충북대 총장 선거 두고 교통대 "중단" 요구... 왜?

한국교통대가 충북대 총장 선거 추진 중단을 요구하고 나섰다. 통합 여부가 불투명한 상황에서 총장 공백을 해소해야 하는 충북대와, 통합 이후 권한 구조를 우려하는 교통대의 이해관계가 충돌하는 양상이다.교통대 학장협의회는 30일 성명을 내 "충북대의 단독 총장 선거 추진은 통합의 근간인 신뢰를 흔드는 행위"라며 총장 선거 중단을 촉구했다.학장협의회는 "양 대학은 통합대학 초대 총장을 양 대학 구성원이 참여하는 직접 투표로 선출하기로 합의했다"며 "초대 총장 선출 방식은 통합 협상의 핵심이자 양보할 수 없는 권리"라고 주장했다.특히 교통대 측은 충북대가 이번에 선출할 총장이 통합 이후에도 직을 유지할 가능성을 우려하고 있다.고창섭 전 충북대 총장의 임기는 윤승조 교통대 총장의 임기와 같은 내년 4월까지로, 통합대학 출범 시점(2027년 3월)에 맞춰 자연스럽게 퇴임할 수 있는 구조였다.그러나 새 총장이 선출되면 통합 이후까지 잔여 임기가 남게 되고, 설령 통합대학 총장을 다시 선출하더라도 유권자 수가 두 배 가까운 충북대가 주도권을 쥘 가능성이 크다는 게 교통대 교수들의 분석이다.학장협의회는 "우려대로 초대 총장을 충북대 단독으로 선출한다면, 교통대는 협상안에 대한 재투표를 피할 수 없고, 초대 총장 선출 권리까지 포기하면서 통합에 찬성할 구성원은 없을 것"이라고 경고했다.반면 충북대 내부에서는 이 같은 요구가 현실을 외면한 주장이라는 입장이다.충북대는 지난해 통합 찬반 투표 부결과 함께 고 전 총장의 사퇴로 총장 부재 상태에 놓여 있다. 여기에 글로컬대학30 사업 중단 위기까지 겹치면서 대학 운영 전반에 리더십 공백이 장기화되고 있다는 위기감이 크다.충북대는 총장임용추천위원회를 구성하고 23대 총장 선출 절차에 착수했다. 후보 등록과 선거운동 기간 등을 감안할 때 4월 1일 경이 투표일이 될 것으로 충북대는 전망했다.충북대와 교통대 간 통합 교통정리도 여전히 안갯속이다. 충북대가 최근 통합대학 초대 총장 선출 절차와 교원·학생 정원 관련 조항을 수정·삭제한 부속합의서 변경안을 제시하자, 교통대는 "이미 합의된 통합의 근간을 흔드는 행위"라며 반발하고 있다.교통대 일부에서는 통합을 포기하고, 글로컬대학30 사업 환수금 문제를 자체적으로 해결하자는 주장까지 나오고 있다.