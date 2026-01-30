[진주] '남강변 다목적 문화센터' 착공

큰사진보기 ▲진주시, ‘남강변 다목적 문화센터’ 착공 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시는 30일 '남강변 다목적 문화센터 건립사업' 착공식을 열었다.남강변 다목적 문화센터는 지역 예술인의 창작 기반을 확대하고 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 조성되는 문화시설로, 일상에서 수준 높은 문화·예술을 접할 수 있는 환경을 제공함으로써 시민들의 삶의 질을 획기적으로 높일 수 있는 핵심적인 문화 거점이 될 전망이다.이 문화센터는 부지면적 7412㎡, 연면적 1만 3777㎡에 지하 1층, 지상 4층 규모로 건립되며, 공연장과 전시 시설, 체험 공간, 지역 커뮤니티 공간 등 다양한 문화 기능을 갖춘 복합문화공간으로 조성된다. 총사업비 890억 원이 투입되며, 2028년 12월 준공을 목표로 하고 있다.사업 대상지는 임진왜란 당시 진주성 전투가 벌어졌던 국가적 역사 공간으로, 진주의 호국 정신과 정체성을 상징하는 장소이다.조규일 진주시장은 "남강변 다목적 문화센터는 진주의 역사와 문화예술 자산을 연결하는 상징적인 공간이 될 것"이라며 "시민과 방문객 모두가 품격 있는 문화예술을 누릴 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.