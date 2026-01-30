이 대통령 "청년이 도전하기 어려운 시대, 이제 씨앗 단계부터 지원"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 'K-스타트업이 미래를 만든다'에서 발언하고 있다. 2026.1.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이제는 묘목이 아니라 씨앗 단계부터 키워보자."

AD

"저는 70년대엔 공장에서 임금을 받던 노동자였고 80년대에는 학생이었다. 그때 우리 사회는 대단히 고도의 성장을 했다. 평균적인 것이 충분한 시대였다. 그땐 적정한 기능을 익히거나 학습해서 보통의 직장을 얻고 정년을 보장받아 걱정없이 평범한 인생을 살 수 있었다. 그런데 지금은 완전히 바뀌었다. 평범함은 존중받지 못하는, 인정받지 못하는 시대가 된 것 같다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 'K-스타트업이 미래를 만든다'에서 한성숙 중기부 장관의 '모두의 창업프로젝트' 관련 보고를 듣고 있다. 2026.1.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 30일 국가창업시대 전략회의에서 발표된 <모두의 창업 프로젝트>를 이렇게 비유했다.묘목은 벤처·스타트업 기업을 의미한다. 정부는 이들 기업의 성장가능성을 판단하고 적극 지원했다. 작지만 전도유망한 이들 기업을 시장에 안착시키고 보다 큰 기업으로 성장시키는 게 목표였다. 씨앗은 아예 창업 이전을 의미한다. 즉 창업에 도전할 여건이 안 돼 좋은 아이디어를 품고만 있었던 이들에게 기회를 주자는 취지로 이번 프로젝트를 마련했다는 얘기였다.씨앗이 싹을 제대로 틔워낼지 모르는 부담이 있다. 그럼에도 범정부 차원의 지원을 계획한 이유는 점차 심화되고 있는 불평등·양극화. 그리고 그로 인해 청년들이 가장 큰 피해를 보고 있기 때문이었다.이에 대해 이 대통령은 "(불평등·양극화 심화로) 신규 사회 진입 세대인 청년세대들이 도전하면 실패할 가능성이 훨씬 많아졌고 새로운 기회, 도전할 기회조차 얻기도 어려워졌다"며 "정부에서도 이 문제를 어떻게든지 뚫을 돌파구를 찾아보자고 한 것이 결국 창업이다. 창업사회로 가야 한다"고 말했다.이 대통령은 이날 "요즘은 양극단이 공존하는 시대 같다"라며 이른바 'K자 성장'에 대한 우려를 표했다. 'K자 성장'은 경기회복·성장 과정에서 일부만 상승하고 다른 쪽은 정체하거나 하락하는 모습을 그래프로 표현한 양극화를 의미한다.이 대통령은 "주식시장 활황을 쳐다보고 즐거워하는 사람이 있는 반면 '저게 도대체 나와 무슨 상관이지, 세상은 좋아진다는데 내 삶은 아무런 변화가 없고 더 나빠질까' 이렇게 보는 측면이 실제 공존하고 있다"면서 다음과 같이 말했다.고도성장하던 과거와 달리 지금은 양극화가 사회 모든 분야와 측면에서 문제가 됐다는 지적이다.이 대통령은 "(불평등·양극화 심화로) 신규 사회 진입 세대인 청년세대들이 도전하면 실패할 가능성이 훨씬 많아졌고 새로운 기회, 도전할 기회조차 얻기도 어려워졌고 사회적 불만도 커질 수밖에 없는 상황"이라며 기존의 일자리 대책으로도 이를 해결하기 어렵다고 진단했다.경기 회복의 효과가 특정 소수에게 흐르고 대기업·공공기관 등이 창출하는 '좋은 일자리'는 전체의 10~20%밖에 되지 않는 현실. 내국인이 기피하는 일자리는 외국인노동자들이 메우고 이에 따라 구직 활동 혹은 일을 하지 않는 이른바 '쉬었음' 청년 인구가 점점 늘어나고 있다는 것.이 대통령은 이러한 상황을 돌파하기 위해 '창업'을 국가전략으로 택했다고 했다. "대한민국 국민들은 정말 뛰어난 역량을 가지고 있고 사회적 여건들도 좋은데 전통적인 방식으로 평범하게 일자리를 만드는데 한계가 있고", 현대차의 인공지능(AI) 탑재 인간형 로봇 '아틀라스' 투입 계획 논란처럼 많은 일자리들을 대체할 수 있는 AI 시대에 대비할 수 있다고 강조했다.이에 따라 마련된 것이 이날 국가창업시대 전략회의의 주된 주제인 <모두의 창업 프로젝트>인 셈.관련해 재정경제부와 중소벤처기업부는 이날 테크 분야 4천 명, 로컬 분야 1천 명 등 모두 5천 명의 창업 인재를 선발하고 이들을 대상으로 창업 오디션·대국민 창업 경진대회 등도 진행하겠다고 발표했다. 누구든 아이디어만 있으면 창업에 도전할 수 있도록 단계별 멘토링과 경연, 창업 활동자금 지원 등을 받을 수 있다.이에 대해 이 대통령은 "예전에는 (정부가) 기업들의 수출을 지원했다. 상당히 성장한 기업들이었다. 그 다음 단계로는 스타트업, 묘목을 키우는 사업을 했는데 이번에는 아예 씨앗을, (기업을) 만드는 것 자체를 지원해보자는 것"이라고 설명했다.또 "아이디어가 좋으면 시작할 때부터 지원해주자. 함께 책임져주자는 방식이다. 전국적으로 대규모로 경진대회 같은 것도 하고 (창업)붐도 일으킬 것"이라며 "오늘이 창업을 국가가 책임지는, 고용보다는 이제는 창업으로 국가의 중심을 바꾸는 첫날이 되지 않을까, 그 대전환의 첫 출발점이 되지 않을까, 그렇게 생각한다"고 밝혔다.