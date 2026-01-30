메뉴 건너뛰기

26.01.30 17:10최종 업데이트 26.01.30 17:10

구례 섬진강케이블카 기공식…오산권역 관광 기반 조성 본격화

오산권역 일원 2천억 규모 민관 협력 관광 프로젝트 추진

전남 구례 섬진강케이블카 하부 정류장 조감도. ⓒ 구례군
전남 구례 섬진강케이블카 하부 정류장 조감도. ⓒ 구례군

전남 구례군의 오산권역에 섬진강케이블카 기공식이 예정되면서 이 지역 관광 기반 조성이 본격화된다.

구례군은 구례 섬진강케이블카 설치사업 기공식을 다음 달 7일 오산권역 섬진강케이블카 하부정류장 부지에서 개최한다고 30일 밝혔다.

이 사업은 오산 정상과 섬진강 일원을 연결하는 대규모 관광 기반 조성 사업으로, 구례군이 민간사업자인 ㈜다우와 추진 중인 핵심 관광 프로젝트다.

케이블카의 총길이는 2.34㎞, 약 500억 원이 소요될 예정이다.

특히 이 사업을 중심으로 오산권역 일원에는 약 2000억 원 규모의 민·관 협력 관광 프로젝트도 추진된다.

실제 구례군은 2025년까지 총 9개 사업에 722억 원을 투자해 섬진강 힐링생태공원 등 4개 사업(188억 원)을 준공했다. 또한 섬진강 보도교 설치사업 등 5개 사업은 현재 추진 중이다. 군은 이를 통해 오산권역을 구례군 관광의 중심지이자 대표 관광 거점으로 조성할 계획이다.

구례군 관계자는 "구례 섬진강케이블카 설치사업은 구례 관광객 천만 명 시대를 여는 출발점이 될 것"이라며 "이번 기공식이 구례군의 새로운 도약을 알리는 의미 있는 첫걸음이 되기를 기대한다"고 말했다.

한편, 구례군은 앞으로도 구례 섬진강케이블카를 중심으로 오산권역 관광 인프라를 단계적으로 확충해 지역경제 활성화는 물론, 체류형 관광 기반 조성에 나설 계획이다.

#구례군#섬진강케이블카#기공식

