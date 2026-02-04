공자는 과연 보수적인 인물이었을까

대학에서 동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 늘 <논어>를 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

선생님이 이렇게 말했다. "앞서 벼슬한 선배들은 예법과 음악에 대해서 야인(野人)이고, 나중에 벼슬한 후배들은 예법과 음악에 대해서 군자(君子)다. 쓸 일이 있다면 나는 앞서 벼슬한 선배들을 택하겠다." (子曰 先進於禮樂 野人也 後進於禮樂 君子也 如用之 則吾從先進)

은(殷)나라는 하(夏)나라 예법을 기반으로 추가되거나 폐지된 부분이 있음을 알 수가 있어. 주(周)나라는 은(殷)나라 예법을 기반으로 추가되거나 폐지된 부분이 있음을 알 수가 있지. 주(周)나라를 누가 이어가건, 백 번이나 왕조가 바뀌어도 이점은 마찬가지야.

법도에 맞는 말을 따르지 않을 수 있겠나(法語之言 能無從乎)? 하지만 개선하는 것이 더 소중하지. (…) 법도에 맞다고 그저 따르기만 하고 개선하지 않는(從而不改) 자들은 도무지 어찌해야 할지 모르겠네.

논어 제11편 첫 구절(11.1)은 대체로 이렇게 번역되어 왔다.이런 번역은 공자가 복고적 성향을 가진 사람이라는 생각을 바탕에 깔고 있다. 공자는 옛날에 벼슬한 사람들이 더 훌륭했다고 평가하며 이들의 순박하고 순수했던 옛날 방식을 추종하는 입장이라는 것이다.선진(先進)과 후진(後進)을 벼슬길에 나아간 '시간적 선후'를 지칭하는 것이라고 보는 입장은 오랫동안 유지되어 온 것이긴 하지만, '선진'에 해당하는 이들이 '야인(野人)' 즉 세련미가 덜한 촌스러운 사람이라는 원전 구절 부분을 제대로 해석하기 어려워지는 문제가 있다. 예전에 벼슬한 사람들이 예법과 음악에 대해 세련미가 덜했고 촌스러웠다고 볼 근거가 있을까? 이게 과연 공자의 입장이었을까?공자는 수백년 앞서 시작된 주나라의 문물과 문화가 대단히 훌륭했고 자신은 주나라를 따르는 입장이라고 했다(오종주, 吾從周, 3.14). 찬란한 문화와 융성한 문물을 자랑하던 주나라 시절에 벼슬한 선배들이 공자의 눈에는 촌스럽게 보였을까? 그럴 가능성은 낮을 것이다. 그렇다면 얼마나 옛날로 거슬러 올라가야 '예전에 벼슬한 자들은 야인(野人)'이라는 기존 해석에 들어맞게 될지 막연하기만 하다. 아득한 옛날의 전설적 임금인 요(堯) 임금에 대해서도 공자는 화려한 문화를 일궈낸 공덕을 격찬 하는데(8.19), 그때 벼슬한 사람을 공자가 촌스럽다고 매도했을까?이런 어려움을 피해가기 위한 방편으로 원전 구절 중 "先進... 野人也"라는 부분이 공자의 평가가 아니라, 당시 사람들의 잘못된 평가를 공자가 '간접 인용'한 것이라고 짐작하는 견해도 있다. 즉, 옛날에 벼슬한 선배들은 세련된 교양과 실질을 겸비한 균형 잡힌 사람들인데, 나중 사람들이 이 분들을 촌스러운 '야인'이라고 매도했고, 공자는 이런 잘못된 '세평'을 슬쩍 간접 인용했을 뿐이라는 것이다. 하지만, 이것은 해석이라기보다는 원전 구절을 무시한 자의적 창작이다. 원전에는 '야인(野人)'이라고 적혀있지만, 그건 틀렸으니 무시하라는 것이기 때문이다.이 구절 후반부는 앞에 나온 두 부류, 즉, 선진과 후진 중 공자는 어느 쪽을 택할 것인지에 대한 것이다. 선진(先進)의 의미가 옛날에 벼슬한 사람이라면 이미 죽은 지 오래된 사람들을 기용해서 쓰겠다는 것이 되는데, 이 또한 납득하기 어려운 해석이다. 주희는 아마도 이런 어려움 때문에 "如用之"를 '사람을 기용한다면'이 아니라, '예악을 활용한다면'이라고 해석한다(用之, 謂用禮樂). 그래서, 옛날에 벼슬한 야인(野人)들이 예악을 활용했던 '고풍스러운' 방식이 더 낫기 때문에 그런 방식으로 회귀하겠다는 것이 공자의 입장이라고 풀이한다.벼슬한 사람을 "야인(野人)"이라고 하는 것도 앞뒤가 한참은 안맞지만, 주희의 해석도 해석이라기보다 창작에 가깝다. 이 구절 후반부에 나오는 종(從)이라는 말은 양자택일 상황에서 하나를 택한다는 뜻이므로(9.3에서도 '從'이 이런 뜻으로 사용된다), 원문 자체는 "쓸 일이 있다면, 나는 선진(先進)을 택하겠다"는 간명한 것이다. 그러나 주희는 "(예악을) 사용할 일이 있다면, 先進(이 예악을 사용한 방법)을 따르겠다"면서 원문에 없는 복잡한 내용을 임의로 추가한다. 예전에 벼슬한 선배들의 고풍스럽고, 순박하고, 균형 잡힌 태도를 공자가 예찬했다는 의미는 이 방법을 통해서만 부여될 수 있기 때문이다.