큰사진보기 ▲공무원 부당 동원 선거운동 신고센터. ⓒ 전국공무원노동조합 관련사진보기

6·3 전국동시지방선거를 앞두고 전국공무원노동조합이 '공무원 부당 동원 선거운동 신고센터'를 운영한다.공무원노조 경남본부는 오는 2월 2일 경남도청 프레스센터에서 "공무원 부당 동원 선거운동 신고센터 운영 선포"를 한다고 밝혔다. 신고센터 운영기간은 2~5월 사이다.공무원노조 경남본부는 "지방선거가 치러질 때마다 공무원이 선거에 동원되는 일은 반복되어 왔다"라며 "과거 지방선거 과정에서 자치단체장과 간부공무원이 업무를 빙자해 공무원을 선거에 활용하고, 자료 제출과 홍보, 행사 동행과 일정 지원 등으로 사실상 선거운동에 동원한 사례들은 이미 여러 차례 확인된 바 있다"라고 설명했다.이들은 "지방선거를 앞둔 지금, 과거의 잘못된 관행이 다시 반복되지 않도록 하기 위해 '공무원 부당 동원 선거운동 신고센터'를 설치·운영한다"라고 밝혔다.신고 대상은 자치단체장과 간부공무원이 업무를 빙자하여 선거에 이롭게 하는 행사 등에 공무원 동원하거나 정책‧공약 관련 자료 제출 요구, 주민 행사 기획 요구 등이다.또 상급자 또는 기관장이 직원·계약직·공익요원·공무직 등을 특정 정당, 후보자, 선거 관련 업무에 동원하는 경우이거나 부당지시거부, 비협조시 인사불이익 사례도 포함된다.구체적 예시 사례를 보면 "단체장 또는 간부가 공무원에게 후보자 방문·행사 참석을 지시하거나 동행 요구", "정책성과 홍보물 제작·배포, SNS·언론 기고 등 선거에 유리한 활동을 지시" 등이다.또 "시장과 의원 등 정치인의 현장 방문, 일정 관리, 안내, 사진촬영 지원 강요", "후보자 측근 또는 참모가 공무원에게 자료제공.행사 협조를 요청", "구청과 동주민센터 행사를 특정 정치인의 선거활동에 활용"도 포함된다.