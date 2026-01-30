초대 전남광주특별시장·교육감 6월 선출…특별법 발의

큰사진보기 ▲민주당, 충남대전통합특별법·전남광주통합특별법 제출더불어민주당 전용기 원내소통수석부대표, 천준호 원내운영수석부대표, 백승아 원내대변인이 30일 오전 서울 여의도 국회 의안과에서 '충남·대전 통합특별법'과 '전남·광주 통합특별법'을 제출하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도와 광주광역시가 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 개최한 ‘광주·전남 행정통합 특별법 검토 제3차 간담회’에서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 대화를 나누고 있다. 2026. 1. 26 ⓒ 전라남도 관련사진보기

광주광역시와 전라남도가 통합된 '전남광주통합특별시' 출범을 위한 특별법이 더불어민주당 당론으로 30일 발의됐다.2월 임시국회에서 특별법이 통과되면 오는 6월 3일 통합특별시장과 통합교육감 선거가 실시되고, 7월 1일 인구 320만 명 규모의 특별시가 출범한다.이날 발의된 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안에 따르면 광주광역시·전라남도가 폐지되고 전남광주통합특별시(약칭 광주특별시)로 통합된다.시·도의회의 명칭도 전남광주통합특별시의회로 바뀐다.국무총리 소속 전남광주통합특별시 지원위원회가 이후 기본계획 수립·시행, 제도 정착, 권한이양과 재정지원 사항을 총괄 지원한다.새로 출범하는 특별시는 법안 내용 범위 내 서울특별시에 준하는 지위를 갖는다.청사는 전남동부(순천), 무안(전남도청), 광주(광주시청) 청사를 균형 있게 운영한다.특별시 아래 시·군·구의 명칭은 현재 그대로 유지하되, 명칭 변경이 필요한 경우 특별시 조례로 정하게 했다. 둘 이상의 시·군·구(행정구 제외)의 전부 또는 일부를 광역생활권으로 지정하거나 변경할 수 있다.통합으로 광주시와 전남도에서 종전에 누리던 행정상·재정상 이익이 상실되거나 그 지역 주민에게 새로운 부담이 추가돼선 안 된다는 불이익 배제 원칙도 담겼다. 시·도 공무원의 인사상 동등한 처우, 종전 근무지 보장 등의 내용이 포함됐다.지방의회의 자치입법권, 예산 독립성, 의정 지원 체계가 강화된다.군공항 이전 및 부지 개발 관련 이전 사업비, 예비타당성 조사 면제, 도시혁신구역 지정 등 행정·재정 지원을 정부가 하도록 했으며 공공기관의 신설이나 이전 시 특별시장이 요구하는 공공기관을 우선 배치하게 했다.이와 함께 ▲행정기구·정원·인사 자율화 ▲총액 인건비 규제 배제 ▲교부세 산정 특례 ▲지방채 발행 및 지방세 감면 특례 ▲에너지미래도시 조성 ▲AI·반도체·첨단전략산업 클러스터 육성 ▲문화·관광 국가거점 조성 ▲외국인 근로자 특례 ▲청년특화구역·청년발전기금 등이 담겼다.통합특별시장과 교육감은 오는 6월 3일 지방선거에서 선출한다.광주시장과 전남지사, 광주시교육감과 전남도교육감, 시도의회 의원은 직을 그만두지 않고 선거에 입후보할 수 있다. 지방선거 예비후보자로 등록한 사람은 통합 선거의 예비후보자로 등록한 것으로 본다.이번 특별법은 총 8편, 본문 387개 조문, 부칙 13개 조문으로 구성됐다.특별법은 국회 행정안전위원회와 입법 공청회, 법제사법위 심사 등을 거쳐 2월 임시국회 본회의에 상정된다.국회 문턱을 넘으면 6월 초대 특별시장을 선출한 뒤 7월 1일 '전남광주특별시'가 공식 출범한다.