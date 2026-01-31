이 대통령 "부동산 정상화, 국민 믿고 비난 감수하면 될 일"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료집을 손에 들고 발언하고 있다. 2026.1.20 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"불법계곡 정상화 = 계곡 정비, 완료

불법 부정 판치던 주식시장 정상화 = 5천피, 개막."

"1주택도 1주택 나름... 만약 부득이 세제를 손보게 된다면 비거주용과 거주용은 달리 취급해야 공정하지 않을까요?

이번 5.9 만기인 다주택자 양도세 면제 연장은 전혀 고려하지 않고 있습니다. 다주택은 물론, 비거주 1주택도 주거용 아닌 투자 투기용이라면 장기보유했다고 세금 감면은 이상해 보입니다. 장특공제 제도가 매물을 막고 투기를 권장하는 꼴이지요.

당장 세제를 고칠 건 아니지만, 토론해 봐야 할 주제들입니다. 여러분 의견은 어떠신가요?"

이재명 대통령이 부동산 투기 억제에 강한 의지를 내비쳤다.이 대통령은 31일 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 "부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라고 전했다.앞서 이 대통령이 등호(=) 표시와 함께 적은 글은 이랬다.해당 게시물의 제목은 '비정상의 정상화, 부동산 투기 억제는 실패할 것 같나요?', 이 대통령은 "망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같은가요?"라고 거듭 물으면서 "표 계산 없이 국민을 믿고 비난 감수만 하면 될 일"이라고 강조했다.그러면서 이 대통령은 글 마지막에 "기회가 있을 때 잡으시기 바랍니다. 이번이 마지막 기회였음을 곧 알게 될 것"이라고 덧붙이며 30일자 <서울경제> 보도를 공유하기도 했다.해당 보도 제목은 '결국 급매 나왔네, 집주인들 백기 들었나... 서울 아파트값 급브레이크'로 "정부의 부동산 세제 개편 검토 언급 이후 서울 아파트값이 소폭 하락했다"고 전하고 있었다.또한 "정부의 부동산 세제 개편 가능성이 거론된 이후 매도 물량이 늘어난 영향으로 풀이된다"면서 "정부는 이르면 올해 7월 말 세제개편안에 보유세와 거래세를 포함한 부동산 세제 합리화 방안을 담는 방안을 검토하고 있다"고도 보도했다.이와 함께 '비거주 1주택이라도 투자·투기 목적이라면 장기 보유 혜택을 주는 것은 합당하지 않다'는 이 대통령의 앞서 언급을 함께 전하고 있었다.다음은 지난 23일 이 대통령이 X에 올린 글이다.