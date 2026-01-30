기본소득의 힘? 옥천군 인구 5만명 회복

큰사진보기 ▲농어촌 기본소득 시범사업 추가 선정 범군민 축하대회 모습. 사진=옥천군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

옥천군이 농어촌 기본소득 시범사업에 힘입어 인구 5만 명 회복을 눈앞에 두고 있다.30일 옥천군에 따르면 29일 기준 군 인구는 4만9991명으로, 5만명에 9명 부족한 상태다. 이는 9개 읍·면 민원창구의 전입·전출·출생·사망 통계와 온라인 전입 신청 건수(정부24)를 합산한 잠정 수치다.정부24를 통한 전입은 세대주 확인 등 추가 절차를 거쳐야 해 30일 기준 확정 통계는 다음 업무일인 2월 2일 오전에 발표된다. 군은 30일 업무 마감 시각까지 발생한 인구 변동을 종합하면 인구가 5만명을 충분히 넘을 것으로 보고 있다.이에 따라 군은 한 차례 연기했던 '인구 5만 달성 선포식'을 2월 2일 오전 9시 군청 대회의실에서 개최하기로 했다. 행사에는 공무원과 초청 주민, 기관·단체장 등 100여 명이 참석할 예정이다.앞서 군은 지난 29일 선포식을 열 계획이었으나, 인구 증가세가 일시적으로 주춤하자 행사를 무기한 연기한 바 있다.옥천군 인구는 2022년 2월 4만9959명으로 5만 명 선이 무너진 이후 감소세가 이어졌다. 2025년 2월에는 4만8083명까지 떨어지며 최저점을 기록하기도 했다.이후 인구 흐름이 반전된 시점은 옥천군이 농어촌 기본소득 시범지역으로 선정된 2025년 12월 3일 이후다. 군은 올해 2월부터 2027년 말까지 2년간 군민 1인당 매월 15만 원씩 기본소득을 지역화폐인 '향수OK카드'로 지급한다. 첫 지급일은 2월 27일이다.군 관계자는 "기본소득 시범사업이 전입 증가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다"며 "인구 증가 흐름이 일시적 반등에 그치지 않도록 정주 여건 개선과 생활 인프라 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.