교실 밖 광포만 갯벌이 '환경 교과서'···사천, 해양생태교육 전면 확대

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 기후위기가 일상이 된 시대, 환경교육도 달라져야 한다는 목소리가 높다. 사천교육지원청은 교과서 속 지식 전달을 넘어 학생들이 직접 자연을 만나고, 환경 문제를 자기 삶의 문제로 체감할 수 있는 교육을 고심해 왔다. 이에 사천교육지원청은 올해 환경교육의 방향을 '교실 안'에서 습지와 섬, 바다 등 '해양'으로 대폭 전환한다.사천교육지원청은 '푸른 사천, 함께 그린(Green) 생태전환교육'이라는 주제로 2026년 환경교육특구 운영 계획을 확정하고, 핵심 사업으로 '에코블루사천' 공모 사업을 본격 추진한다고 밝혔다. 사천이 품고 있는 광포만 습지와 신수도, 늑도 등 해양생태자원을 학생들의 살아있는 교육 현장으로 삼겠다는 구상이다.에코블루사천 공모는 관내 초·중학교를 대상으로 해양환경 생태교육 활동비를 지원하는 사업이다. 총 20교 내외를 선정해 학교당 100만~200만 원(학생 수에 따라 차등)을 지원하며, 전체 예산은 3000만 원 규모다.선정된 학교는 오는 4월부터 11월까지 정규 교육과정은 물론 방과후 시간, 주말 등을 활용해 다양한 해양생태 교육활동을 자율적으로 운영하게 된다. 해양 생태환경 탐구 프로젝트 수업, 환경의 날·바다의 날 연계 행사, 지역 전문가 초청 강연, 학생 자치활동 연계 프로그램 등이 예시로 제시됐다.사천교육지원청은 단순한 일회성 체험이 아니라 학교 교육과정과의 연계를 전제로 올해 계획을 세웠다. 사천교육지원청 관계자는 "창의적 체험활동, 자유학기 진로체험 등과 연계해 학생들이 지속적으로 환경 문제를 탐구하고 실천할 수 있도록 올해 사업을 설계했다"고 설명했다.이에 사천시 지속가능발전협의회, 사천YWCA, 사천환경운동연합, 광포만습지보전위원회 등 지역 기관·단체와의 연계도 적극 권장된다. 학교가 지역사회와 손잡고 환경교육을 함께 만들어가는 모델을 구축하겠다는 취지다.올해 계획에서 눈에 띄는 변화는 환경교육의 축이 '녹색(숲·텃밭)'에서 '블루(해양)'로 이동했다는 점이다.지난해 사천교육지원청은 녹색학교 25개교, 숲교육학교 5개교, 텃밭교육학교 5개교, 학생 환경동아리(기후천사단) 4개교 등 여러 갈래로 환경교육 공모사업을 운영해왔다. 학교 텃밭 가꾸기, 녹색커튼 조성, 에플다이어트(에너지 플라스틱 줄이기) 등 교내 중심의 실천 활동이 주를 이뤘다.올해는 이를 '에코블루사천'이라는 이름 아래 해양생태 중심으로 통합·체계화했다. 사천이 가진 지역적 특성을 환경교육에 본격적으로 반영한 것이다.사천은 경남에서도 손꼽히는 해양생태자원의 보고다. 국내 연안습지보호지역 16호로 지정된 광포만은 철새 도래지이자 갯벌 생태계의 보고로, 환경단체와 주민들이 오랫동안 보존 활동을 펼쳐온 곳이다. 한려해상국립공원에 속한 초양섬, 신수도와 늑도 역시 해양생태 탐방의 최적지로 꼽힌다.사천교육지원청은 "사천은 바다와 갯벌, 습지, 산림이 어우러진 천혜의 생태환경을 갖추고 있다"며 "학생들이 자신이 사는 지역의 자연을 직접 경험하면서 환경 문제를 자기 삶의 문제로 인식하도록 하는 것이 이번 사업의 핵심"이라고 밝혔다.에코블루사천과 함께 지역사회 협력 기반도 한층 강화한다. 사천교육지원청은 사천시청, 사천시지속가능발전위원회, 사천환경운동연합, 광포만살리기추진위원회, 한려해상국립공원사무소, 국립공원해양생태보전원, 한국남동발전 등 10여 개 기관이 참여하는 협력체계를 구축했다.이와 함께 생태전환교육 실천교사단과 담당 장학사 등 10명 이내로 구성된 '환경교육특구 운영 지원단'도 연중 운영된다. 지원단은 단위학교를 대상으로 에코블루사천 운영 컨설팅을 제공하고, 환경교육 프로그램 활성화를 지원하는 역할을 맡는다.지난해에도 사천교육지원청은 사천환경연합과 손잡고 '광포만의 사계' 환경토크 콘서트를 지원하고, 한국남동발전 삼천포발전본부·초록우산 어린이재단과 함께 폐장난감 업사이클링 프로젝트를 진행하는 등 지역 연계 사업을 펼쳐왔다. 올해는 이러한 협력을 더욱 체계화해 지속가능한 환경교육 생태계를 만들겠다는 방침이다.사천교육지원청은 에코블루사천 외에도 교육공동체 전체가 참여하는 다양한 프로그램이 마련했다.구체적으로는 4월부터 6월까지는 '함께 실천하는 기후행동 챌린지'가 진행된다. 관내 모든 학교와 교육지원청 직원, 학부모가 함께 줍깅(플로깅), 어스아워 소등 행사, '학교와 교실에서 실천하는 100대 과제' 등 일상 속 환경 실천에 나선다.6월 5일 환경의 날 전후로는 환경교육주간이 운영된다. 전 학교가 교육과정과 연계한 생태전환교육을 실시하고, 애플다이어트, 해양환경 정화활동 등을 함께 진행한다.8월에는 관내 초·중·고 학생회장들이 모여 환경 문제 해결 방안을 논의하는 '환경을 살리는 학생 토론회'가 사천우주항공폴리텍대학에서 열린다. 6월에는 학부모를 대상으로 생태감수성 함양 연수가 진행되고, 10월에는 희망 학생 40명을 대상으로 광포만 습지와 해양환경 체험활동도 마련된다.에코블루사천 수업을 희망하는 학교는 오는 3월 27일까지 신청서와 계획서를 제출하면 된다. 4월 3일 심사를 거쳐 6일 이후 선정 결과가 발표된다.배경환 사천교육지원청 교육장은 "기후위기 시대, 환경교육은 선택이 아닌 필수가 됐다"며 "미래 세대가 환경 문제에 관심을 갖고 실천하는 생태시민으로 성장할 수 있도록 학교와 지역사회가 함께 노력하겠다"고 밝혔다.이어 "사천의 푸른 바다와 갯벌, 습지가 아이들에게 살아있는 환경 교과서가 되고, 이 경험이 평생 환경을 생각하는 시민으로 성장하는 밑거름이 되길 기대한다"고 덧붙였다.