메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.02.01 15:50최종 업데이트 26.02.01 15:50

쫓겨난 한동훈, '무소속 출마설' 솔솔... 다음 선택지는?

[분석] 시나리오 ① 강남병? TK·PK? ② 법적 대응 ③ 지도부 교체 ④ 백의종군

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
한동훈 전 국민의힘 대표가 1월 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 이날 국민의힘 최고위원회가 '당원 게시판 사건'으로 자신의 제명을 의결한 데 대한 입장을 밝히고 있다.
한동훈 전 국민의힘 대표가 1월 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 이날 국민의힘 최고위원회가 '당원 게시판 사건'으로 자신의 제명을 의결한 데 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연

"기다려 주십시오. 저는 반드시 돌아옵니다."

한동훈 전 국민의힘 대표는 이 약속을 지킬 수 있을까? 한 전 대표가 지난 1월 29일 당에서 제명당한 직후 긴급 기자회견을 열고 '복귀' 메시지를 밝혔다(관련 기사: 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" https://omn.kr/2gvcr). 그러나 한 전 대표는 구체적으로 어떤 방법을 통해 당으로 돌아올 것인지까지는 밝히지 않았다. 정치권에서 여러 갈래로 그의 '복귀 시나리오'가 점쳐지는 이유다.

언론에서는 '신당 창당' 시나리오도 거론하지만, 한 전 대표가 본인 입으로 "돌아온다"라는 표현을 사용했다는 점에서 가능성은 낮다는 게 중론이다. 대통령 선거나 국회의원 총선거에 비해 전국동시지방선거의 경우 신당 창당 효과가 상대적으로 떨어지고, 신당을 창당할 만큼의 인력과 자원이 부족한 탓도 크다.

AD
대신 꼽히는 게 '무소속 출마'와 '법적 대응'이다. 무소속 출마의 경우, 한 전 대표는 6월 지방선거보다 국회의원 재보궐 선거 쪽에 무게를 두고 고심 중인 것으로 알려졌다. 여의도 정가에서는 대구·부산 등 영남권 지역에서 더 나아가, 현역 친한계 의원의 '지역구 물려주기' 가능성까지도 거론된다.

법적 대응의 경우, 한 전 대표가 법원에 효력정지 가처분 신청과 징계 무효 확인 소송을 내는 방법이 점쳐진다. 이 외에도 장동혁 지도부를 압박해 선거 전 비상대책위원회 체제로 전환하면 '복당'의 길이 열릴 수 있다는 안, 일단 당을 위해 백의종군한 뒤 선거 후 당권 교체 시기를 재기의 기회로 노리는 안 등도 언급된다.

하지만 어떤 방안이든 일장일단이 뚜렷한 데다, 한 전 대표의 보폭이 극도로 제한된 상황이라 쉽지 않아 보인다.

[①무소속 출마] 서울 강남구 병? 대구? 부산?

'셀카' 찍는 한동훈 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 지난 2024년 1월 22일 국회에서 열린 인재영입 환영식에서 고동진 전 삼성전자 사장과 '셀카'를 찍고 있다.
'셀카' 찍는 한동훈한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 지난 2024년 1월 22일 국회에서 열린 인재영입 환영식에서 고동진 전 삼성전자 사장과 '셀카'를 찍고 있다. ⓒ 남소연

최근 당내 일각으로부터 '친한계 고동진 의원이 본인의 지역구인 서울 강남구 병을 한 전 대표에게 물려주는 것 아니냐'라는 추측이 나왔다. 지난 1월 26일 국회에서 열린 비공개 의원총회에서 원외 당협위원장이 한 전 대표에 대한 지적을 이어가자, 고 의원이 분노해 자리를 뜨던 중 "나도 결심해야지. 안 되겠다"라고 한 것이 회자하면서다.

앞서 송영길 전 더불어민주당 대표가 대선에서 패한 이재명 당시 민주당 상임고문에게 자신의 지역구인 인천 계양구 을을 물려준 사례가 있다. 서울 강남구 병은 한 전 대표의 자택이 있는 곳이기에 고 의원이 말한 '결심'이 곧 '지역구 물려주기'가 아니겠느냐는 해석이다.