과거에 벼슬한 선배들은 세련된 교양(文)과 실질(質)을 두루 갖추었고 순박했던 반면, 나중에 벼슬한 사람들은 세련미가 과해서 균형을 잃었다는 해석에는 뚜렷한 근거 없이 과거를 미화하고 현재를 폄훼하는 해석자의 태도가 깔려있다. 다산 정약용도 이런 해석이 문제라는 점은 지적한 바 있다. 물론, 공자는 주나라의 문물과 문화를 예찬했고(3.14) 주나라 이전의 과거에 대해서도 '올곧은 도리(直道)'가 행해졌었다고 하며(15.24), 역법은 하(夏)나라 것을, 수레는 은(殷)나라 것을, 복식은 주(周)나라 것을 선호하는 입장이긴 하다(15.10). 그렇지만, 그는 과거가 현재보다 더 낫다는 식의 단순한 생각을 가졌던 사람이 결코 아니다.아득한 옛날의 전설적인 요, 순, 우 임금과 주나라 문왕과 주공을 칭송하면서도, 공자는 다가올 미래의 젊은 세대에 대한 희망과 기대를 포기한 적이 없다. 공자의 입장은 "젊은 세대는 무서운 존재들이야. 다가올 미래가 현재만 못하다고 어찌 단정할 수 있겠나(後生可畏 焉知來者之不如今也)?"라는 것으로 요약될 수 있다(9.22). 자신이 태어났고 오랜 시간을 보냈던 노나라의 현재와 미래에 대해서도 공자는 큰 희망을 품었다. "노나라가 한번 제대로 바뀌면 올바른 도리가 행해질 것(魯一變 至於道)"이라는 것이 공자의 생각이다(6.22). 나중에 벼슬한 후배들은 옛날에 벼슬한 선배들보다 못하다는 입장은 해석자들의 일방적 상상일 뿐, 원전에 나타나는 공자의 생각과는 거리가 있어 보인다.공자의 입장은 문화와 제도라는 것은 끊임 없이 변화하며, 매 시대는 전 시대의 장점과 단점을 거울 삼아 조금씩 달라진다는 것이지, 과거가 현재보다 일률적으로 더 낫다는 것이 아니다. 이점은 다음 구절에서 분명히 드러난다(2.23).논어에 여러 번 나오는 "예법과 음악(禮樂)"이라는 표현은 나라의 제도와 문화를 일컫는 말이다(11.25, 13.3, 14.13, 16.2, 16.5, 17.21). 벼슬이나 일자리를 뜻하는 말이 아니다. "先進於禮樂"은 제도와 문화의 변화가 일어나는 선봉에 서서 '앞서 나아가는(先進)' 사람들, 개혁적이고 실험적 자세를 가진 사람들이라고 해석하는 것이 옳다. 반면에, "後進於禮樂"은 제도와 문화에 대해서 보수적 입장을 취하는 사람들이다. 변화의 선봉에 앞장 서 나아가는 것이 아니라 사회의 주류적 위치에서 기존 제도와 문화를 보존하고 수호하는 데 비중을 두는 자들을 뜻한다."야인(野人)"은 질박한 사람, 장식적 세련미가 모자라는 사람, 벼슬도 없고 지위나 권한도 없고 내세울 만한 혈통도 없는 자를 뜻한다. 이 구절에 나오는 "군자(君子)"는 ('野人'과 대비되어 사용되는 상황이므로) 상당한 지위와 권한, 벼슬과 기득권을 누리며 세련미를 갖춘 사람이라는 뜻이다. 저열한 소인과 대비되는 훌륭한 군자라는 뜻이 아니다. 기득권을 누리는 '군자'들은 제도와 문화에 대해 보수적 입장을 취하는 경우가 많은 반면, 아무런 벼슬도 없고 기득권을 누리지도 못하며 세련미도 상대적으로 덜한 '야인'들은 제도와 문화에 대해서 좀 더 진취적인 경우가 많다는 것이 공자의 관찰로 보인다.공자는 사람을 기용함에 있어서 보수적 성향을 가진 기득권 세력을 선호하는 것이 아니라, 세련미는 덜하지만 진취적이고 시대를 앞서 나아가는(先進) 사람들을 택하겠다는 입장이다(吾從先進). 케케묵은 과거의 예악 전통을 다시 살려내기 위해 뒷걸음질을 하자는 것이 아니다. 변화와 개혁을 선호하는 공자의 입장은 꽉 막힌 고루함을 질색하는(14.34) 그의 성향을 감안할 때 당연한 것이기도 하다. 법과 제도에 대하여 공자가 가졌던 개혁 성향은 다음 구절에서도 나타난다(9.23).공자가 복고적인 사람이었다는 생각은 해석자들의 일방적인 상상에 근거할 뿐, 논어의 원문은 오히려 공자가 변화와 개혁을 선호하는 입장이었음을 보여준다. 변화와 개혁을 추구하는 공자의 입장은 심지어 반란 세력의 초청에도 적극적으로 응하려했던 공자의 태도를 보면 더욱 분명해진다. 반란은 기존 질서를 파괴하며 많은 희생을 수반하는 것이다. 하지만 기존 질서가 억압적이고 부당하다는 인식이 폭넓게 공유될 경우, 부당한 기존 질서를 극복하고 사회를 개혁, 개선하며 정의를 회복하는 돌파구는 반란의 형태를 취하는 경우도 많다. 반란과 혁명의 갈림길은 분명하지 않을 수 있다.제자 자로의 강력한 항의와 비토가 없었더라면, 공자는 반란 세력의 초빙에 응하여 자신이 품었던 사회 개혁의 이상을 실현해 보려했을 수도 있었다. 논어를 편찬한 이들은 이것을 분명한 기록으로 남겨두었다(17.5, 17.7). 공자야말로 변화와 개혁의 아이콘이었음을 <논어>는 숨기지 않고 있다(17.1). 공자가 보수적 인물이라는 오해는 해석자들이 초래한 것이다.