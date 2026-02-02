행안부, 서산시 '수의계약 몰아주기' 의혹 검토 착수

▲2022년 지방선거 직후 상대 후보를 선거법 위반 혐의로 고발했던 인물이 운영하는 업체가, 이후 4년 연속 서산시의 핵심 행사인 ‘시민과의 대화’ 용역을 사실상 전담해 온 것으로 확인됐다. ⓒ 서산시 계약정보시스템 관련사진보기