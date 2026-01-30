사법농단 79개 혐의 중 유죄 3개... 재판부 "양승태, 재판 독립 훼손"

큰사진보기 ▲사법농단(사법행정권 남용) 의혹 사건으로 기소된 양승태 전 대법원장이 30일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲사법농단(사법행정권 남용) 의혹 사건으로 기소된 양승태 전 대법원장이 30일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 뒤 법원을 나서고 있다.

큰사진보기 ▲참여연대와 민주사회를위한변호사모임 회원들이 30일 오후 서울 서초구 서울지방법원 앞에서 기자회견을 열어 사법농단 사태와 관련해 양승태 전 대법원장과 고영한, 박병대 전 대법관에 대한 엄중한 판결을 촉구하고 있다.

1심에서 무죄를 받았던 사법농단 의혹의 주인공 양승태 전 대법원장이 항소심에서 일부 유죄를 선고받았다. 다만 79개 세부 혐의 가운데 유죄는 단 3개였다.서울고등법원 형사14-1부(부장판사 박혜선·오영상·임정효)는 30일 오후 2시부터 1시간 10분 동안 진행된 사법농단(사법행정권 남용) 의혹 사건 선고공판에서 양승태 전 대법원장과 박병대 전 대법관에게 징역 6개월·집행유예 1년을 선고했다. 고영한 전 대법관은 무죄였다.사법농단 의혹 사건은 피고인들이 임종헌 전 법원행정처 차장, 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원 등과 공모해 2012~2017년 박근혜 청와대와의 재판 거래, 헌법재판소 견제, 비판 판사 탄압 등의 목적으로 사법부 구성원들에게 위법·부당한 문건 작성 등을 지시하고 재판에 개입했다는 것이다.항소심 재판부는 선고공판 서두에 이 사건의 핵심 쟁점인 피고인들과 같은 사법행정권자들의 재판개입에 대한 직권남용권리행사방해 성립 여부를 두고 1심과 다른 판단을 내렸다. 1심은 사법행정권자에게 재판에 개입할 일반적 직무권한이 없기에 애초에 직권남용권리행사방해가 성립되지 않는다고 판단하고 양 전 대법원장 등에게 전부 무죄를 선고했다.하지만 항소심 재판부는 "1심과 같은 구조로 접근하는 경우, 제3자의 재판개입에 대하여 원칙적으로 어떠한 사안에서도 직권남용권리행사방해죄는 성립될 수 없다"라면서 "재판의 독립을 제대로 보호하지 못한다"라고 지적했다.이어 "사법행정권자의 재판 관여로 인하여 재판의 공정성에 대한 의심이 초래되고 그 재판이 신뢰받지 못하는 결과에 이르는 경우, 이로써 당해 사건에 관한 개별 법관의 정당한 재판권 행사는 현실적으로 방해받았다고 봄이 타당하다"라면서도 "공무원이 위법·부당한 행위를 한 경우 형사처벌 대상인 직권남용에 해당하는지 여부는 엄격하게 판단해야 한다"라고 설명했다.재판부는 79개 세부 혐의에 대해 판단을 내렸는데, 양승태 전 대법원장과 관련해 ▲ 한정위헌 취지 위헌제청결정 사건 재판 개입 2개 혐의 ▲ 통합진보당 국회의원 행정소송 항소심 재판 개입 1개 혐의만 유죄로 판단했다. 박병대 전 대법관의 경우, 위헌제청결정 사건 재판 개입 가운데 1개 혐의가 추가로 유죄로 나왔다.유죄 혐의 모두 당시 이규진 대법원 영향위원회 상임위원의 직권남용권리행사방해죄가 인정되는데, 이규진이 양승태 대법원장에게 사전 보고했기 때문에 공모관계가 인정된다는 논리였다.결론은 양 전 대법원장과 박 전 대법관 일부 유죄에 따른 징역 6개월·집행유예 1년이었다.재판부는 앙형이유에서 "재판의 독립은 양보할 수 없는 헌법적 가치이고, 공정한 재판에 대한 일반 국민의 신뢰 없이는 법치주의가 유지되기 어렵다. 비록 피고인들이 개인적인 이익을 취하는 등의 부정한 의도에서가 아니라 헌법재판소와의 관계에서 사법부의 위상을 제고하려는 과정에서 이 사건 범행에 이르렀다고 하더라도, 피고인들의 범행으로 인하여 재판의 독립이 훼손되고 공정한 재판에 대한 의심과 불신이 초래되었다는 점에는 변함이 없다"라고 지적했다.이어 "피고인들이 사법부 내에서 차지하고 있던 지위와 역할, 그에 대하여 일반 국민이 가졌던 기대와 신뢰, 피고인들의 의지로 이 사건 범행을 충분히 저지할 수 있었다고 보이는 점 등을 고려하면, 피고인들의 죄책은 더욱 무겁다"라고 했다.피고인들에게 유리한 양형사유도 제시했다. "피고인들이 개인적인 이익을 취하는 등의 부정한 의도에서 이 사건 범행에 이른 것은 아니다. 피고인들은 수십 건의 공소사실로 기소되어 장기간 재판을 받았는데, 앞서 살핀 바와 같이 그중 대부분은 무죄로 판단되고, 유죄로 인정된 부분은 극히 일부에 한정된다. 특히 피고인들은 이 법원이 무죄로 판단하는 공소사실들에 대하여도 수사 및 재판 과정에서 유죄를 전제로 하는 사회적 비난에 노출됨으로써 적지 않은 불이익을 겪었다"라고 했다.판결선고 후 양승태 전 대법원장은 법정을 빠져나간 뒤 법원 밖 차량에 탑승하는 순간까지 취재진의 질문 세례에 어떠한 대답도 하지 않았다.양 전 대법원장 변호인 이상원 변호사는 "즉각 상고를 할 것"이라면서 "오늘 선고된 판결은 두 가지 점에서 부당하다"라고 주장했다."직권남용죄에 대한 확립된 법리에 반하는 판단이 있었고, 오늘 결론이 바뀐 부분은 항소심에서 전혀 심리가 이뤄진 바가 없어서 심각한 절차적 문제가 있다"면서 "대법원에서 당연히 무죄로 바뀔 것이라고 확신한다. 상고심에서 바로 잡힐 수밖에 없는 판결을 선고한 점이 아쉽다"라고 말했다.