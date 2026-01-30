국방부, '12·3 비상계엄 가담' 이상현·김대우 준장도 파면

큰사진보기 ▲청문회 나온 이상현 특전사 제1공수특전여단장지난 2025년 2월 21일 이상현 당시 특수전사령부 제1공수특전여단장이 국회에서 열린 내란 국조특위 4차 청문회에 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

국방부가 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄와 정치인 체포 시도에 관여한 이상현 전 육군 특수전사령부 제1공수특전여단장(준장), 김대우 전 국군방첩사령부 수사단장(준장)을 파면했다.국방부는 30일 "12·3 내란사건과 관련해 불구속 기소된 장성 2명에 대해 법령준수의무 및 성실의무 위반으로 중징계(파면) 처분했다"고 밝혔다.이 전 여단장은 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 당시 병력을 국회에 출동시켜 국회의사당 내부로 침투하려 한 혐의를 받고 있다.당시 이 전 여단장은 "(국회의원들이) 국회의사당 본관 문을 걸어 잠그고 의결하려고 하고 있다고 한다. 문짝을 부셔서라도 다 끄집어내라"며 부하들에게 명령한 녹취가 재판 과정에서 공개된 바 있다.비상계엄 당시 방첩사 수사단장이었던 김 전 단장은 방첩사 인력을 중심으로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 주요 인사 14명의 체포를 시도했다는 혐의를 받는다.앞서 국방부는 전날 이들과 함께 징계위원회에 회부됐던 김현태 전 특전사 707특수임무단장(대령), 고동희 전 국군정보사령부 계획처장(대령)과 김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령), 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장(대령) 등 대령 4명을 파면한 바 있다.이들은 모두 '내란 중요임무 종사' 혐의로 불구속 기소돼 서울중앙지방법원에서 재판받고 있다.계엄 당시 이들의 직속 상관이었던 여인형 전 방첩사령관(중장)과 문상호 전 정보사령관(소장)은 파면 징계를 받았고, 곽종근 전 특전사령관(중장)은 해임됐다.파면된 군인은 즉시 군적이 박탈되고, 군인연금 수령액이 절반으로 줄며 향후 5년간 공직 임용이 제한된다.