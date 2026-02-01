쫓겨난 한동훈, '무소속 출마설' 솔솔... 다음 선택지는?

▲"장동혁 지도부 물러나라" 한동훈 제명에 친한계 의원 16명 집단 성명친한계로 분류되는 국민의힘 의원들이 29일 국회 로텐더홀 앞에서 한동훈 전 대표 제명을 주도한 장동혁 대표 등 지도부 즉각 사퇴를 요구하는 집단 성명을 발표하고 있다. 이날 입장문에는 김성원(3선), 김형동·서범수·박정하·배현진·김예지(이상 재선), 고동진·박정훈·우재준·정성국·정연욱·김건·안상훈·유용원·진종오·한지아(이상 초선) 의원이 이름을 올렸다. ⓒ 남소연 관련사진보기