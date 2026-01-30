유은혜, '교원+사서'교사 농성장 방문... "경력 삭감은 비정한 행정"

'교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위(아래 대책위)' 천막 농성장에 경기도 교육감 선거 출마자를 비롯한 경기도 유력 인사들 발길이 이어지고 있다.
30일 오전 경기도 교육감에 출마할 것으로 알려진 유은혜 전 교육부 장관이 김동연 경기도지사와 함께 농성장을 방문해 "피해를 당한 선생님들과 함께 문제를 해결하는 것이 미래 교육을 책임지는 입장에서 마땅히 해야 할 일"이라며 연대 의지를 밝혔다. 그러면서 "사서교사 경력 삭감은 비정한 행정"이라며 "상처 입은 교사들을 지키고 반드시 이를 바로잡겠다"고 강조했다.
김동연 지사 또한 "독서교육의 기초를 만드는 사서교사의 역할이 중요하다"고 강조하며 "설 전에 이 문제가 해결될 수 있도록 노력해 보겠다"라고 말했다.
이에 앞서 지난 28일 대책위가 주최한 기자회견에는 경기도 교육감 선거에 출사표를 던진 안민석 전 국회의원과 박효진 전 전교조 경기지부장이 함께했다.
안 전 의원은 "선생님들이 천막 농성하며 이야기를 들어 달라고 애원하면, 교육감은 손난로가 돼야 한다"면서 면담에 응할 것으로 촉구했다. 박 전 지부장은 "교육청을 향해 "빨리 정상화하고, 상처 받은 선생님들에게 사과하라"고 말했다.
기자회견 하루 전날인 27일에는 안광률 경기도의회 교육기획위원장이 김영희 경기도의원, 안민석 전 국회의원과 함께 천막 농성장을 찾아 교사들을 격려했다.
감사원 지적 따라 경력 50% 삭감..."손바닥으로 하늘 가릴 수 없다"
대책위는 '교원 경력 50% 삭감 방침 철회'를 요구하며 경기도교육청 앞에서 지난 19일부터 천막 농성을 하고 있다.
'교원+사서' 교사는 사서교사 자격증은 없지만, 교사 자격과 함께 사서 자격을 동시에 소유한 이들이다. 경기도교육청은 지난 2019년 사서교사 범위를 넓게 해석해 이들을 기간제 사서교사로 채용했다. 하지만 교육감이 바뀌면서 방침을 바꿔 2024년부터 이들을 사서교사로 채용하지 않았고, '2024년 감사원 지적' 등을 근거로 2025년부터 이들의 호봉을 50% 삭감했다.
하지만 2025년 국정감사 때 감사원이 한 국회의원실에 제출한 답변서에 따르면, 2024년 감사 결과에 교원+사서 자격증을 가진 기간제 교사에 대한 내용이 포함돼 있지 않은 것으로 확인됐다. 이에 대해 교육청 관계자는 "당시 감사 나온 분이 지적한 것으로 알고 있지만 감사 결과 보고서에는 담기지 않았다. 문제 해결을 위해 여러 가지 방안을 찾고 있다"라고 해명했다.(관련 기사 : "감사원 지적 때문에 기간제 사서교사 경력 50% 삭감은 거짓말"
https://omn.kr/2guwz)