쿠팡에 분노한 시민들, 청와대까지 행진 "쿠팡 갈아엎자"

큰사진보기 ▲잠실에 위치한 쿠팡본사 앞에서 안전한 쿠팡만들기 공동행동이 기자회견을 진행하고있다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲선릉역 인근에 위치한 쿠팡CLS 본사에 행진 참가지들이쿠팡을 규탄하는 내용의 스티커를 붙히고있다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲교대역에 위치한 쿠팡 특검 사무실에 쿠팡을 규탄하는 내용의 문구가 적힌 차량이 특검 사무실 앞에 도착했다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

30일 쿠팡에 분노한 시민들이 서울 잠실에 위치한 쿠팡 본사에서 청와대까지 행진한다. 안전한쿠팡만들기공동행동은 지난해 쿠팡에서 발생한 대규모 개인정보 유출사태에 대한 책임 촉구와 산재사망은폐에 대한 김범석 의장의 처벌, 그리고 노동강도 완화와 노조할 권리를 촉구하며 '1.30 쿠팡 규탄 분노의 시민대행진'을 주최했다.잠실 쿠팡 본사에서 출발한 행진은 선릉역 인근에 위치한 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 본사로 향했다. 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 쿠팡물류센터 캠프와 로켓배송을 담당하는 쿠팡의 자회사이다. 쿠팡로지스틱스서비스 본사 앞에서 진행된 약식 집회에서 택배노조 쿠팡본부 강민욱 준비위원장은 "택배 노동자들은 심야 노동에도 수수료를 삭감 당하며 주 6일제 근무 중"이라며 "쿠팡에서 홍보하는 격주 5일제는 휴짓조각이 되어버렸다"고 규탄했다.한편 인권운동네트워크 바람 활동가 명숙은 "개인정보 유출과 산재 사망으로 쿠팡이 얼마나 인권감수성이 없는지 깨달았다"며 "쿠팡의 신속한 로켓배송에 적응한 시민들은 누군가를 희생시키는 반인권적인 쿠팡의 노동정책에 무감각해졌다. 그것을 막기 위해서라도 쿠팡 탈퇴 운동과 김범석 의장의 처벌이 필요하다"는 말로 발언을 마쳤다.행진단은 이어 교대역 근처에 위치한 관봉건·쿠팡 상설 특별검사 사무실에 도착했다. 이곳에서 공공운수노조 쿠팡물류센터지회는 부천 쿠팡 물류센터에서 발생한 코로나-19 집단감염에 대한 수사를 요청하는 수사의뢰서를 제출했다고 밝혔다. 한편 특검 앞 약식 집회에서 쿠팡 블랙리스트를 제보했던 제보자는 "쿠팡은 특검에서도 거짓말을 하고 있다"고 주장하며 특검이 쿠팡에 대해 관용없이 조사 할 것을 촉구했다.한편 행진단은 서울고용노동청으로 이동하여 약식집회를 진행한 후, 쿠팡 임시대표인 해롤드 로저스를 조사 중인 서울경찰청으로 행진하여 쿠팡에 대해 엄중히 조사 할 것을 촉구할 예정이다. 이후 청와대로 이동하여 정부에 쿠팡물류센터 노동자의 목소리를 담은 서명지를 전달한 후 투쟁문화제를 진행한다.