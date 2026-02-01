"그냥 바람처럼 달려" 평생 지침이 된, 백기완 선생님의 격려

오는 2월 7일, 마석 모란공원에서 백기완 선생님 5주기(2월 15일) 추도식이 열립니다. 추도식을 앞두고 생전 백기완 선생님과 함께했던 이들이 추모글을 보내와 여덟 차례에 걸쳐 싣습니다.

큰사진보기 ▲2017년 인사차 통일문제연구소 방문 ⓒ 채원희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2015년 7월 녹색병원에 입원 중인 백선생님 발을 닦아드리며 하룻밤 병간호 당번을 맡았다. ⓒ 채원희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2010년 곽노현 교육감 예비후보 지지선언, 프레스센터 ⓒ 채원희 관련사진보기

선생님, 어느덧 5년입니다. 요즘처럼 차가운 바람이 매섭고 기온이 뚝 떨어질 때면, 사자 갈기 같은 흰 머리칼을 휘날리며 새하얀 잠바를 입고 새하얀 목도리를 두르셨던 선생님의 멋스런 모습이 눈에 선합니다. 제가 "선생님, 앙드레 김 스타일 같습니다"라고 농을 건네면, 멋쩍어하면서도 그 멋을 즐기시던 선생님의 호방한 미소가 사무치게 그립습니다.선생님은 평생을 길 위의 혁명가로 사셨습니다. 박정희, 전두환, 노태우 독재의 서슬 퍼런 칼날 앞에서도 그 기개는 하늘을 찔렀고, 장준하 선생님의 아우를 자임하며 시대의 어둠을 온몸으로 뚫고 오셨습니다. 돌아가시기 몇 달 전까지도 투쟁하는 해고 노동자들의 맨 앞줄을 지키셨던 선생님."나는 민중의 벗이 아니라 민중 그 자체다"라고 온몸으로 웅변하시던 그 모습은 거리의 등불이자 우리 시대의 마지막 자존심이셨습니다. 선생님께서는 호연지기와 배포에서 그 누구도 범접할 수 없는 백두산 호랑이 같은 큰 어른이셨습니다.하지만 저에게 선생님께서는 누구보다 따뜻하고 다정한 스승이셨습니다. 지금도 잊히지 않는 장면이 있습니다. 제가 여주교도소에 갇혀 있을 때 특별면회를 오셨던 날입니다. 헤어지는 복도 끝에서 제 손을 꼭 잡으시더니 눈시울을 붉히며 말씀하셨지요. "곽감, 내가 자네를 여기서 빼내 주지 못해 미안해." 감옥에 온 사람에게 빼내 주지 못해 미안하다니요. 세상 천지에 그런 인사를 건네는 분은 선생님밖에 없으셨습니다. 저는 울컥 치솟는 눈물을 삼키면서도, 선생님의 그 엉뚱하고도 순수한 마음에 웃음을 참을 수가 없었습니다.제가 찾아뵐 때마다 선생님께서는 제게 평생의 지침이 될 말씀을 주셨습니다. "곽노현이는 바람이야. 바람은 계속 달려야지 멈추면 사라지고 죽어. 그러니 곽감은 바람처럼 계속 달려야 해." 공직을 떠나 기죽어 있을까 염려하시며 "공직을 안 해도 세상에 할 일이 많고, 공직을 해도 할 수 있는 일이 별로 없어. 그러니 곽감은 그냥 바람처럼 달려" 하시던 그 격려.평생을 공직 한 번 없이 오로지 순도 100% 공적인 삶을 살아오신 선생님의 말씀이었기에 그 어떤 위로보다 천만근의 무게와 힘이 있었습니다. "내가 대선 출마 때를 빼고 평생 선거운동을 해본 건 곽노현이밖에 없어"라며 제 어깨를 두드려주시던 그 온기를 어찌 잊겠습니까.그 사랑에 저도 작게나마 보답할 기회가 있었지요. 선생님께서 처음으로 건강이 안 좋아지셔서 녹색병원에 입원하셨을 때입니다. 제가 하룻밤 간병인을 자청해 정성스레 선생님의 두 발을 닦아드렸습니다. 대야의 물이 조금만 식어도 화장실을 오가며 다시 뜨거운 물을 받아오길 열댓 번 넘게 되풀이했지요.1983년 유학길에 오르기 전 편찮으셨던 아버지께 해드린 이후 처음으로, 30분 넘게 선생님 발의 때를 벗기고 마사지해 드렸습니다. 제 사랑과 존경을 그렇게 표현한 셈입니다. 선생님께서 얼마나 시원하셨는지 금세 잠드셨었지요.선생님께서는 이런 말씀도 하셨지요. "이거 봐, 곽노현이. 나는 혁명주의자인데 자네는 내 관점에선, 말하자면 개량주의자야. 그런데 자네가 앞장서는 '내놔라 내파일' 같은 운동들을 유심히 보니까 주변에 널린 개량주의자들과는 달라. 그게 내가 곽감을 쳐주는 이유야."선생님께서는 제 말과 글에서 반제국주의적, 반자본적 성향이 두드러지지 않는 게 영 성에 차지 않으셨던 거지요. 그럼에도 주변 분들에게는 "나를 위해주는 건 곽노현이가 제일이야"라고 칭찬하시며 가끔 제 안부를 물으셨다는 말씀을 채원희 비서실장에게 전해 듣고 선생님과 제가 각별한 사제의 정으로 묶여 있음을 확인하곤 했습니다.선생님께서는 천상 예인(藝人)이셨습니다. 혁명이 비틀거릴 때 예술이 나서야 한다고 입버릇처럼 말씀하셨지요. 여든이 넘으셔서도 "하얀 종이배가 시냇물을 따라 이리저리 흘러가다 어디선가 갑자기 햇살을 받고 '기우뚱'하는 거야", 이렇게 묘사하시던 감수성 충만하고 익살스런 천하의 이야기꾼. 어느 땐가 모시고 간 스테이크 집에서 젊은 날 앰배서더 호텔에서 스테이크 드셨던 추억을 꺼내며 아이처럼 좋아하시던 로맨티스트. 늘 밥값은 당신이 내야 한다며 "원희야, 오늘은 우리 연구소가 내자"고 호기롭게 외치시던 그 풍모가 그립습니다.선생님, 우리는 지금 어디에 있습니까. 선생님께선 우리에게 사육된 닭이 아니라, 거친 들판을 날아오르는 야생 닭, '질라라비'의 기상과 위엄으로 살라고 온몸으로 보여주셨습니다. 아무 때고 자유와 존엄, 연대를 놓치지 말라고 당부하셨습니다. 그런데 우리는 지금 눈앞의 모이만 좇는 '닭짓'을 하며 살고 있는 것은 아닌지, 선생님의 영정 앞에 서니 부끄러움이 앞섭니다.오늘따라 선생님께서 즐겨 부르시던 "고향집 사립문에 함박눈이 쌓이네~" 그 가락이 귓가에 쟁쟁합니다. 선생님의 불호령도, 눈물 핑 돌게 하던 그 따뜻한 격려도 사무치게 그리운 밤입니다. 내 마음의 영원한 스승 백기완 선생님! 선생님의 말씀대로 저는 멈추지 않는 바람이 되어 달리겠습니다.기죽지 않고, 비겁하지 않게, 선생님께서 사랑하셨던 이 땅의 낮은 곳을 향해 계속 달리겠습니다.부디 무거운 짐일랑 다 내려놓으시고, 그곳에서는 영원한 질라라비로 훨~훨~ 날아다니소서.선생님의 숨은 제자, 곽노현 삼가 올립니다.