특히 서울 강남구 병은 전통적인 국민의힘 강세 지역이고, 한 전 대표와 연고도 있기 때문에 그의 원내 진입 가능성이 클 수 있다는 장점이 있다. 그러나 현역 의원이 4월 30일(공직선거법)까지 자진 사퇴를 결심해야 한다는 점에서 부담이 적지 않은 방법이다.

당사자인 고 의원은 그러나 1월 29일 <오마이뉴스>와 만나 관련 질문에 "무슨 그런 얘기가 다 있나?"라며 해당설을 일축했다. 그는 "당시(26일) 의총이 무질서했는데 송언석 원내대표가 제재하지도 않아 분노했다"라면서 "이런 식의 운영을 (의원으로서) 받아들여야 하나 싶던 중 나온 발언"이라고 설명했다.

이런 추측이 한 전 대표의 정치적 반대 진영에서 먼저 나온 것은, 그만큼 현실화할 때 막기가 쉽지 않기 때문이다. 하지만 여러모로 '모양새'가 좋지 않다. '정권 심판'이라는 야당의 선거 전략에 부합하지도 않고, 자신의 정치적 이해득실에 따라 선거를 이용했다는 비난도 피하기 어렵다. 명분과 모양새를 중시하는 한 전 대표의 특성상 실제 선택 가능성은 높지 않다.

또 다른 친한계 박정훈 의원은 1월 30일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 '보궐선거 무소속 출마'를 언급했다. 그는 "의원 중에는 대구나 부산에 지방선거 출마하는 분들이 있으면 의석이 비게 된다"라며 "(한 전 대표가) 보궐선거에 무소속으로 출마해야 한다고 얘기하는 사람들도 있는 건 사실"이라고 말했다.

다만, 국민의힘에 유리한 지역에서 무소속 출마 후 낙선 시 정치적 타격이 만만치 않기 때문에 쉬운 선택지로만 볼 수도 없다. 친한계 인사인 신주호 전 상근부대변인도 1월 30일 YTN <뉴스 UP>에서 "그런 데(국민의힘 강세 지역구) 나갔는데 (만약) 국민의힘 후보가 30% 득표, 한 전 대표가 30% 득표, 민주당 후보가 40% 득표했다고 가정해 보면 민주당 후보가 어부지리로 당선된다. 그러면 정치적인 타격을 엄청나게 입을 것이고 사실상 정치 은퇴를 해야한다고 볼 것"이라고 우려했다.

대안으로 꼽히는 것은 '인천 계양구 을'이다. 이재명 대통령이 당선되면서 '정치적 관심'이 올라간 지역구인 데다, 국민의힘이 상대적으로 약세인 지역구이기 때문이다. 이재명 정권과 각을 세우며 선명성도 강화할 수 있고, 당이 어려운 지역에 나가 대신 싸우겠다는 '명분'도 선다. 서울특별시장 선거에 재도전할 오세훈 시장과 연대해 '수도권 벨트'를 형성할 수도 있다. 하지만, 국민의힘이 이미 제명한 한 전 대표에게 기회를 마냥 줄지, 이미 해당 지역구에서 출마를 준비 중인 당내 인사는 어떻게 정리할지도 숙제이다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 1월 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 대기하고 있다.
한동훈 전 국민의힘 대표가 1월 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 남소연

[②법적 대응] 효력정지 가처분 신청?

한 전 대표가 법원에 효력정지 가처분 신청과 징계 무효 확인 소송을 내는 방안도 거론된다. 그는 당 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)의 징계 결정 다음 날이었던 지난 1월 14일, 법적 대응에 나서겠다는 의사를 이미 내비친 바 있다. 다만 현재는 정치적 득실을 따져보며 검토 중인 것으로 전해진다.

