것만으로도 충분하다. 내 목소리가 담긴 짧은 영상 한 편을 만드는 일 또한 훌륭한 시작이다. 어제 본 영화의 줄거리를 정리해보고, 오늘 내 마음을 울린 풍경을 몇 줄의 문장으로 엮어보는 것. 이 사소하고 꾸준한 기록들이 모여 당신의 당당한 오늘을 완성한다.생각을 밖으로 꺼내 표현하는 순간, 우리 뇌는 스스로에게 강력한 신호를 보낸다.말하기와 쓰기를 멈추지 않는 노년은 생각도, 표정도 쉽게 낡지 않는다. 끊임없이 자신을 표현하는 일상은 세월의 흔적조차 빛나는 훈장으로 바꾸어 놓을 것이다.노년의 불안은 통장 잔고보다 "나는 이제 소비만 하는 존재"라는 감각에서 시작된다. 이를 막기 위해서는 크든 작든 사회와 연결된 역할을 하나쯤 유지해야 한다. 액수는 중요치 않다. 한 달에 단돈 몇 만 원이라도 스스로의 힘으로 얻는 경험이 필요하다.경험을 나눈 강의비, 글 한 편의 원고료, 작은 재능의 대가. 통장에 찍힌 숫자는 금액 이상의 의미를 갖는다. 그것은 내가 여전히 사회와 소통하고 있다는 증거이기 때문이다. 돈은 노력의 결과일 뿐이지만, 자존감은 그 돈을 벌기 위해 움직였던 시간 속에서 자란다. 이 성취의 맛을 아는 노년은 말씨와 일상의 태도부터 달라진다.몸을 스스로 지키고, 언어를 잃지 않으며, 사회 속의 역할을 놓지 않는 것. 이 세 가지만 붙들어도 삶은 쉽게 기울지 않는다. 나이 드는 일은 누구에게나 찾아오지만, 노후가 무너지는 순간은 대개 스스로 선택하기를 포기했을 때 시작된다. 남이 정해준 '조심스러운 삶'에 갇히는 순간, 세계는 급격히 좁아진다.그래서 나는 제안한다. 오늘 한 번 더 일어서서 하체를 확인하고, 오늘 한 줄 더 기록하며 뇌를 깨우고, 오늘 단돈 1,000원이라도 나만의 쓸모를 확인해 보자고. 그 사소한 반복이 '조심히 연명하는 노년'이 아니라, 끝까지 나를 지켜낸 '당당한 노후'를 만든다. 아직 늦지 않았다. 오늘 내딛는 이 작은 한 걸음이, 가장 빛나는 노후의 첫 장면이 될 수 있으니까.