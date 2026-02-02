행안부, 서산시 '수의계약 몰아주기' 의혹 검토 착수

행정안전부가 서산시의 특정 업체 수의계약 집중 현상과 관련해 사실관계 확인 및 절차 적정성 검토에 착수했다. 서산시가 벌인 읍면동의 '시민과의 대화' 사업을 수년간 특정업체가 독점해왔다는 보도에 따른 조치다. 게다가 서산시가 몰아주기한 A업체 운영자는 2022년 지방선거 당시 현 시장의 상대 후보를 고발했던 인물로 확인됐다.
행안부 감사담당관실은 30일 "서산시가 특정 업체와 체결한 수의계약을 포함해 계약 구조와 절차 전반을 검토 중"이라고 밝혔다. 이에 따라 특정 업체에 대한 보은성 특혜 여부를 밝힐 수 있을 지 주목된다.
앞서 오마이뉴스는 '서산시 계약정보시스템 분석 결과, 2022년 하반기부터 현재까지 해당 업체와 체결된 수의계약은 확인된 것만 총 110건, 금액으로는 약 7억 8천만 원에 달한다'고 보도했다.
[관련기사] '총 6억 7천·수의계약 96건' 특정 업체 독식...서산시의 이상한 몰아주기
https://omn.kr/2gmqz
특히 논란의 중심에 선 업체는 지난 2022년 지방선거 직후, 맹정호 전 서산시장을 공직선거법 위반 혐의로 고발했던 A씨가 운영하는 곳으로 확인됐다. 해당 사건은 이후 대법원에서 최종 무죄 판결을 받았으나, A씨의 업체는 고발 이후 4년 연속 서산시의 주요 행사인 '시민과의 대화' 용역을 사실상 전담해 온 것으로 드러났다.
계약 과정에서의 '꼼수 발주' 의혹도 커지고 있다. 확인 결과 시는 동일한 날짜와 장소에서 열린 하나의 행사를 '영상 용역'과 '음향·조명 용역'으로 분리해 각각 수의계약을 체결했다. 이 같은 사례는 부석면, 석남동, 음암면, 고북면, 대산읍, 부춘동, 동문2동, 팔봉면, 지곡면, 성연면, 운산면, 해미면 등 다수 읍면동에서 반복적으로 나타났다. 이는 유사·동일 목적의 사업을 인위적으로 나누어 발주하는 것을 제한하는 '지방계약법' 위반 소지가 있다는 지적이다.
현 시정 들어 '시민과의 대화'를 과도한 예산을 들여 외주화한 배경에 대해서도 의문이 제기된다. 인근 지자체인 당진시나 전임 시장 시절에는 해당 행사를 외주 없이 내부 인력으로 추진했다.
남현우 변호사는 "지자체가 내부 수행이 가능한 사업을 반복적으로 특정 업체에 맡긴 것은 필요성과 효율성 측면에서 설명이 필요하다"며 "수의계약의 반복성과 분리 발주 정황이 확인될 경우 행정 절차의 적정성 문제가 심각해질 수 있다"고 꼬집었다.
행안부의 이번 조사는 특정 업체에 대한 보은성 특혜 여부와 공적 예산 집행의 투명성을 가리는 분수령이 될 전망이다. 서산시의 추가 해명과 중앙 부처의 최종 판단에 지역사회의 이목이 쏠리고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.