경남선관위, 당비대납 등 기부행위 한 현직 지방의원 고발

경남에서 당원모집의 대가를 약속하고 당비를 대납하는 등 선거구민에게 금품과 음식물을 제공하여 기부행위를 한 혐의로 현직 지방의원이 검찰에 고발되었다.경상남도선거관리위원회는 현직 지방의원을 기부행위를 한 혐의로 검찰에 고발했다고 30일 밝혔다.선관위에 따르면, 지방의원은 2025년 12월경 선거구민한테 당원모집의 대가로 모집인원 1인당 10만원을 지급하기로 약속하고, 당비대납 명목으로 11만원을 제공했다. 해당 선거구민은 모집한 당원 32명에게 당비 1000원씩을 제공했다.또 지방의원은 해당 선거구민한테 2025년 11월경 20만원 상당의 일일주점 행사 입장권을 제공하고, 다른 선거구민 3명에게 총 15만원의 축의금을 제공한 혐의도 받고 있다.거기에다 해당 지방의원은 2025년 11월부터 12월까지 총 8회에 걸쳐 선거구민 등에게 30만원 상당의 음식물을 제공하고, 선거구민 등에게 음식물을 제공할 목적으로 60만원 상당을 카드로 선결제한 혐의까지 받고 있다.공직선거법(제113조, 후보자 등의 기부행위제한)에서는 지방의원에 대해 당해 선거구 안에 있는 자나 당해 선거구의 밖에 있더라도 그 선거구민과 연고가 있는 자에게 기부행위를 할 수 없도록 규정하고 있다.경남선관위 관계자는 "지방선거를 앞두고 입후보예정자 사이에 당내경선 관련해 당원 모집경쟁이 과열되면서 당비대납 등 위법행위가 발생될 우려가 있다"라며 "당비대납 등과 관련한 정보수집 활동을 강화하는 한편 위법행위가 발생할 경우 철저히 확인 조사하여 법에 따라 엄중히 조치할 예정"이라고 밝혔다.