법적으로 이겨 당 소속으로 복귀한다 한들, 장 대표 체제에서 재보궐 선거에 출마하고 당선될 수 있을지 의문이 남는다는 것이다. 한 친한계 의원은 <오마이뉴스>에 "법적 대응과 무소속 출마라는 두 선택지는 충돌한다"라며 "만약 법원에 (효력정지) 가처분 신청을 했는데 받아들여져서 (당에) 복귀하면 (한 전 대표가 재보궐 선거에) 출마할 수 있을까?"라고 우려했다.

법적 대응에 나서도 가처분 신청 등이 100% 인용된다는 보장이 없다는 점도 고민지점이다. 친한계 정성국 의원도 30일 KBS 라디오 <전격시사>에서 "(법적 대응을) 검토는 하고 있다"라면서도 "찬반이 나뉘고 있다"고 말했다. 그는 "윤리위 결정이 문제가 있기 때문에 이길 가능성은 분명히 있지만, 인용이 안 됐을 경우에는 부담이 된다"고 했다.

[③지도부 교체] 장동혁 체제 붕괴 후 비대위 전환?

장동혁 지도부가 6월 지방선거 전후로 붕괴하고 비상대책위원회 체제로 전환되면, 새롭게 구성된 비대위가 한 전 대표에게 재기의 기회를 주는 방안도 고려된다. 장 대표를 향한 비토 여론은 원내에 실재한다. 소위 '윤어게인' 주창자들을 주요 당직에 인선한 점에 더해, 지방선거를 약 넉 달 앞둔 시점에 한 전 대표 제명을 강행해 당의 분열을 야기했다는 비판이 '친한계'만이 아니라 여기저기에서 나오고 있다.

당내 소장파로 불리는 김용태 의원은 1월 30일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 '지방선거를 앞두고 당의 외연 확장에 도움이 되지 않을 것'이라며, '장 대표에 대한 재신임 투표 등을 당원들에게 물어야 한다'라는 취지로 말하기도 했다.

'친한계'가 장동혁 대표 사퇴를 압박하며 여론전에 나서는 이유도 이 때문이다. 국내 주요 일간지들이 성향을 막론하고 일제히 장 대표의 이번 결정을 비판하는 가운데, '장동혁 얼굴로는 선거 필패' 분위기를 끌어올리겠다는 의도이다. 실제로 한 친한계 인사는 <오마이뉴스>에 "장동혁 대표의 교체를 바라는 의원들은 '친한계'만이 아니다. 어림잡아 30여 명은 넘을 것"이라고 주장하기도 했다.

문제는 '여론전'만으로는 지도부를 붕괴시킬 수 없다는 데 있다. 장 대표 측근 중심으로 구성된 현 최고위원 중에서 스스로 사퇴해 지도부 붕괴에 일조할 인사는 '전무'하다는 게 현실적인 평가이다. 제명 의결안에 '기권'과 '반대'를 했던 양향자·우재준 최고위원이 설사 사퇴를 결의한다고 하더라도, '친윤' 성향의 다른 최고위원들이 사퇴에 동참할 가능성은 '제로'에 가깝다. 이준석 전 대표를 축출했던 시나리오는 실현될 수 없다는 이야기이다.

설령 지방선거 패배의 책임을 지고 장 대표가 물러나더라도, 송언석 원내대표가 비상대책위원장 후보를 고르는 한 한 전 대표에게 친화적인 비대위가 구성될 가능성은 크지 않다. 오히려 패배 책임을 당내 분란을 일으킨 '친한계'와 '소장파'에 덮어씌우고, 보다 강성의 '짠물' 지도부가 설 가능성도 배제하기 어렵다.

