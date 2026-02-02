"반도체 국가산단, 전기·물 풍부한 곳에... 아니면 분산해야"

큰사진보기 ▲박종권 마산창원진해환경운동연합 공동의장 겸 탈핵경남시민행동 공동대표. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

- 반도체 국가산단, 일명 '용인 반도체 클러스터'는 어떤 사업인가.

- 대규모 산단을 용인에 조성하는 것이 합리적이지 않다고 하는 이유는 무엇인가.

- 그럼 어디로 가야 한다고 생각하는가.

- 지역소멸이 심각하다는데, 지역균형발전 측면에서도 고려해야 한다고 보나.

- 석·박사 인재 확보가 수도권에서만 가능하다는 주장은 어떻게 생각하는가?

- 일부 언론에서는 반도체 산업은 국가 전략 자산이기 때문에 정부가 전력망을 해결해야 한다는데.

- 용인 산단에 원자력발전소나 소형모듈원전(SMR)을 건설하면 전력 공급이 가능하지 않을까.

- 정부가 기업에서 지방 분산할 수 있도록 장려(인센티브)해야 한다고 보는가.

- 더 하고 싶은 말이 있는가.

큰사진보기 ▲탈핵경남시민행동은 발전소 관련해 1월 28일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 용인 반도체 클러스터 문제를 언급하기도 했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

