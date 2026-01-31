김동연 "생리대는 민생이자 인권의 문제…이 대통령에 공감"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사. ⓒ 경기도 관련사진보기

▲'경기도 공공생리대 비치' 현황도.

김동연 경기도지사가 이재명 대통령의 '국내 생리대 가격'에 대한 문제의식에 공감을 나타냈다. 특히, 이를 '민생'과 '인권'의 문제로 규정했다.30일, 김동연 지사는 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령의 국무회의 발언 이후 생리대 논의가 뜨겁다"며 "환영할 일이다"라고 말했다.아울러 "제조사들도 보편 월경권 보장을 위해 품질을 갖춘 '반값 생리대' 공급 확대로 뜻을 모으고 있다"며 "경기도는 다양한 방식으로 생리대 지원사업을 해오고 있다"고 밝혔다.이어 "우선 경기도 내 307개 공공시설에 무상 생리대를 비치하고 있다. 바로 어제(29일), 경기도서관에도 공공생리대 보관함을 설치했다"고 전하며 "화장실에 가면 휴지가 있듯이, 생리대도 필요한 사람 누구나 사용할 수 있어야 한다"고 강조했다.특히, "경기도 여성청소년에게는 소득 수준 상관없이 생리대를 지원하고 있다"며 "이재명 지사 시절부터 이어져 온 이 사업은 11~18세 여성청소년에게 1인당 최대 16만 8000원 생리용품 구입비를 지역화폐로 지급한다. 올해는 27개 시군에서 3월부터 신청할 수 있다"고 알렸다.그러면서 "생리대는 민생이자 인권의 문제이다. 경기도는 도민의 건강권과 기본권을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 경기도는 이재명 지사 시절인 지난 2021년 7월부터 만11세~18세 여성청소년에게 1인당 월 1만 1500원의 생리용품 구입비 지원을 시작했으며, 김동연 지사는 이를 계승해 '여성 건강 경기 찬스 사업'을 추진해 당초 18곳이던 지원 대상 시·군을 올해 27곳으로 확대했다.