"장동혁 지도부 물러나라" 한동훈 제명에 친한계 의원 16명 집단 성명 친한계로 분류되는 국민의힘 의원들이 29일 국회 로텐더홀 앞에서 한동훈 전 대표 제명을 주도한 장동혁 대표 등 지도부 즉각 사퇴를 요구하는 집단 성명을 발표하고 있다. 이날 입장문에는 김성원(3선), 김형동·서범수·박정하·배현진·김예지(이상 재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·안상훈·유용원·진종오·한지아(이상 초선) 의원이 이름을 올렸다.
"장동혁 지도부 물러나라" 한동훈 제명에 친한계 의원 16명 집단 성명친한계로 분류되는 국민의힘 의원들이 29일 국회 로텐더홀 앞에서 한동훈 전 대표 제명을 주도한 장동혁 대표 등 지도부 즉각 사퇴를 요구하는 집단 성명을 발표하고 있다. 이날 입장문에는 김성원(3선), 김형동·서범수·박정하·배현진·김예지(이상 재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·안상훈·유용원·진종오·한지아(이상 초선) 의원이 이름을 올렸다. ⓒ 남소연

[④백의종군] 당에서 쫓겨나도 선당후사?

비록 한 전 대표가 당에서 쫓겨났지만, 당을 위해 백의종군하는 게 가장 현실적인 방법이라는 의견도 있다. 신주호 전 상근부대변인은 앞서 언급한 방송 출연분에서 "한 전 대표가 가장 실익을 취하면서 국민께 정치적인 서사를 쌓을 수 있는 것은 결국 정치 행보를 이어가는 것"이라며 백의종군을 언급했다.

이어 "가장 현실적이면서 리스크(위험)를 줄일 수 있는 선택지"라면서 "당 밖에서 지방선거를 통해서 국민의힘 후보들을 측면 지원하는 길"을 언급했다. 그러면서 "국민의힘 당원이 아니라고 해서 국민의힘 후보를 지지할 수 없는 건 아니"라며 "이번에는 백의종군하면서 국민의힘 후보를 지지하는 것이 가장 현실적인 대안"이라고 했다.

수도권 등 험지를 중심으로 국민의힘 소속 후보를 적극 지원하는 모습을 보이면, 결과적으로 '배신자 프레임'을 희석하고 선거 후에도 기회가 주어질 수 있다는 계산이다. 다만, 이 방법 역시 위험 부담이 따른다. 한동훈 전 대표가 장동혁 대표 체제에 순응하는 모양새가 되는 데다가, 그렇게 움직인다고 해서 기회가 주어질 것이라는 보장도 없다.

길어지는 고민, 흘러가는 시간

한편, 한 전 대표는 당분간 지지세 결집에 주력할 것으로 전망된다. 그의 지지자들은 지난 1월 24일에 이어 31일에도 국회 앞에 모여 제명 처분 반대 집회를 열었다. 오는 8일에는 한 전 대표가 직접 서울 송파구 잠실실내체육관에서 두 번째 토크 콘서트를 진행한다.

한 전 대표는 지지층을 붙들어 두는 한편, 모든 선택지를 열어두고 다양한 가능성을 검토하는 것으로 전해졌다. 현재 한 전 대표에게 정치적 가용 자원은 많지 않다. 오세훈 서울시장을 비롯해 서울시당 당협위원장들, 그리고 원내 '친한계' 의원들과 일부 소장파 의원들이 한 전 대표에게 우호적인 '레버리지' 전체이다. 장동혁 대표와 정면으로 맞서기에는 세력이 부족하고, 당 밖에서 무언가를 도모할 자원도 모자란다.

지방선거가 불과 넉 달여 앞으로 다가왔고, 민심이 움직이는 설날을 앞두고 분명한 존재감 각인도 필요하다. 언제까지 고민만 하며 시간을 보냈다가는 그대로 사라지는 정치인 중 한 명이 될 수도 있다. 한 전 대표에게는 시간이 많지 않다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 1월 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 상영관으로 입장하고 있다.
한동훈 전 국민의힘 대표가 1월 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 상영관으로 입장하고 있다. ⓒ 남소연

#한동훈#제명#장동혁#무소속#출마

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박수림 (srsrsrim) 내방

정치부에서 국민의힘을 취재합니다. srsrsrim@ohmynews.com

이 기자의 최신기사이광재, 강원 불출마... 우상호 "보답하겠다", 정청래 "경의 표해"
10만인클럽
10만인클럽 회원
곽우신 (gorapakr) 내방

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

이 기자의 최신기사국힘, 장동혁 단식 '출구' 고심... "단독 영수회담 제안한다"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기