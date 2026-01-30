메뉴 건너뛰기

사회

26.01.30 15:11최종 업데이트 26.01.30 15:39

[속보] 양승태 전 대법원장, 항소심 일부 유죄... 징역 6개월·집행유예 1년

사법농단(사법행정권 남용) 의혹 사건으로 기소된 양승태 전 대법원장이 30일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 뒤 법원을 나서고 있다.
사법농단(사법행정권 남용) 의혹 사건으로 기소된 양승태 전 대법원장이 30일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 유성호

사법농단 의혹의 주인공 양승태 전 대법원장이 항소심에서 일부 유죄를 선고받았다.

서울고등법원 형사14-1부(부장판사 박혜선·오영상·임정효)는 30일 오후 2시부터 1시간 10분 동안 진행된 사법농단(사법행정권 남용) 의혹 사건 선고공판에서 양승태 전 대법원장과 박병대 전 대법관에게 징역 6개월·집행유예 1년을 선고했다. 고영한 전 대법관은 무죄였다.

사법농단 의혹 사건은 피고인들이 임종헌 전 법원행정처 차장 등과 공모해 2012~2017년 박근혜 청와대와의 재판 거래, 헌법재판소 견제, 비판 판사 탄압 등의 목적으로 사법부 구성원들에게 위법·부당한 문건 작성 등을 지시하고 재판에 개입했다는 것이다.

재판부는 피고인들과 같은 사법행정권자에게 재판에 개입할 직무권한이 없어 애초에 직권남용권리행사방해죄가 성립되지 않는다는 1심 재판부 판단을 파기하면서 구체적 혐의별로 하나씩 유무죄와 공모 여부를 다시 판단했다. 양승태 전 대법원장 혐의 수십 건 가운데 ▲ 한정위헌 취지 위헌제청결정 사건 재판 개입 일부 ▲ 통합진보당 국회의원 행정소송 항소심 재판 개입 일부를 유죄로 판단했다.

참여연대·민변 "사법농단 우두머리 양승태 유죄 선고하라” 유성호

참여연대와 민주사회를위한변호사모임 회원들이 30일 오후 서울 서초구 서울지방법원 앞에서 기자회견을 열어 사법농단 사태와 관련해 양승태 전 대법원장과 고영한, 박병대 전 대법관에 대한 엄중한 판결을 촉구하고 있다.
참여연대와 민주사회를위한변호사모임 회원들이 30일 오후 서울 서초구 서울지방법원 앞에서 기자회견을 열어 사법농단 사태와 관련해 양승태 전 대법원장과 고영한, 박병대 전 대법관에 대한 엄중한 판결을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호

참여연대와 민주사회를위한변호사모임 회원들이 30일 오후 서울 서초구 서울지방법원 앞에서 기자회견을 열어 사법농단 사태와 관련해 양승태 전 대법원장과 고영한, 박병대 전 대법관에 대한 엄중한 판결을 촉구하고 있다.
참여연대와 민주사회를위한변호사모임 회원들이 30일 오후 서울 서초구 서울지방법원 앞에서 기자회견을 열어 사법농단 사태와 관련해 양승태 전 대법원장과 고영한, 박병대 전 대법관에 대한 엄중한 판결을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호


