국힘 당사 앞 안진걸 "미국 추종 국힘당, 국민 앞 설자리 없어"

안진걸 민생경제연구소장(가운데)이 29일 오후 촛불행동 주최로 국힘 중앙당사 앞에서 열린 기자회견에서 발언을 하고 있다.

"친미, 숭미, 사대매국은 대한민국에서 필요 없다. 굳이 반미를 하자고 얘기한 것이 아니다. 미국이 잘못한 것이 있으면 비판도 하고, 안 되는 것은 안 된다고 해야, 양국가간 관계도 미래지향적인 것이고, 호혜평등한 것이다."

"그런데 국민의힘은 들판이 아니라 저 어마어마한 건물 온실에서 자기네 끼리 서로 못 죽여 난리를 치고 있다. 윤석열파와 한동훈파로 쪼개져 국민들은 안중에도 없다. 트럼프 앞잡이가 돼 정부와 대한민국을 공격하는 이자들의 정체는 무엇인가. 차라리 미국에 가서 트럼프를 비호하는 정당이 되라는 건의를 드리고 싶다. 어차피 위헌정당, 내란정당으로 해산될 것이고, 지방선거도 완벽하게 심판을 받아 해체 당할 것인데 '미국에 가서 제2의 트럼프 정당이나 해라. 이놈들아.' 이렇게 많은 국민들이 일갈하고 있다."

안진걸 민생경제연구소장이 29일 오후 국민의힘을 향해 "국익을 함께 외쳐야 할 야당이, 트럼프 앞잡이가 돼 정부와 대한민국을 공격하고 있다"고 지적했다.안진걸 소장은 29일 오후 3시부터 촛불행동 주최로 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사 앞에서 열린 '미국 추종, 국힘당 해산' 촉구 긴급 기자회견에서 발언을 했다.안 소장은 "트럼프는 우리 국민들의 인권탄압과 자국민까지 함부로 사살하는 지경에 이르렀고, 이제 그린란드를 강탈하는 것도 모자라, 미국 정부의 조치가 아닌, 자기 멋대로 국가 중대사를, 중대한 외교 사안인 국방, 무역 등 현안을 소셜미디어에 올려 일방적으로 발표하고, 강요하고, 혼란에 빠뜨리고, 겁을 주고, 협박하는 그런 지경에 이르렀다. 정말 규탄하지 않을 수가 없다"고 피력했다.이어 "트럼프의 일방적 행동에 상식을 가진 국민들 뿐 아니라, 전 세계 대부분의 시민들이 해도 해도 너무하는 지경이라고 하고, 완전히 이성을 상실한 지경이라고 지적을 하고 있다"며 "최소한 트럼프의 극악무도한 조치에 대해 국민과 국익을 생각한다면 '이것은 아니'라고 해줘야, 그래도 야당이 설 자리가 있는 것인데, 미국이 말하면, 일본이 말하면, 무조건 추종부터하고 무조건 따르기만 하는 정당은 대한민국에서 필요 없다"고 국힘당을 비판했다.안 소장은 "야당이 대한민국 정부를 비판할 수 있다. 진보개혁세력으로서 저도 과거 잘못된 보수 여당에 대해서 많은 비판을 해왔다"며 "오늘 국회 본회의에서 통과되는 대통령 집무실 100미터 이내 집시법 조항 같은 것은 잘못됐다고 생각한다. 국회를 통과해선 안된다. 저희도 비판을 한다. 비판할 것은 당연히 비판해야 한다"고 말했다.이어 "서민, 중산층, 중소상공인들의 바닥경제, 서민경제가 매우 어렵다"며 "정부가 더 과감하고 빠른 대책을 내놔야 한다. 이런 것을 규탄하고 지적하고 있다. 이런 건설적인 지적은 정말 환영받을만 하고, 야당이 당연히 해줘야 한다. 야당이 국민과 함께 들판에 서서 지적해야 한다"고 피력했다.안 소장은 "어제도 조희대 사법부 체제에서 황당한 판결이 있었다. 윤석열의 내란에 대해 100% 제대로 된 판결이 있었지만, 사과도 못하고 인정도 못하는 국민의힘은 대한민국 정당 자격이 전혀 없다"며 "촛불행동의 국힘당 해체 투쟁, 조희대 사법부 내 국민의 힘을 비호하고, 윤석열을 비호하는 세력을 청산하는 투쟁에 마지막까지 끝까지 더 열심히 하자"고 강조했다.한국대학생진보연합 대학생 윤민씨는 "트럼프가 우리나라에 대해 동맹국 동맹국 하더니, 협상 자리도 아니고 SNS를 통해 일방적 통보를 하냐"며 "대한민국과 이 나라 국민들을 얼마나 무시하고 있는지를 보여주는 처사"라고 꼬집었다.윤경황 서울촛불행동 공동대표가 이날 기자회견을 낭독했다. 기자회견문을 통해 "미국의 부당한 관세 협박에 우리 정부를 공격하는 국힘당은 해산하라"라며 "미국에 침묵하고 미국의 앵무새 노릇을 하는 친미 사대 정당, 매국 집단이 대한민국에 존재해서는 안 된다"다고 국힘당을 비판했다.기자회견 참가자들은 '틈만 나면 정부 공격 깽판정당, 국힘당을 해산하라', '미국의 핫바지 매국정당, 국힘당을 해산하라' 등의 손팻말을 들었다.