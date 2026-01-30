국립창원대, 유럽사무소 개소 준비 나서

큰사진보기 ▲국립창원대, 유럽사무소 개소 ⓒ 국립창원대 관련사진보기

국립창원대학교(총장 박민원)는 폴란드 방문단이 유럽사무소 개소 준비를 위한 현장 점검을 실시하고, 브로츠와프 시정부를 방문하여 방산 분야 협력 방안과 협약 체결을 협의했다고 30일 밝혔다.이번 방문에는 김태식 국제처장, 김영찬 부처장, 이성환 글로컬협력센터장이 참여했으며, 폴란드 육군사관학교(Military University of Land Forces)와 브로츠와프 시정부(Municipality of Wroclaw)에서 회의를 가졌으며, 국립창원대 유럽사무소 후보지를 직접 방문하여 점검했다.방문단은 브로츠와프 시정부를 방문하여 피오트르 슈체판스키(Piotr Szczepanski) 폴란드 육군사관학교 학생처 부총장, 막달레나 오쿨로프스카(Magdalena Okulowska) 브로츠와프시 투자청장 등과 회의를 진행했다.김태식 국립창원대 국제처장은 "이번 방문은 유럽사무소 개소 준비와 방산 분야 협력이라는 두 가지 목표를 동시에 추진한 의미 있는 일정"이라며 "브로츠와프 시정부의 협력과 폴란드 육군사관학교와의 파트너십을 기반으로 국립창원대의 유럽 진출 거점을 마련해 나가겠다"고 강조했다.