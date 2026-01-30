대구경북 통합 특별법 발의... 통합 속도 낸다

큰사진보기 ▲국민의힘 구자근 경북도당위원장과 이인선 대구시당위원장은 30일 대구경북 통합 특별법을 대표 발의했다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

대구시와 경상북도가 추진 중인 대구경북 행정통합을 위한 특별법이 30일 국회에서 발의되면서 입법 절차가 본격화됐다.특별법이 계획대로 2월 임시국회에서 본회의를 통과하게 되면 오는 6.3 지방선거에서 기존 대구시장과 경북도지사 대신 통합 단체장 1명을 선출하게 된다.구자근 국민의힘 경북도당위원장과 이인선 대구시당위원장은 이날 오전 국회 의안과에 '대구경북특별시 설치 및 한반도 신경제 중심축 조성을 위한 특별법안'을 제출했다. 특별법 공동발의에는 대구·경북 국민의힘 소속 국회의원 23명이 참여했다.특별법은 7편, 17장, 18절, 335개 조항으로 구성됐으며 대구경북 통합을 통해 수도권 일극체제 극복과 국가균형발전을 위한 권한이양 및 특례 등을 담고 있다.주요 내용은 ▲ 대구경북특별시의 설치·운영 ▲ 자치권 강화 ▲ 교육자치 ▲ 한반도 신경제 중심축 조성 등이다.특별법안은 대구경북이 단순한 물리적 통합이 아닌 규모의 경제와 자원의 효율적 배분을 통해 5극 3특 성장엔진과 연계한 AI·로봇·바이오·미래모빌리티·항공·방산 등 첨단 미래산업 중심으로 성장 구조를 전환하는 내용 등이 담겼다.김정기 대구시장 권한대행은 "수도권 대비 비수도권의 불평등한 구조는 대한민국의 지속적인 발전에 걸림돌이 되면서 많은 국가적 난제를 낳아 왔다"며 "이러한 판을 전면적으로 바꾸는 정책인 행정통합은 지금이 적기"라고 말했다.이철우 경북도지사는 "어느 지역도 소외되지 않고 누구도 손해 보지 않는 더 잘사는 대구경북을 위해 통합이 되어야 한다"며 "대구경북의 모든 지역이 균형발전 되고 자치권과 자율성을 바탕으로 시도민의 삶이 더 나아질 수 있는 통합을 반드시 실현해 내겠다"고 말했다.이인선 대구시당위원장은 "대구경북 행정통합은 가장 오랜 기간 논의돼 왔고 준비도 가장 잘 갖춰진 만큼 중심이 돼야 한다"며 "무엇보다 중요한 것은 지역 맞춤형 특례와 자치권한 확대, 충분한 재정 지원 내용이 특별법에 충실히 담겨야 한다"고 강조했다.구자근 경북도당위원장 역시 "이번 특별법은 단순한 행정구역 통합 법안이 아니라 지방정부 권한 구조 자체를 바꾸는 국가 행정체계 개편 프로젝트"라며 "대구경북을 수도권 일극 체제에 맞서는 대한민국 제2의 성장축, 한반도 신경제 중심축으로 키우기 위한 국가 전략"이라고 말했다.한편 임미애 더불어민주당 의원도 국민의힘과 별도로 대구경북 행정통합을 위한 특별법안을 마련해 다음달 2일 발의할 예정이다.임미애 의원이 대표 발의하고 민주당과 조국혁신당 의원 등 20여 명이 참여한 특별법안은 대구시와 경상북도가 마련한 통합 특별법안을 초안으로 특례 사항 등 일부를 수정하고 조율해 마련한 것으로 알려졌다.임 의원 측은 "국민의힘 의원들이 발의한 특별법과 유사하지만 경북 북부권에 대한 종합 개발 등 균형 발전 의지를 반영했다"며 "여러 재정 지원을 해야 한다는 내용도 의무사항으로 포함했다"고 밝혔다.국민의힘 의원들이 발의한 특별법안과 임 의원이 대표 발의한 특별법안은 다음 달 국회 상임위원회 심사와 법제사법위원회 의결을 거쳐 본회의에 상정된다.두 법안이 비슷한 만큼 상임위서 하나의 안으로 만들어 법사위와 본회의에서 통과되면 오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 대구시장과 경북도지사가 아닌 통합단체장 1명을 선출하게 될 전망이다.