아기의 울음은 늘 이유가 있었다

1월 말, 신생아를 출산한 한 산모의 집에서 아기가 울고 있었다. 수유를 막 마친 뒤였고, 기저귀도 정리된 상태였다. 방 안은 조용했지만 아기의 울음은 쉽게 잦아들지 않았다. 잠에 들려다 다시 깨는 모습이 반복됐다.요즘 부모들은 많은 정보를 알고 있다. 검색 창에 몇 글자만 입력해도 비슷한 상황의 경험담과 조언이 끝없이 쏟아진다. '배앓이를 하는가 봐요', '분유를 바꿔 보세요.' 하지만 그날 방 안에서 들리던 울음은, 그 어떤 문장과도 정확히 맞아 떨어지지 않았다.나는 산모와 신생아를 돌보는 일을 한다. 이 일을 시작한 지 벌써 7년째다. 예전에는 산후도우미라고 불렸지만, 정확한 명칭은 산모신생아 건강관리사다. 출산과 조리 과정을 거친 뒤, 많은 산모들이 아기 돌봄의 기관을 찾는다.아기는 말 대신 울음으로 자신의 상태를 전한다. 하지만 그 울음은 언제나 한 가지 의미만을 갖지 않는다. 배고픔, 졸림, 불편함이 겹쳐 나타나기도 하고, 소화가 충분히 이루어지지 않아 잠을 이어가지 못하는 경우도 있다. 그날의 울음은 급하지 않았지만 쉽게 가라앉지도 않았다. 나는 아기를 안고 서서 울음의 리듬과 몸의 움직임을 조금 더 지켜봤다.잠시 후 아기의 몸이 미세하게 뒤틀렸고, 다리를 오므렸다, 폈다를 반복했다. 잠에 들려다 다시 깨는 모습도 이어졌다. 그제야 나는, 이 울음이 단지 안아 달라는 신호만은 아닐 수도 있겠다는 생각이 들었다. 이미 트림을 시켰다고 들었지만, 다시 한 번 자세를 바꿔 트림을 시켰고 배에 부담이 덜 가도록 안는 방법을 조정했다. 시간이 조금 더 지나서야 아기는 서서히 잠에 들었다. 단지 안아 주어서라기보다, 불편함이 조금씩 풀리면서 잠으로 이어진 모습에 가까웠다.그제야 엄마의 어깨도 함께 내려왔다. "검색해 봐도 잘 모르겠더라고요."엄마는 웃으며 말했지만, 그 말 속에는 혼란이 섞여 있었다. 다른 아기들과 비교하다 보면, 지금 내 앞의 아이가 잘 보이지 않을 때가 있다.현장에서 일하며 나는 자주 확인하게 된다. 아기는 항상 이유가 있어서 운다. 하지만 그 이유를 단번에 단정할 수 있는 경우는 많지 않다. 같은 달 수의 아기라도 반응은 다르고, 같은 상황에서도 몸이 보내는 신호는 다르다. 그래서 나는 조언을 앞서 말하기보다, 부모가 자기 아이를 다시 관찰할 수 있도록 시간을 두는 쪽을 택한다.아기의 울음은 늘 이유가 있다. 하지만 그 이유를 바로 알 수 있는 경우는 많지 않다. 그래서 나는 서두르지 않으려 한다. 다른 아기의 사례보다, 지금 품에 안은 이 아이를 먼저 본다. 나는 오늘도, 그 시간을 조금 더 들여다보고 있다.