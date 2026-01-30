베트남서 별세한 이해찬 전 총리, 라오스 교민들도 추모 발길

큰사진보기 ▲라오스에 설치된 故이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 분향소. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

베트남 방문 중 별세한 이해찬 전 국무총리(민주평화통일자문회의 수석부의장)을 추모하는 분향소가 라오스에 설치됐다. 현지 교민 사회의 애도도 이어지고 있다.민주평화통일자문회의 동남아서부협의회는 태국·미얀마·캄보디아·라오스를 중심으로 추모 성명을 발표했다. 태국·미얀마·캄보디아에서는 27일과 28일 이틀간 공식 분향소를 마련했다.라오스 분회는 교민들이 충분히 고인을 추모할 수 있도록 한국과 동일한 일정으로 분향소를 5일간 운영하고 있다.정우상 동남아서부협의회 부회장은 "고인의 삶은 진보와 보수를 넘어 큰 귀감이 됐다"고 말했다.전용철 민주평통 라오스 분회장은 분향소를 찾는 교민들의 발길이 이어지고 있다며, 운영 기간을 한국과 동일하게 5일로 정한 배경을 설명했다.이 전 총리는 지난 1월 22일 민주평통 아시아태평양지역 운영위원회의 참석차 베트남을 방문했다가 건강 상태가 악화해 지난 25일 향년 73세를 일기로 현지에서 별세했다.