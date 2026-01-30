메뉴 건너뛰기

정치

26.01.30 15:21최종 업데이트 26.01.30 15:21

국방부, '12·3 비상계엄 가담' 이상현·김대우 준장도 파면

불구속 기소 장성 2명... 국방부 "법령·성실의무 위반으로 중징계"

청문회 나온 이상현 특전사 제1공수특전여단장 지난 2025년 2월 21일 이상현 당시 특수전사령부 제1공수특전여단장이 국회에서 열린 내란 국조특위 4차 청문회에 출석해 답변하고 있다.
청문회 나온 이상현 특전사 제1공수특전여단장지난 2025년 2월 21일 이상현 당시 특수전사령부 제1공수특전여단장이 국회에서 열린 내란 국조특위 4차 청문회에 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연

국방부가 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄와 정치인 체포 시도에 관여한 이상현 전 육군 특수전사령부 제1공수특전여단장(준장), 김대우 전 국군방첩사령부 수사단장(준장)을 파면했다.

국방부는 30일 "12·3 내란사건과 관련해 불구속 기소된 장성 2명에 대해 법령준수의무 및 성실의무 위반으로 중징계(파면) 처분했다"고 밝혔다.

이 전 여단장은 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 당시 병력을 국회에 출동시켜 국회의사당 내부로 침투하려 한 혐의를 받고 있다.

AD
당시 이 전 여단장은 "(국회의원들이) 국회의사당 본관 문을 걸어 잠그고 의결하려고 하고 있다고 한다. 문짝을 부셔서라도 다 끄집어내라"며 부하들에게 명령한 녹취가 재판 과정에서 공개된 바 있다.

비상계엄 당시 방첩사 수사단장이었던 김 전 단장은 방첩사 인력을 중심으로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 주요 인사 14명의 체포를 시도했다는 혐의를 받는다.

앞서 국방부는 전날 이들과 함께 징계위원회에 회부됐던 김현태 전 특전사 707특수임무단장(대령), 고동희 전 국군정보사령부 계획처장(대령)과 김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령), 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장(대령) 등 대령 4명을 파면한 바 있다.

이들은 모두 '내란 중요임무 종사' 혐의로 불구속 기소돼 서울중앙지방법원에서 재판받고 있다.

계엄 당시 이들의 직속 상관이었던 여인형 전 방첩사령관(중장)과 문상호 전 정보사령관(소장)은 파면 징계를 받았고, 곽종근 전 특전사령관(중장)은 해임됐다.

파면된 군인은 즉시 군적이 박탈되고, 군인연금 수령액이 절반으로 줄며 향후 5년간 공직 임용이 제한된다.

