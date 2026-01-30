홍의락 이어 주호영도 "김부겸, 대구시장 출마해야"

큰사진보기 ▲대구시장 출마를 선언한 주호영 국회의원이 김부겸 전 국무총리가 대구시장에 출마해야 한다고 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

홍의락 전 더불어민주당 의원에 이어 대구시장 출마를 선언한 주호영 의원(국회부의장)이 김부겸 전 국무총리의 소환에 가세했다.주 의원은 지난 29일 대구MBC와의 인터뷰에서 "대구 발전을 위해서는 김부겸 전 총리가 출마하는 것이 바람직하다"며 김 전 총리가 대구시장 후보로 나서야 한다고 주장했다.그는 "여당 소속 유력 인사가 출마하면 지역에 필요한 공약들이 집중적으로 제시되고 되든 안 되든 그 약속들은 지켜질 가능성이 크다"며 "큰 주제를 놓고 제대로 된 경쟁이 이뤄지는 것이 대구 발전에 도움이 된다"고 말했다.여야의 유력 주자 간 경쟁 구도가 진행돼야 대구 도약의 동력이 생기고 정권을 쥔 세력과의 본선 경쟁이 오히려 대구에 유리한 협상력을 확보하는 계기가 될 수 있다는 것이다.대구경북 행정통합과 관련 그는 "통합 광역단체에는 최대 20조 원 규모의 국비 지원과 공공기관 배치, 세제·규제 혜택이 뒤따른다"며 "이 기회를 놓치면 발전에서 완전히 뒤처질 수밖에 없다"고 찬성 입장을 유지했다.앞서 홍의락 전 의원도 김 전 총리를 향해 "김 전 총리는 대구가 가장 어려웠던 시기에 출마했고 가장 불리한 조건 속에서도 시민의 선택을 받았다"며 대구시장 출마를 결단하라고 촉구했다.홍 전 의원은 "지금 대구에 필요한 것은 가능성을 탐색하는 정치가 아니라 불확실하지만 자신을 던지는 정치"라며 "대구의 변화를 갈망하는 시민들과 민주당 당원들은 김부겸이 다시 나서기를 바라고 있다"고 주장했다.그러면서 '티끌 같은 희망이라도 붙들고 대구시장에 도전하려 했던 저의 마음과 다르지 않다"며 "김 전 총리를 대구 정치의 중심으로 공개적으로 소환하면서 대구의 미래를 위한 결단이 이루어지길 바란다"고 했다.더불어민주당 대구시당 일각에서도 김 전 총리의 출마를 촉구하는 목소리가 높아지고 있다. 강민구 전 대구시당위원장은 "대구를 위해서 김 전 총리가 꼭 나와야 된다"며 "본인이 억지로 안 나오겠다고 한다면 방법이 없지만 최대한 설득해볼 예정"이라고 말했다.그럼에도 김 전 총리는 대구시장 출마에 뜻이 없다는 것을 분명히 했다. 김 전 총리는 지난 20일 <오마이뉴스>와 통화에서 "내 입장은 변함이 없다고 분명히 밝혔다"며 "대구시장 출마를 전혀 고려하지 않고 있다"고 말했다.