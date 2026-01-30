농민들 "개방 농정의 파고를 넘자" 결의

큰사진보기 ▲전국농민회총연맹 부산경남연맹은 30일 진주시농업기술센터 대강당에서 정기대의원대회를 열었다. ⓒ 전농 부경연맹 관련사진보기

전국농민회총연맹 부산경남연맹이 정기대의원대회를 열어 "농업대개혁의 시작은 조직강화이다. 조직혁신으로 농민주권 지켜내자"라고 결의했다.전농 부경연맹은 30일 진주시농업기술센터 대강당에서 정기대의원대회를 열어 새 임원을 선출했다.의장은 박갑상 전 진주시농민회장, 부의장은 조위래 전 하동군농민회장과 김진욱 전 의령군농민회장, 사처장은 전주환 전 진주시농민회 부회장, 정책위원장은 최현석 전 부경연맹 사무처장이 맡았다.농민들은 결의문을 통해 "지난해 우리는 윤석열 퇴진 투쟁의 거리에서 전 시군이 나서 사람을 조직하고, 집회를 기획하며 123일간 투쟁의 시간을 가득 채웠다. 그 노력은 결국 4월 4일 윤석열 파면을 이끌어내었으며, 우리는 민중의 위대한 승리의 길에 함께할 수 있었다"라고 밝혔다.이들은 "새 정부의 첫 농정수장이 내란농정 장관으로 유임되면서 농민들의 기대는 한순간에 분노로 바뀌었다. 역대 어느 정권이든 농업과 농민은 등외 취급을 받았다는 한탄이 결국 빛의 혁명으로 탄생한 정부에서도 이어지게 된 것이다"라며 "벼 재배면적 강제 감축이라는 망조 든 정책으로 농토를 헤집어놓더니, 장려하던 논콩과 가루쌀은 결국 공급과잉이라며 다시 뒤집어 감축을 요구했다. 이랬다저랬다 갈지자 농정으로 피해를 보는 것은 결국 농민이다. 이 악순환을 고리는 결국 우리 손으로 끊어내어야 한다"라고 강조했다."최대의 이슈는 단연 농협"이라고 한 농민들은 "수 십년동안 쌓여왔던 적폐의 민낯이 만천하에 공개된 것이다. 하나를 보면 열을 안다고, 지역농협을 쳐다보며 한숨을 짓던 농민들에게는 농협중앙회의 비리가 결코 새롭지 않다"라며 "오히려 더 철저히 파헤쳐지지 않을까봐 걱정을 하고 있다. 모든 관심이 집중되어 있는 지금, 농협을 농민의 품으로 돌려놓을 개혁의 최적기이다. 우리는 결코 멈추지 않고 그 적폐의 뿌리까지 파헤칠 것이다"라고 경고했다.그러면서 전농 부경연맹은 "퇴행하는 농정도, 거센 개방농정의 파고도 결국은 우리가 나서야 해결할 수 있다"라며 "간부의 결심과 조직의 일치단결로 다시 싸움을 결의할 때이다. 전농을 지탱하는 뿌리는 시군농민회이며, 그 심장은 지회이다. 시군농민회를 강화하고 지회의 모범을 창출하는 것은 우리 준비된 간부의 결심으로 시작되는 것이다"라고 밝혔다.전농 부산경남연맹은 "퇴행하는 농정을 바로잡고, 농민 중심 농업대개혁 쟁취하자", "농협 적폐 척결하고, 농민을 위한 농협 개혁 실현하자", "개방 농정의 파고를 넘어, 식량주권·농민주권 사수하자!", "시군·지회 강화하여, 조직혁신 실현하자"라고 결의했다.정기대의원대회에는 하원오 전농 의장 등이 함께 했고, 모범상‧공로상 시상이 있었다.