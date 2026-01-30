함양군, 고양시에서 곶감-농특산물 특판행사 열어

큰사진보기 ▲함양군, 설맞이 곶감·농특산물 고양시 특판행사 ⓒ 함양군청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲함양군, 설맞이 곶감·농특산물 고양시 특판행사 마련 ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군은 설 명절을 앞두고 수도권 소비자들에게 함양의 대표 농특산물을 선보이기 위해 고양 하나로마트 야외 주차장에서 '설맞이 함양 곶감·농특산물 고양시 특판행사'를 열고 1월 30일부터 2월 1일까지 3일간 곶감과 농특산물 판매에 들어갔다.행사 첫날인 30일에는 진병영 함양군수를 비롯해 신성범 국회의원, 윤외준 농협군지부장, 관내 농협장, 최정윤 재경함양군향우회 회장과 서울향우회 회원 등 40여 명이 참석해 개장을 축하했다.이번 행사에는 관내 곶감 농가 8곳과 농특산물 업체 10곳이 참여해 곶감과 감말랭이를 비롯해 산양삼, 산나물, 차류, 부각류, 엑기스류 등 함양의 우수한 농특산물과 가공식품을 직접 판매한다.특히 설 명절을 앞두고 합리적인 가격으로 우수한 지역 농특산물을 구매할 수 있어, 수도권 소비자들이 설 선물을 준비하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.진병영 함양군수는 "이번 특판 행사가 설 명절을 앞두고 농가 소득 증대는 물론, 함양 농특산물의 우수성을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"라며 "앞으로도 판로 확대와 직거래 활성화를 위해 적극 지원하겠다"라고 말했다.