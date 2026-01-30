사회부산경남한줄뉴스 26.01.30 18:22ㅣ최종 업데이트 26.01.30 18:22 재경고성향우회 이용찬 위원, 100만원 고향사랑기부 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 고성군(군수 이상근)은 29일, 재경고성향우회 이용찬 자문위원이 고향사랑기부금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이 자문위원은 "기부는 기부하는 본인에게도 의미 있는 일이라고 생각한다"라며, "작은 정성이지만 고성군에 도움이 될 수 있어 감사하고, 기부를 통해 온기를 나누는 마음이 널리 전파되길 바란다"라고 소감을 전했다. #고성군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남지사선거 여론조사, 박완수-김경수 누가 앞서나 갤러리 오마이포토 장동혁 농성장 찾은 박근혜 1/12 이전 다음 이전 다음 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.