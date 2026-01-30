재경고성향우회 이용찬 위원, 100만원 고향사랑기부

고성군(군수 이상근)은 29일, 재경고성향우회 이용찬 자문위원이 고향사랑기부금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다.



이 자문위원은 "기부는 기부하는 본인에게도 의미 있는 일이라고 생각한다"라며, "작은 정성이지만 고성군에 도움이 될 수 있어 감사하고, 기부를 통해 온기를 나누는 마음이 널리 전파되길 바란다"라고 소감을 전했다.