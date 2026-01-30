여수시장 예비후보 등록하고... 토론 중에 '명함' 돌린 여수시의원

큰사진보기 ▲여수시 무상보육 시행 정책토론회여수시의회 김영규 의원이 정책토론회 공동주최자로 토론 중 자리를 떠나 참석자들에게 여수시장 예비후보자를 알리기 위해 명함을 전달하고 있다. ⓒ 김수 관련사진보기

AD

▲여수시 무상보육 전면시행방안 토론 중 공동주최자의 태도 논란 #보육정책 #여수시 #무상보육 #토론회 #지방선거 #여수시장후보 #시장선거 #여수교육 아따매거진tv

여수시 무상보육 전면 시행을 논의하기 위한 공식 정책토론회가 열린 자리에서 공동 주최자인 시의원이 참석자들에게 자신의 명함을 돌리는 등 토론을 방해하는 행동을 해 논란이 예상된다. 해당 시의원은 6.3 지방선거 더불어민주당 여수시장 출마 예비후보자로 등록한 것으로 알려졌다.지난 29일 여수시의회 소회의실에서는 김영규 여수시의회 의원과 최정필 의원이 공동 주최한 '여수시 무상보육 전면 시행방안 정책토론회'가 열렸다.이날 토론회에서는 여수형 무상보육 모델의 실현 가능성을 놓고 재정 부담, 행정적 준비 과제, 현장 수용성 등을 중심으로 다양한 의견이 제시되며 정책적 논의가 이어졌다.그러나 토론회 진행 과정에서 공동 주최자인 김영규 의원이 돌발 행동을 했다. 지정토론자의 발언이 이어지던 중, 김 의원은 참석자들에게 자신의 명함을 배포하는 데 집중하는 모습을 보였다.정책토론회는 다양한 의견을 존중하고 발언자에 대한 최소한의 예의를 갖추는 것이 기본 전제다. 특히 공동 주최자는 토론의 흐름을 살피고 논의가 생산적으로 이어질 수 있도록 책임 있는 자세를 보여야 할 위치에 있다. 하지만 이러한 김 의원의 행동을 두고, 토론회에 참석한 토론자와 시민들을 사실상 무시한 처사라는 지적이 나온다.토론회에 참석한 한 시민은 "무상보육처럼 미래세대에 대한 정책을 논의하는 자리에서, 공동 주최자 자리를 떠나 명함을 돌리는 장면을 보면서 적잖이 당황했다"며 "정책토론회가 개인 선거 홍보의 장으로 비춰질 수 있다는 점에서 매우 부적절해 보였다"고 말했다.김영규 여수시의원은 최근 더불어민주당이 6.3 지방선거를 앞두고 진행하는 여수시장 예비후보자 자격심사에 접수, 9명의 예비후보자 중 한 명으로 이름을 올린 것으로 알려졌다.이에 대해 김 시의원은 30일 기자와 한 통화에서 "시민과의 대화가 있어서, 거기에 인사만 하고 (여수시 무상보육 전면시행방안 토론회에) 왔는데, 주민들 이야기를 들어봐야 해서 (명함만 주고) 가려고 했다"라며 "의도적으로 그런 건 아니었다"라고 밝혔다.