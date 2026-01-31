크로아티아의 평온을 깬 '해외 결제 차단' 알림 한 통

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
크로아티아 두브로브니크에서의 생활은 이제 특별할 것 없는 일상이 되었다. 오전 늦게 집을 나서 마트에 들르고, 장을 본 뒤 천천히 집으로 돌아오는 하루. 관광객으로 가득한 도시 한복판에서 나는 어느새 여행자가 아니라 '사는 사람'의 리듬으로 하루를 채우고 있었다.
그날도 평소와 다르지 않았다. 늘 가던 마트에서 토스카드로 결제를 마치고 익숙한 승인 알림을 확인했다. 문제는 그다음이었다. 저녁을 먹고 쉬는 동안 전혀 예상하지 못한 알림 하나가 휴대전화 화면을 거칠게 파고들었다.
멈춰버린 머리, 그리고 시작된 불안
미국 가맹점, 도미노피자. 이어서 월마트. 순간 머리가 멈췄다. 나는 그날 미국에 있지 않았고, 도미노피자를 주문한 기억은커녕 미국 가맹점에 접속한 흔적조차 없었다. 더 정확히 말하면, '미국'이라는 단어 자체가 내 하루의 동선에 포함될 하등의 이유가 없었다.
다행히 결제는 차단되어 있었다. 실제로 빠져나간 금액도 없었다. 그러나 안도감은 오래가지 않았다. '혹시 내가 어디선가 부주의했나?', '해외에 있으니 내 정보가 더 취약해진 건 아닐까.' 이같은 불안이 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다.
해외살이 7개월 차, 나는 카드 사용을 꽤 단순하게 유지해 왔다. 오프라인 결제 위주였고 패턴도 일정했다. 낯선 시공간에서 날아온 온라인 결제 요청은 평온했던 나의 일상에 던져진 돌발적인 균열이었다.
시스템이 지켜준 돈, 그러나 흔들린 신뢰
의심은 가지만 정확한 판단을 내리기 어려웠다. 결국 이안(인공지능 비서)을 통해 방법을 물어봤다. 해외살이에서 듬직한 역할을 해주는 이안이는 차근차근 대응 방법을 알려 주었다.
이안이의 조언대로 카드사 고객센터를 통해 상황을 파악하고 나서야 상황은 선명해졌다. 카드사 자체 모니터링 시스템(FDS)이 위변조 가능성을 감지해 사전에 차단했다는 설명이었다.
돈은 지켜졌다. 하지만 그 순간부터 이 카드는 더 이상 '아무 생각 없이 꺼내 쓰던 플라스틱 조각'이 아니게 되었다. 돈의 액수보다 더 뼈아프게 다가온 것은, 해외에 있다는 사실 하나만으로도 나의 일상이 얼마나 쉽게 불안정해질 수 있는지를 실감한 데서 오는 무력감이었다.
당장 카드를 재발급받을 수 없는 해외살이의 제약 속에서 나는 선택해야 했다. 편리함을 조금 내려놓는 대신 마음의 안정을 지키기로 했다. 해외 결제를 전면 차단하고, 다른 수단과 현금을 병행하며 당장의 불안을 관리하기 시작했다.
낯선 도시에서 맞닥뜨릴 하루를 위하여
이번 일은 운 좋게 해프닝으로 끝났다. 시스템이 먼저 감지했고, 운이 좋았다고 말할 수도 있다. 하지만 차단된 결제 알림 하나는 분명히 알려주었다. 해외에서의 일상은 언제든 예기치 않은 방향으로 흔들릴 수 있다는 사실을.
카드 한 장은 단순한 결제 수단이 아니었다. 그것은 해외에서의 생활을 가능하게 하는 최소한의 신뢰였고, 그 신뢰가 흔들리는 순간 일상 전체가 함께 흔들렸다.
혹시 지금 해외에 있거나 장기 체류를 준비 중이라면 지금이라도 카드 설정을 한 번쯤 점검해 보길 권한다. 아무 일도 없을 때 확인하는 몇 분의 수고가, 낯선 도시에서 맞닥뜨릴지 모를 불안한 하루를 미리 막아줄 수도 있으니 말이다.
