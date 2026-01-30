공원으로 남긴 기억은 어떻게 도시가 되는가

4.16생명안전공원은 2025년 조성 공사를 시작해, 2027년 준공을 목표로 하고 있습니다. 안전 사회의 이정표가 될 4.16생명안전공원에 대한 다양한 분들의 글을 연재합니다.

큰사진보기 ▲제주 ‘수상한 집’의 세월호 기록 전시물. 단원고 학생의 마지막 메신저 대화 내용이 담겨 있다. ⓒ 이형주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 생명존중·안전사회를 만들어 갈 이정표가 될 4.16생명안전공원이 잘 만들어질 수 있도록 시민 여러분의 마음을 모아주시길 부탁드립니다.

공원으로 남긴 기억은 일상을 통과하며 도시의 공공 가치로 전환된다.2014년 4월 16일, 세월호 참사는 수많은 생명을 앗아간 비극이자 우리 사회의 안전 시스템과 국가의 책임을 근본적으로 되묻게 한 사건이었다. 그날 이후 한국 사회는 단지 참사의 원인을 규명하는 문제를 넘어, '국가의 책임은 무엇이었는지', '사회는 어떤 태도로 이 참사를 기억해야 하는지'라는 질문 앞에 서게 됐다. 4.16생명안전공원은 바로 이 질문에 대한 공간적 응답으로 추진된 공공 프로젝트다.유가족과 시민사회는 참사를 개인의 비극으로만 남겨둘 것이 아니라, 사회 전체가 공유해야 할 기억으로 전환해야 한다고 요구해 왔다. 기억이 사적인 영역에 머무를 경우, 시간의 흐름 속에서 점차 희미해지고 결국 같은 비극의 반복을 막는 힘을 잃게 되기 때문이다. 이러한 문제의식 속에서 4.16생명안전공원은 국가와 사회가 함께 책임지고 기억을 보존하는 공공 공간으로 기획됐다.그러나 그 과정은 결코 쉽지 않았다. 법·제도적 근거를 마련하는 데 시간이 필요했고, 어떤 장소가 적합한지, 어떤 성격의 공간이어야 하는지를 둘러싼 사회적 논의가 이어졌다. 추모시설로 한정할 것인지, 교육과 시민 이용을 포함할 것인지, 도시의 일상과 어떻게 연결할 것인지는 공원의 방향을 가르는 핵심 쟁점이었다. 그 결과 이 공간은 단일한 기념 시설이 아닌, 기억·성찰·교육·일상이 공존하는 '공원형 메모리얼'이라는 형태로 구체화됐다.메모리얼은 흔히 기념비나 상징 조형물로 인식되지만, 본질적으로는 사회가 어떤 사건을 어떻게 기억할 것인지에 대한 태도의 표현이다. 특히 현대 사회에서 메모리얼은 과거를 고정된 상징으로 봉인하기보다, 현재의 삶과 미래의 가치로 확장되는 방식으로 변화하고 있다. 공원이라는 형식은 이러한 메모리얼의 변화를 담아내는 데 가장 적합한 공간적 틀이라 할 수 있다.공원은 도시의 환경·사회·정신적 건강성을 동시에 지탱하는 핵심 공공 인프라다. 시민에게 휴식과 여가를 제공하는 공간이자, 도시 환경을 조절하고 공동체를 연결하는 역할을 수행한다. 동시에 누구에게나 열려 있다는 점에서 공원은 공공성의 상징적 공간이기도 하다. 여기에 메모리얼의 기능이 결합될 때, 공원은 단순한 녹지를 넘어 사회적 기억과 가치가 축적되는 경관으로 확장된다. 걷고 쉬는 일상적 행위 속에서 특정 사건의 의미를 자연스럽게 마주하게 만드는 것이다.더 나아가 공원은 다원적인 사회적 기능을 통해 도시 전체에 실질적인 혜택을 제공한다. 기후위기 시대에 도시 열섬을 완화하고 빗물을 흡수하며 생태적 회복력을 높이는 환경 인프라이자, 시민의 신체·정신 건강을 증진시키는 공공 자산이다. 또한 세대와 계층, 배경이 다른 사람들이 같은 공간을 공유하며 마주칠 수 있는 몇 안 되는 장소로서, 사회적 연결과 공동체 회복의 기반이 된다. 이러한 다층적 기능은 메모리얼이 특정 집단의 기억에 머무르지 않고 도시 전체의 삶과 접속하도록 만드는 조건이 된다.이 지점에서 주목할 점은, 4.16생명안전공원 조성 논의가 시작되던 시기와 비교해 현재의 사회적·도시적 여건이 크게 달라졌다는 사실이다. 최근에는 공원이 도시의 공간 구조와 운영 방식을 재편하는 핵심 공공 인프라로 인식되고 있다. 공원을 단순한 휴식 공간이나 경관 요소로 보던 시각에서 벗어나, 환경 관리와 공동체 회복, 공공성 강화를 동시에 수행하는 기반 시설로 재정의하려는 흐름이다.이러한 변화 속에서 여러 지자체가 지방정원과 국가정원 조성에 나서고, '정원도시'를 도시 비전으로 선언하는 사례가 늘어나고 있다. 정원박람회 역시 일회성 행사를 넘어 도시의 공간 전략과 공공 정책을 실험하는 장으로 확산되고 있으며, 관련 법 제도의 정비를 통해 국가도시공원 추진도 본격화되고 있다. 이는 공원이 더 이상 부차적 시설이 아니라, 도시의 지속가능성과 공공 가치를 구조적으로 지탱하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있음을 보여준다.이러한 맥락에서 4.16생명안전공원은 예외적인 '추모공원'이 아니다. 오히려 오늘날 한국 사회가 공원을 통해 무엇을 담아내고자 하는지를 상징적으로 보여주는 사례로 이해할 수 있다. 생명과 안전이라는 핵심 가치를 공공 경관으로 남기는 선택은, 기억을 과거에 고정시키는 방식이 아니라 변화하는 도시와 함께 작동하게 만드는 방식이기 때문이다.공원의 역할을 고려할 때, 4.16생명안전공원 조성의 당위성은 더욱 분명해진다. 이 공원은 참사의 기억을 보존하는 동시에, 공원이 지닌 환경적·사회적·도시적 기능을 통해 도시 전체에 이로운 혜택을 제공한다. 기억은 고립되지 않고 일상 속에서 반복적으로 경험되며 사회적 자산으로 축적된다. 이는 공공의 책임을 공간으로 구현하는 방식이자, 오늘날 공원이 요구 받는 역할에 대한 하나의 답변이다.중요한 것은 공원의 완공이 끝이 아니라는 점이다. 메모리얼 공원은 형태보다 운영과 활용을 통해 의미가 완성된다. 시민이 일상적으로 찾고, 머물고, 배우며, 토론하는 공간이 될 때 기억은 비로소 살아 움직인다. 산책과 휴식, 교육과 성찰, 기념과 실천이 자연스럽게 공존할 때 이 공원은 도시의 일부로 기능한다.4.16생명안전공원은 우리 사회가 스스로에게 던지는 질문이다. 우리는 이 참사를 어떻게 기억할 것인가, 그리고 그 기억을 통해 어떤 도시와 사회로 나아갈 것인가. 공원이라는 가장 일상적인 공공 공간 안에 이 질문을 남긴 선택은, 추모를 넘어 도시와 사회의 미래를 성찰하게 만드는 공공적 결정으로 읽힌다.