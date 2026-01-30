송영길 전 보좌관, 항소심도 실형... '돈봉투 의혹'은 또 무죄

큰사진보기 ▲'민주당 돈봉투 의혹' 송영길 전 보좌관 구속심사정당법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 더불어민주당 송영길 전 대표의 전 보좌관 박아무개씨가 2023년 7월 3일 서울중앙지법에서 열리는 영장실질심사에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

① 민주당 당대표 경선 과정 돈봉투 살포 혐의 : 무죄

② 사단법인 먹사연 관련 여론조사비 대납 혐의 : 유죄

③ 증거인멸교사 혐의 : 유죄

"검사가 이정근으로부터 명확히 확인하지 않고 전자정보 자체를 입수한 것은 위법하므로 위법수집 증거다. 증거능력이 없다. 따라서 당 대표 경선관련 돈봉투 사건 무죄 원심 판단 정당하다."

큰사진보기 ▲송영길 소나무당 대표가 2024년 6월 26일 오전 서울 서초동 서울중앙지법에서 열리는 '민주당 돈봉투 사건, 평화와먹고사는문제연구소(먹사연) 불법 후원 혐의' 공판에 출석하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

송영길 소나무당 대표(전 민주당 대표)의 보좌관 출신 박용수씨가 1심에 이어 2심에서도 실형을 선고받았다. 논란이 된 '민주당 전당대회 돈봉투' 관련 혐의는 이번에도 무죄가 선고됐다.30일 서울고법 형사7부(부장판사 이재권 박주영 송미경)는 정당법·정치자금법 위반 등 혐의를 받는 박씨의 항소심 선고기일에서 양측 항소를 기각하고 1심과 같은 징역 1년 2개월, 9240만원 추징을 선고했다.재판부의 판단은 크게 세 갈래로 나뉘었다.항소심 재판부는 ① 2021년 민주당 돈봉투 살포 의혹에 대해선 사건의 발단이 된 이정근 전 민주당 사무부총장 통화녹음의 증거능력을 인정하지 않으면서 이번에도 무죄를 선고했다.다만 재판부는 이 전 사무부총장이 휴대전화 3대를 검찰에 임의로 제출했다는 부분에 대해서는 "원심의 판단이 잘못됐다"며 1심과 달리 임의제출이라고 인정했다.재판부는 ② 정치컨설팅업체 '얌전한고양이'에 여론조사를 의뢰하면서 송 전 대표 외곽조직인 '평화와 먹고사는 문제 연구소(먹사연)'에 비용을 대납하게 한 혐의 ③ 먹사연의 경선 캠프 활동 자료들이 발각되지 않게 하기 위해 먹사연 내부 직원에게 '사무실 컴퓨터 하드디스크를 모두 교체하라'고 지시한 혐의에 대해서는 "기록을 면밀히 다시 살폈으나 원심 판단에 잘못된 부분이 없다"며 모두 유죄로 인정했다.이에 대해 박씨 측은 <오마이뉴스>에 바로 상고한다는 입장을 밝혔다.박씨의 항소심 결과가 나옴에 따라 관심은 송 대표 항소심 선고로 모아지고 있다.지난해 1월 송 대표도 이 전 부총장의 휴대전화 녹음파일이 위법수집증거로 인정돼 돈봉투 관련 혐의는 모두 무죄를 선고받았다. 하지만 먹사연을 통해 불법 정치자금을 받았다는 혐의가 인정돼 징역 2년을 선고받고 법정구속됐다.다만 송 대표 사건과 박씨 사건은 기본적으로 사실관계가 다르다.먹사연이라는 공통의 공간이 존재하지만, 박씨와 송 대표의 혐의는 그 내용과 구조에서 차이가 있다. 박씨는 컨설팅업체에 의뢰한 경선 관련 여론조사 비용 9240만 원을 먹사연 자금으로 대납했고, 이를 감추기 위해 허위 견적서를 작성한 혐의(정치자금법 위반)로 유죄를 선고받았다.반면 송 대표는 통일부 소관 공익법인인 먹사연을 사실상 외곽 후원조직으로 변질시켜 활용했으며, 이에 따라 먹사연이 기업인으로부터 후원금 명목으로 받은 후원금이 정치자금이라는 이유로 기소돼 유죄를 받았다. 공익법인은 특정 개인 등을 지지하는 정치활동을 할 수 없다.결국 송 대표 사건에서 유무죄를 가를 결정적 요소는 '먹사연'의 실체를 법원이 어떻게 규정하느냐다. 먹사연이라는 조직이 연구조직으로 인정받으면 무죄, 송 대표의 외곽 후원조직으로 판단하면 1심과 비슷한 결론이 나올 수 있다.송 대표에 대한 항소심 선고는 2월 13일 오전 11시 20분이다.