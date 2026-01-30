허성무 의원 "한국지엠 창원공장 하청기지화 결코 안돼"

큰사진보기 ▲허성무, 신장식 국회의원은 30일 한국지엠 창원공장을 찾아 금속노조 한국지엠지부 창원지회와 간담회를 가졌다. ⓒ 허성무의원실 관련사진보기

한국지엠(GM)에 직영정비 폐쇄에다 사업 축소와 단계적 철수 의혹이 불거져 갈등이 커지고 있는 가운데, 더불어민주당 허성무 국회의원(창원성산)은 "한국지엠 창원공장의 하청기지화를 결코 좌시하지 않을 것"이라고 밝혔다.허성무 의원은 조국혁신당 신장식 의원(비례)과 함께 30일 한국지엠 창원공장에서 전국금속노동조합 한국지엠지부 창원지회와 간담회를 가졌다.허 의원실은 "이번 간담회는 한국지엠의 생산 물량 불안정과 고용 위기, 우회적 철수 의혹 등 지역 산업 공동화 위험에 공동으로 대응하기 위해 마련됐다"라고 밝혔다.노조측에서는 신성목 금속노조 한국지엠지부 창원지회장, 양지남 수석부지회장, 박봉길 부지회장과 대의원 등 70여 명이 참석했다.노조측은 "사측이 겉으로는 투자를 약속하면서도 뒤로는 직영 정비사업소 폐쇄 등 국내 사업 축소를 강행하는 이중적 행태에 대해 강력한 의구심이 든다"라고 밝혔다.특히 노조 측은 2018년 8100억원의 공적자금 투입 이후에도 이어지고 있는 지엠 본사의 자산 매각과 조직 축소 행태가 과거 유럽·인도·태국·호주 등 해외 사례에서 보여준 '철수 전 단계'와 매우 유사하다고 지적했다.허성무 의원은 노조의 지적에 전적으로 공감하면서 "한국 사업장 유지를 위한 전방위적인 점검에 나설 것"이라고 밝혔다. 그러면서 허 의원은 산업은행의 대주주 역할 방기를 강하게 질타하기도 했다.허 의원은 "산업은행은 17%가 넘는 지분을 가진 대주주임에도 불구하고 자산 쪼개기 매각 등을 수수방관하고 있다"며 "자산 매각액이 누적 5%를 초과할 경우 회사의 주요 결정을 저지할 수 있는 '누적 합산 방식 비토권' 도입을 강력히 추진하겠다"고 밝혔다.국정조사 추진과 실질적인 제도 개선을 제시한 허 의원은 "이전가격 조작과 로열티를 통한 자금 유출 의혹에 대해 필요할 경우 국회 차원의 국정조사나 긴급 현안 질의 추진을 검토하겠다"며 "특별법 제정을 통한 '외투기업 먹튀 방지법'과 정비 기반 유지를 의무화하는 '자동차관리법' 개정 등을 주도해 나가겠다"고 강조했다.그러면서 허 의원은 "2028년 경영정상화 기본계약 재협상 시에는 노동조합이 협상 주체로 참여하는 노·사·정 3자 협의체'가 반드시 구성돼야 한다"며 "창원공장이 단순히 수출 하청기지로 전락하는 것을 결코 좌시하지 않을 것이며, 나아가 창원공장이 미래차 생산 허브로 전환될 수 있도록 정책적 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.