SK하이닉스 일반산업단지와 삼성 반도체 산업단지가 들어가는 '반도체 국가산업단지'(용인 반도체 클러스터) 분산 조성 여부를 두고 논란이 커지는 가운데, 전기와 물이 풍부한 곳으로 해야 한다는 지적이 나오고 있다.'반도체 국가산단' 건설은 12.3 불법계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령이 국회에서 탄핵안이 가결돼 대통령 직무가 정지된 상황에서 당시 국토교통부 장관이 2024년 12월 26일 경기도 용인 건설을 승인해 논란이 더 커졌다.용인 반도체 클러스터는 SK하이닉스와 삼성 반도체로 구성됐으며 2026년말 착공을 앞두고 있다. 일각에선 수도권 대규모 산업단지 건설이 부당하다는 의견이 나온다.박종권 마창진환경운동연합 공동의장 겸 탈핵경남시민행동 공동대표는 1월 29일 <오마이뉴스>를 만나, 반도체 국가산단은 전기와 물이 풍부한 곳에 조성하거나 분산해야 한다고 제시했다. 다음은 일문일답 내용."용인 반도체 클러스터는 SK하이닉스의 일반산업단지와 삼성의 반도체 국가산업단지로 구성된다. SK 일반산업단지는 415만㎡(126만 평), 투자금액 600조 원이고, 삼성의 반도체 산업단지는 728만㎡(220만 평)와 투자금액 360조 원 규모다.필요 전력이 총 15GW 이상이고 하루 133만 톤의 물이 필요하다. 단일 산업 단지로는 세계 최대 수준이다. 생산 유발효과 800~900조 원 이상, 부가가치 유발 효과 200조 원 이상, 총 고용효과는 160만~300만 명 이상으로 추정한다. 2026년말 공사를 시작하고 2031년 준공 예정이다.""여러 가지가 있다. 가장 핵심인 이유는 전력 공급과 용수 공급이 원활하지 않다는 것이다. 이재명 대통령도 얼마 전 기자회견에서 언급했다. '15GW 전력이 필요한데 원전을 지을 수는 없을 거고 가스 발전소 3GW 건설하는 것으로 부족하다. 동해안과 호남에서 전기를 끌어와야 하는데 지역마다 송전탑 반대 투쟁위원회를 만들어 강력하게 반대하는데 어떻게 전기를 끌어 오겠느냐'는 것이다. 한강 물을 끌어다 쓴다고 하지만 가뭄이라도 들면 용수 공급도 어렵게 된다면서 용수와 전력이 풍부한 곳으로 이전하는 것이 좋다는 식으로 말했다.다만 정부가 기업을 이래라저래라 할 수 없다는 것이다. 김성환 기후에너지환경부 장관도 전력 공급이 쉽지 않을 것이라고 말했다. 정부가 기업을 강제할 수 없다고 말했지만 현실이 이러니 기업이 알아서 결정하라는 의미로 보인다. 산단 조성한 후 전력 공급이 안 되면 그 피해는 엄청날 것이다.""이재명 대통령이나 김성환 장관의 말처럼 전력과 용수가 풍부한 곳으로 가야 한다. 특히 재생에너지가 풍부한 새만금과 호남이 적지라고 생각한다. 대규모 해상풍력 단지를 추진 중인 울산도 가능하다. 김성환 장관은 기업 측과 협의 중이라고 한다.전체가 가는 것이 어려우면 부분적으로 분산할 수 있다. 우리나라 반도체는 전체 수출액의 24%를 차지한다. 지난해 우리나라 7000억 불 수출액 중 1700억 불이 반도체 수출이다. 이렇게 중요한 반도체를 용인 한 곳에 집중하면 전력 공급, 기후변화로 인한 용수 부족, 여러 기상 재난 등에 따른 가동 중단 사태가 발생하면 기업뿐 아니라 국가 경제가 어렵게 된다.또 수도권의 전력 소비가 국가 전체의 40%를 차지한다. 용인 산단은 전력 불균형을 더욱 심화시킨다. 장거리 송전선에 의지해 외부에서 대규모로 전력을 조달하는 경우 전압 안정도가 떨어져 대규모 정전의 위험성이 커진다.수도권은 2600만 인구의 식수와 경쟁해야 할 정도로 용수 문제도 취약하다. 기후위기 시대 가뭄이라도 들면 용수 부족으로 가동을 멈춰야 하는 사태가 발생할 수 있다. 호남 지역은 금강계통의 용수 공급이 풍부하고 주암댐, 섬진강댐 등 다양한 공급원이 있다.""헌법은 '국토와 자원은 국가의 보호를 받으며 국가는 그 균형있는 개발과 이용을 위해 필요한 계획을 수립한다'(제120조 제2항), '균형 있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지'(제119조 제2항), ' 가는 지역 간의 균형 있는 발전을 위해 지역 경제를 육성할 의무를 진다'(제123조 제2항)라고 명시하고 있다다. 지역균형발전은 헌법적 가치이며 단순한 권장 사항이 아니라 헌법적 책무다.오랫동안 우리 정치 지도자들은 보수 진보 구분 없이 지역 균형발전을 주장했다. 그러나 현재 대한민국 인구의 50% 이상이 수도권에 밀집해 있고 인구소멸지역 지자체는 전체 228개 지자체 중 120여 곳에 이른다. 그동안 말로만 지역 균형 발전을 외쳤을 뿐 실질적인 정책 실현이 없었다는 증거다. 수도권 과밀화 폐단은 실로 막중하다. 수도권 과밀화는 높은 주거비, 높은 교육비뿐 아니라, 취업 경쟁이 극심해져 청년들이 결혼과 출산을 포기해 저출산 문제를 초래하고 집값 폭등의 원인이 되고 있다. 대규모 쓰레기를 강원도와 충청도로 보내는 일까지 발생했다.""한 언론에서 지난해 국내 이공계 42명(에너지, 인공지능, 반도체 등)을 대상으로 온라인 설문을 진행했는데, 직업을 선택할 때 가장 중요하게 생각하는 요소는 높은 소득(50%)이었다. 다음으로 연구환경 23.8%, 고용 안전성 21.4%였고 정주 여건은 2%에 불과했다. 즉, 높은 소득을 보장하면 인재들은 지방 근무를 마다하지 않는다는 의미이다.""정부는 반도체 산업이 국가 경제에 중요한 비중을 차지하더라도 '지역균형발전'이라는 헌법적 가치를 동시에 고려하지 않을 수 없다. 수도권 과밀화에 따른 폐단을 무시하고 반도체 산업 육성만을 강조할 수는 없다. 특정 대기업을 위해 수십조 원의 세금이 투입되는 전력망을 건설하는 것은 형평성에 맞지 않다. 지방 분산은 환경보전과 기후위기 대응, 세금 절감, 국민 건강권 보호 등 다각적인 이점이 있다. 수도권 과밀화를 완화하고 지방 소멸 위기를 극복할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.""가능할 수도 있다. 그러나 정부에선 수도권 원전 건설을 불가능한 것으로 생각하지 않을까 싶다. 수도권 주민들이 원전 건설을 절대로 수용하지 않을 것을 잘 알기 때문이다.SMR은 규모만 작을 뿐 방사능 위험이 있는 핵발전이다. 수도권 주민들이 용납하지 않을 것이다. 또 원전은 '재생에너지전력 100%(RE100)' 이행 수단으로 인정되지 않으므로 글로벌 공급망 경쟁력을 위해서는 결국 재생에너지가 풍부한 곳으로 가는 것이 당연하다. SK하이닉스와 삼성전자는 RE100 참여 기업이다.""당연하다. 이 대통령은 신년사에서 지방 성장을 위해 인재와 기술 양성을 위한 교육투자, 그리고 교통·문화 기반 구축에 역량을 집중하겠다고 강조했다. 과감한 세제 혜택과 대규모 투자 자금 지원도 필요하다. 이것은 대기업에 대한 특혜가 아니라 대한민국 전체의 생존과 성장을 위한 국가적 투자라고 봐야 한다. 오랫동안 보수와 진보를 막론하고 모든 정부가 지역균형발전을 주장했지만 수도권 집중은 오히려 심화됐다. 말로만 외쳤고 실질적인 대책이 없었기 때문이다. 용인 산단 지방 분산을 위해 정부는 가능한 모든 지원 조치를 강구해야 할 것이다.""용인 산단은 윤석열 정부가 전력 공급에 대한 제대로 된 대책도 없이 국가적 혼란 상황에서 졸속으로 처리했다. 전력, 용수 문제는 산업단지의 핵심이다. 전력 문제를 무시하고 용인 반도체 산업단지 건설을 강행한다면 반도체 산업과 국민경제를 모두 위험에 빠뜨릴 수 있다. 지금이라도 관련 부처가 10년, 20년을 바라보고 면밀하게 검토하여 결정해야 한다. 기업 또한 현명하게 결단해야 할 것이다."